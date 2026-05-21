2 chữ "KHÔNG EM" của 1 cô giáo đang gây chú ý nhất lúc này: Quá lạnh lùng hay thực sự công bằng?

Những ngày cuối năm học, mạng xã hội lại xuất hiện đủ kiểu câu chuyện xoay quanh điểm số, danh hiệu học sinh giỏi và áp lực thành tích. Mới đây, một đoạn tin nhắn giữa học sinh và giáo viên được chia sẻ lên mạng đã thu hút hàng nhiều lượt bình luận vì chạm đúng tâm lý quen thuộc của nhiều phụ huynh, học sinh mỗi mùa tổng kết.

Trong ảnh chụp màn hình, một học sinh nhắn cho cô giáo với giọng điệu khá lễ phép. Em cho biết mình đã có 5/6 môn đạt trên 8 điểm, chỉ còn duy nhất một môn đạt 7,9 nên không đủ điều kiện đạt danh hiệu học sinh giỏi. Học sinh này mong cô "xem xét và tạo điều kiện" để nâng lên 8,0, đồng thời hứa sẽ cố gắng hơn trong thời gian tới.

Đáp lại đoạn tin nhắn dài và đầy hy vọng ấy, cô giáo chỉ trả lời ngắn gọn hai chữ: Không em.

Chính sự ngắn gọn này đã làm bùng lên tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng câu trả lời quá lạnh lùng, cộc lốc, dễ khiến học sinh tổn thương. Nhưng số đông lại đứng về phía giáo viên, cho rằng cô không hề sai.

Nhiều ý kiến nhận định việc xin nâng điểm vốn là câu chuyện rất nhạy cảm trong môi trường học đường. Nếu giáo viên dễ dàng "du di" chỉ vì thiếu 0,1 điểm, điều đó sẽ tạo ra tiền lệ không công bằng với những học sinh khác. Một tài khoản bình luận: "Điểm số là kết quả học tập thực tế. Thiếu 0,1 vẫn là thiếu. Nếu ai cũng xin thì giáo viên xử lý sao cho công bằng?".

Người khác chia sẻ mình cũng là giáo viên và thường xuyên nhận được các tin nhắn tương tự vào cuối học kỳ. Thay vì nâng điểm trực tiếp, cô sẽ cho học sinh cơ hội làm bài cải thiện công khai trước lớp nếu thực sự muốn cố gắng thêm.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng giáo viên có quyền từ chối, nhưng cách trả lời có thể mềm mại hơn. Chỉ hai chữ "Không em" bị nhận xét là quá cụt ngủn, thiếu sự giải thích hoặc động viên cần thiết với một học sinh đang hồi hộp và kỳ vọng.

Một cư dân mạng viết: "Cô không sai, nhưng có thể nhắn kiểu: ‘Cô hiểu mong muốn của em nhưng điểm số cần đúng quy định nhé’. Như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều".

Một số người khác lại cho rằng mạng xã hội đang quá khắt khe với giáo viên. Chỉ từ một ảnh chụp màn hình ngắn ngủi, rất khó biết bối cảnh thật sự giữa cô và học sinh ra sao. Có thể cô giáo đang bận, hoặc đơn giản chỉ muốn trả lời ngắn gọn để tránh kéo dài câu chuyện nhạy cảm này.

Điều đáng chú ý là bên dưới bài đăng, nhiều giáo viên cũng thừa nhận họ ngày càng áp lực với các tin nhắn xin điểm, xin danh hiệu vào cuối năm học. Có người kể từng bị phụ huynh gọi điện lúc đêm muộn để năn nỉ nâng thêm vài phần điểm. Có người sau khi từ chối còn bị đăng đàn trách móc trên mạng xã hội.

Trong môi trường giáo dục, sự công bằng đôi khi lại là điều dễ khiến người khác thất vọng nhất. Bởi nếu một học sinh được nâng từ 7,9 lên 8,0 chỉ vì "thiếu chút nữa", sẽ rất khó trả lời câu hỏi: vậy những em 7,8 hay 7,7 thì sao?

Danh hiệu học sinh giỏi vốn đáng quý, nhưng điều quan trọng hơn có lẽ vẫn là năng lực thật và quá trình cố gắng của mỗi đứa trẻ. Một con số chênh lệch 0,1 điểm có thể khiến học sinh tiếc nuối, nhưng cũng là cơ hội để các em học cách chấp nhận kết quả, hiểu rằng không phải mọi mong muốn đều có thể được xin thêm một chút là đạt được.

Còn với giáo viên, giữa áp lực công bằng và cảm xúc học trò, đôi khi chỉ một tin nhắn ngắn cũng đủ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.