2 Á hậu dẫn thảm đỏ Miss World 2026 lúng túng với xấp giấy, màn trao đổi tài liệu khiến dân mạng tranh luận

Không khí của Miss World 2026 đang nóng lên khi Hải Phòng trở thành điểm đến của một trong những sự kiện nhan sắc quốc tế được chú ý trong năm nay. Theo thông tin được công bố, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng ở Đồ Sơn sẽ đón hơn 130 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 12 đến 20/8.

Trong khuôn khổ sự kiện, hai người đẹp Trương Tâm Như, Á hậu Miss World Vietnam, và Phan Lê Kim Ngọc, Á hậu Miss Grand Vietnam, đảm nhận vai trò MC thảm đỏ tại buổi họp báo và trao sash Miss World 2026. Cả hai đều sở hữu ngoại hình sáng sân khấu và từng có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, vì vậy sự xuất hiện của họ nhận được khá nhiều sự chú ý.

Tuy nhiên, một đoạn video ghi lại phần dẫn chương trình đang được chia sẻ trên mạng xã hội lại khiến khán giả tập trung vào những khoảnh khắc hai người đẹp xử lý tài liệu trên sân khấu.

Cầm xấp giấy khá dày, hai MC liên tục lật tìm và chuyền tài liệu cho nhau

Trong đoạn clip được chia sẻ, Trương Tâm Như và Phan Lê Kim Ngọc sử dụng tài liệu in sẵn để hỗ trợ phần dẫn. Tuy nhiên, thay vì được đặt trên một bìa cứng hoặc kẹp thành từng tập riêng, phần giấy tờ khá rời rạc khiến việc theo dõi nội dung trở nên khó khăn hơn.

Có thời điểm, tài liệu bị rơi xuống khá nhiều trên sân khấu. Hai MC cười trừ một cách thiếu chuyên nghiệp. Việc lật giấy, dò nội dung và chuyển tài liệu qua lại giữa hai người cũng khiến phần dẫn có cảm giác thiếu liền mạch.

Một số khán giả cho rằng đây là những chi tiết hoàn toàn có thể được chuẩn bị trước, đặc biệt khi đây là một sự kiện có quy mô quốc tế. Việc sắp xếp kịch bản theo từng phần, đánh số trang hoặc mỗi MC cầm một bản riêng được xem là những thao tác khá cơ bản để tránh tình trạng phải liên tục tìm kiếm nội dung ngay trên sân khấu.

Một bình luận nhận xét: "Sao không in ra hai bản, mỗi người cầm một bản đọc đến đâu dò đến đó, người tiếp theo đọc là biết đến chỗ nào rồi. Mắc gì đưa giấy đưa qua đưa lại như thế, đó là thiếu chuyên nghiệp, không ai làm vậy hết á".

Một số ý kiến khác cũng cho rằng nếu đã biết trước nội dung chương trình, ban tổ chức hoặc ê-kíp có thể chuẩn bị tài liệu theo dạng booklet, kẹp tài liệu hoặc thiết kế kịch bản điện tử để hai MC dễ theo dõi hơn.

Khán giả tiếc vì đây là sự kiện mang tầm quốc tế

Điều khiến phần dẫn của hai người đẹp nhận nhiều bình luận trái chiều không hẳn nằm ở việc họ mắc lỗi lớn, mà chủ yếu ở bối cảnh của sự kiện. Miss World là một đấu trường sắc đẹp quốc tế, trong khi các hoạt động tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả trong nước cũng như cộng đồng yêu sắc đẹp.

Vì thế, nhiều người kỳ vọng những phần xuất hiện trước công chúng, đặc biệt là trên sân khấu chính thức, sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Một số bình luận khá gay gắt cho rằng: "Chuyên nghiệp đến độ quốc tế họ chê không giấu mặt đi đâu được", hay "Sự kiện tầm cỡ thế giới mà cho 2 bé non nớt vậy dẫn. Đã vậy lóng ngóng như..".

Thậm chí có người đặt câu hỏi liệu phần dẫn đã được tổng duyệt kỹ hay chưa: "Lại không tập tành, tổng duyệt ha".

Trương Tâm Như và Phan Lê Kim Ngọc không phải những cái tên xa lạ với cộng đồng yêu nhan sắc. Việc hai người đẹp cùng xuất hiện ở vị trí MC thảm đỏ cho một sự kiện lớn cũng cho thấy các cuộc thi sắc đẹp ngày càng mở rộng cơ hội để những người đẹp sau khi giành danh hiệu thử sức ở nhiều vai trò khác nhau.

Ở góc độ hình ảnh, cả hai vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ ngoại hình nổi bật và khả năng xuất hiện trước ống kính. Điều khán giả mong đợi hơn trong những lần xuất hiện sau có lẽ là sự chủ động, bình tĩnh và khả năng xử lý tình huống tốt hơn khi sân khấu có những sự cố bất ngờ.

Bởi với những sự kiện quy mô lớn, MC không chỉ cần có ngoại hình hay giọng nói tốt mà còn phải kiểm soát được rất nhiều chi tiết nhỏ: Từ kịch bản, nhịp dẫn, cách phối hợp với người dẫn cùng, cho đến việc xử lý những tình huống như rơi tài liệu, thay đổi thứ tự khách mời hay phát sinh ngoài kịch bản.

Và đôi khi, chính những điều rất nhỏ như một xấp giấy được sắp xếp gọn gàng hay hai MC có bản kịch bản riêng lại quyết định phần dẫn có trôi chảy hay không.