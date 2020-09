16 người thiệt mạng do rò rỉ khí CO trong mỏ than ở Trung Quốc

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, vụ rò rỉ khí xảy ra tại một mỏ khai thác than ở huyện Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, thuộc sở hữu của Công ty năng lượng Trùng Khánh. Một băng chuyền sản xuất của mỏ đã bắt lửa vào rạng sáng nay, từ đó làm rò rỉ một lượng khí carbon monoxide (CO) độc hại trong khu vực này.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Vụ việc đã làm 17 công nhân bị mắc kẹt trong mỏ khai thác than, trong đó 16 người đã thiệt mạng, 1 người đang trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, hơn 100 nhân viên cứu hộ và các y bác sĩ đã có mặt tại hiện trường.

Hiện giới chức trách địa phương đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Các vụ tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc do điều kiện môi trường làm việc không đảm bảo và các quy định về an toàn lao động còn lỏng lẻo. Vào tháng 12 năm ngoái, đã có ít nhất 14 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ tại một mỏ khai thác than và khí đốt ở tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc./.