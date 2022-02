2 chỗ bị teo nhỏ, 3 chỗ to ra, 1 chỗ luôn "bẩn" là dấu hiệu phụ nữ có tuổi thọ ngắn và đang bị lão hóa quá nhanh

Từ xa xưa, con người đã không ngừng theo đuổi tuổi thọ và sắc đẹp. Bằng chứng rõ ràng nhất mà chúng ta có thể biết đến là các cung tần thời xưa, họ không tiếc tiền tìm kiếm những món ăn, thức uống tốt nhất để trẻ mãi không già, đồng thời giúp tuổi thọ được kéo dài nhất có thể.



Nhưng theo thời gian, dù chúng ta chăm sóc cơ thể kỹ lưỡng đến mấy thì sự lão hóa vẫn sẽ len lỏi và phá hủy từng tế bào. Trong quá trình đó cơ thể sẽ dần biến đổi, sẽ có một số bộ phận to lên, nhưng cũng có những bộ phận nhỏ đi. Đối với những người phụ nữ yêu cái đẹp, muốn duy trì vẻ đẹp thanh xuân thì rất nên chú ý đến những đặc điểm bên dưới đây, tìm cách khắc phục kịp thời để có thể làm chậm đi sự lão hóa, đồng thời có thể phòng ngừa bệnh tật tìm đến với cơ thể.

Vậy khi một người phụ nữ bị già đi quá nhanh, cơ thể sẽ xuất hiện những dấu hiệu nào?

2 bộ phận ngày càng teo nhỏ là dấu hiệu già nhanh

1. Mặt gầy hơn

Theo Tạp chí Reader's Digest của Mỹ, tiêu xương trên mặt khiến chúng ta có một khuôn mặt hốc hác, má hóp, môi mỏng, hai bên thái dương nổi rõ.... khiến khuôn mặt trở nên già hơn rõ rệt. Steven Ostad, chủ nhiệm Khoa Sinh học tại Đại học Alabama ở Birmingham cho biết, khi bạn đi ra ngoài đường và được nhận xét bản thân già hơn tuổi thật đồng nghĩa rằng bạn đang già đi rất nhanh. Theo vị chuyên gia, khả năng phán đoán của não khá chính xác khi đánh giá tuổi thật của một người.

2. Âm đạo bị teo nhỏ



Teo âm đạo là tình trạng âm đạo mỏng đi, bị khô và viêm, mà nguyên nhân chủ yếu là do cơ thể thiếu hụt estrogen - loại hormone sinh dục nữ rất quan trọng.

Đối với phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt không đều là dấu hiệu sớm của quá trình lão hóa và cũng là dấu hiệu âm đạo bị teo nhỏ, hay thiếu hụt estrogen. Sự mất cân bằng estrogen có thể làm tăng cân, giảm khối lượng cơ, gây rối loạn giấc ngủ, cơ thể già đi nhanh chóng và góp phần gây ra bệnh tim, loãng xương và tiểu đường ở phụ nữ.

3 "chỗ" to ra là dấu hiệu lão hóa

1. Mông ngày càng to và nhão

Khi bạn già đi, các cơ trong cơ thể cũng từ từ thay đổi, đặc biệt là cùng mông. Cơ mông to dần nhưng lại bị chảy xệ, không còn săn chắc như còn trẻ. Một phần khiến cơ mông chảy xệ cũng có thể là khi bạn già đi thì lượng collagen đã bị suy giảm.

1-16059464531931985196027.jp

2. Lỗ mũi bắt đầu to ra và sống mũi xẹp xuống

Mũi được cấu tạo từ mô mềm bao quanh sụn, các mô mềm này sẽ tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời con người. Sau 40 tuổi, collagen trong cơ thể sẽ mất dần, điều đó dẫn đến hiện tượng sống mũi bị sụp và bắt đầu to ra. Cùng với việc giảm tiết estrogen, xương mũi bắt đầu giảm dần và trở nên to hơn bình thường, bởi vậy khi thấy có dấu hiệu này bạn có thể nghĩ ngay đến việc cơ thể không còn trẻ nữa mà kịp thời thay đổi thói quen sống cho khoa học, lành mạnh hơn.

3. Răng trở nên dài hơn

Trong độ tuổi lão hóa, lợi có xu hướng co lại, lão hóa theo thời gian, lúc này phần chân răng sẽ ngày một lộ ra khiến cho răng có cảm giác to và dài hơn so với trước đây.

1 chỗ luôn "bẩn" là dấu hiệu tuổi thọ ngắn

Bộ phận đó chính là ruột. Khi ruột chứa quá nhiều độc tố, cân nặng sẽ sụt giảm, cơ thể thiếu máu, làn da trở nên xám xịt và già nua nhanh hơn.

Do ruột là cơ quan giúp cung cấp dinh dưỡng để sản xuất năng lượng, phát triển và sửa chữa tế bào. Hầu hết các chất thải và chất độc do cơ thể con người chuyển hóa đều được đào thải ra ngoài qua đường ruột non, do đó, một khi ruột non bị "bẩn" rất dễ gây ra độc tố và tích tụ chất thải trong cơ thể, đe dọa rất lớn đến tuổi thọ.

Để làm sạch ruột chúng ta cần có biện pháp thải độc hợp lý, hàng ngày có thể uống nước chanh để detox cơ thể, ăn nhiều rau và ngũ cốc nguyên hạt để làm tăng động lực của nhu động ruột, giúp thông ruột, cải thiện khả năng tiêu hóa. Hơn nữa có thể tập thể dục để tăng cường sức nhu động của ruột và thúc đẩy chức năng giải độc của ruột.

Khi có những dấu hiệu bất thường ở ruột như chướng bụng kéo dài, đau bụng, ợ hơi, buồn nôn, chán ăn, không thể đại tiện thì chúng ta cần phải đi khám sức khỏe ngay để được chẩn đoán bệnh.

https://afamily.vn/2-cho-bi-teo-nho-3-cho-to-ra-1-cho-luon-ban-la-dau-hieu-phu-nu-co-tuoi-tho-ngan-va-dang-bi-lao-hoa-qua-nhanh-20220207190742622.chn