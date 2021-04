19 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Theo Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái, tính đến 15h ngày 23/4, có 19 công nhân Nhà máy may mặc Âu Lâu của Công ty may UNICO (Công ty may của Hàn Quốc ở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn, chóng mặt… Trong đó, có 15 công nhân làm trong các dây chuyền may của nhà máy, 4 người là nhân viên nhà bếp.

Bác sỹ Hồ Hữu Hóa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái cho biết: Qua thăm khám, các bệnh nhân cho biết trưa 22/4 họ cùng ăn bữa trưa, chiều tối cùng ăn bánh mỳ chấm sữa tại nhà ăn của nhà máy.

Tại Bệnh viện, các bệnh nhân được xử trí kịp thời theo phác đồ điều trị chống độc, không có trường hợp nguy kịch. Để đề phòng trường hợp số bệnh nhân tăng trong thời gian tới, Bệnh viện bố trí nhân sự và phương tiện, sẵn sàng cấp cứu cho người bệnh.

Hiện các lực lượng chức năng đã thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy mẫu thức ăn, thực phẩm tại bếp ăn và kho chứa thức ăn để phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố Yên Bái, lãnh đạo ngành chức năng, Công ty may cùng đại diện nhà cung cấp thức ăn đã thăm hỏi, tạo điều kiện để chữa trị cho bệnh nhân, đồng thời phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhà máy may mặc Âu Lâu thuộc Công ty may UNICO tại Khu công nghiệp Âu Lâu (thành phố Yên Bái) có 600 cán bộ, công nhân làm việc tại đây. Tháng 7/2016 tại nhà máy may này đã xảy ra ngộ độc tập thể làm 152 người phải nhập viện cấp cứu.