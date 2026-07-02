16 năm của mỹ nhân tạo nên "án tử" làm cả showbiz e ngại, nhan sắc sinh ra để trở thành siêu sao

Visual đỉnh cao của tình đầu quốc dân

Những ngày gần đây, đoạn video sân khấu debut Bad Girl Good Girl của Miss A trên chương trình Music Core bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ trở lại. Sau 16 năm, điều khiến khán giả bàn luận nhiều nhất vẫn là visual của Suzy ở tuổi 16 - thời điểm cô vừa chính thức bước chân vào làng giải trí.

Màn trình diễn debut của Miss A tại Music Core

Với mái tóc đen dài, tóc mái ngang đặc trưng, gương mặt nhỏ, đôi mắt to cùng nụ cười trong trẻo, Suzy nhanh chóng trở thành tâm điểm ngay từ những giây đầu tiên xuất hiện trên sân khấu. Không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo hay quá cá tính như nhiều nữ idol cùng thời, Suzy gây thiện cảm nhờ đường nét hài hòa, thần thái tự nhiên và cảm giác gần gũi. Chính hình ảnh ấy đã giúp cô trở thành một trong những visual tiêu biểu của thế hệ idol Gen 2.

Visual thời điểm debut của Suzy

Điều khiến cư dân mạng ngạc nhiên hơn cả là sau hơn 16 năm, nhan sắc của Suzy gần như không thay đổi. Những hình ảnh gần đây tại các buổi họp báo phim, sự kiện thời trang hay chiến dịch quảng cáo tiếp tục nhận nhiều lời khen vì vẻ ngoài trẻ trung, làn da mịn màng và đường nét gương mặt gần như giữ nguyên so với thời mới ra mắt. Trên các diễn đàn Hàn Quốc, không ít bài đăng so sánh ảnh debut với hiện tại của Suzy đều thu hút lượng tương tác lớn, kèm những bình luận như: "Thời gian dường như đã bỏ quên Suzy" hay "Nếu debut ở Gen 5 vẫn sẽ là visual nổi bật".

Visual của Suzy lúc debut bất ngờ viral trở lại

Visual cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp Suzy nhanh chóng bước ra khỏi phạm vi của một idol thần tượng. Chỉ sau thời gian ngắn hoạt động cùng Miss A, cô liên tục nhận được lời mời đóng phim, tham gia chương trình truyền hình và chụp quảng cáo. Thành công của Dream High rồi Architecture 101 không chỉ đưa Suzy trở thành cái tên được công chúng biết đến rộng rãi mà còn mang về danh xưng "Tình đầu quốc dân" - một trong những biệt danh có sức ảnh hưởng lớn nhất của làng giải trí Hàn Quốc.

Suzy luôn được các hãng thời trang lớn “săn đón”

Từ đó, Suzy phủ sóng từ âm nhạc, phim ảnh đến truyền hình thực tế, liên tục trở thành gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu lớn trong lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, đồ uống và điện tử. Có thời điểm, cô được truyền thông Hàn Quốc gọi là "nữ hoàng quảng cáo" khi sở hữu hàng chục hợp đồng thương mại cùng lúc, trở thành một trong những nghệ sĩ có giá trị thương hiệu cao nhất xứ kim chi.

Thế nhưng, chính tốc độ nổi tiếng vượt bậc ấy cũng vô tình tạo nên điều mà nhiều năm sau, truyền thông Hàn Quốc gọi là "trường hợp của Suzy".

Suzy luôn là thành viên nổi bật nhất trong nhóm Miss A

"Suzy và những người bạn" - "án tử" mà công ty giải trí nào cũng muốn tránh

Đối với người hâm mộ Kpop lâu năm, "trường hợp của Suzy" không còn là khái niệm xa lạ. Đây là cách truyền thông Hàn Quốc gọi hiện tượng một thành viên có sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng vượt quá xa phần còn lại của nhóm, khiến hình ảnh tập thể dần bị lu mờ.

Câu chuyện bắt đầu chỉ ít lâu sau khi Miss A ra mắt. Nhóm có màn khởi đầu gần như hoàn hảo với Bad Girl Good Girl, nhanh chóng trở thành tân binh nổi bật của năm và liên tiếp có thêm những bản hit như Breathe, Good Bye Baby, Touch, Hush hay Only You. Tuy nhiên, song song với thành công của nhóm, Suzy lại phát triển với tốc độ còn nhanh hơn khi liên tục mở rộng sang diễn xuất, truyền hình và quảng cáo.

Suzy (bên phải ngoài cùng) luôn là thành viên nổi bật nhất trong nhóm Miss A

Bước ngoặt đến với bộ phim Dream High, trước khi Architecture 101 giúp cô được cả Hàn Quốc gọi bằng danh xưng "Tình đầu quốc dân". Từ đây, Suzy không còn đơn thuần là một idol thuộc Miss A mà trở thành ngôi sao giải trí toàn diện. Cô xuất hiện trên màn ảnh rộng, phim truyền hình, chương trình thực tế, phủ sóng các chiến dịch quảng cáo và trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón.

Trong khi đó, dù Miss A vẫn duy trì hoạt động và có nhiều sản phẩm thành công, sự chênh lệch về mức độ nhận diện giữa Suzy với ba thành viên còn lại ngày càng rõ rệt. Công chúng nhớ đến Suzy nhiều hơn nhớ đến Miss A, và đây cũng là điều khiến các công ty giải trí nhìn nhận như một bài toán khó.

Đến thời điểm hiện tại Suzy vẫn là một trong những tên tuổi nổi tiếng trong Kpop còn 3 người chị còn lại vẫn chưa tạo được dấu ấn trong lòng khán giả

Khoảng cách về danh tiếng cũng khiến Miss A nhiều lần vướng tin đồn bất hòa. Trên các diễn đàn Hàn Quốc, không ít bài đăng cho rằng Suzy bị các thành viên "ghét bỏ" hoặc xa cách vì là người nhận được nhiều sự ưu ái nhất từ công chúng cũng như công ty quản lý. Dù những đồn đoán này chưa từng được các thành viên xác nhận, việc Suzy nổi tiếng vượt trội khiến hình ảnh của Miss A nhiều lần bị gắn với cụm từ "Suzy và những người bạn", trở thành chủ đề tranh luận xuyên suốt những năm nhóm còn hoạt động.

Trên thực tế, việc sở hữu một "ngôi sao quốc dân" mang lại rất nhiều lợi ích về mặt thương mại, nhưng cũng đi kèm không ít rủi ro. Khi sự chú ý gần như chỉ tập trung vào một cá nhân, những thành viên còn lại sẽ có ít cơ hội xây dựng thương hiệu riêng, trong khi mọi hoạt động của nhóm cũng dễ bị đánh giá thông qua mức độ nổi tiếng của người đó. Nếu ngôi sao ấy chuyển hướng sang sự nghiệp cá nhân hoặc rời nhóm, sức hút của cả tập thể cũng có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Sau album Colors phát hành năm 2015, Miss A gần như không còn quảng bá với tần suất như trước khi các thành viên bắt đầu tập trung vào định hướng riêng. Năm 2016, Jia rời JYP Entertainment sau khi hết hạn hợp đồng, tiếp đó là Min vào năm 2017. Đến tháng 12/2017, JYP chính thức thông báo Miss A tan rã, khép lại hành trình hơn 7 năm của nhóm nữ từng sở hữu màn debut thành công bậc nhất Kpop.

Sự tan rã của Miss A để lại nhiều nuối tiếc trong lòng khán giả

Trong khi các thành viên lựa chọn những hướng đi khác nhau, Suzy tiếp tục củng cố vị thế ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc. Cô gần như rút khỏi các hoạt động idol để tập trung cho diễn xuất, liên tiếp ghi dấu với While You Were Sleeping, Vagabond, Start-Up, Anna, Doona! và mới đây là Genie, Make a Wish. Song song với đó, Suzy vẫn là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và xa xỉ săn đón, thường xuyên góp mặt trong danh sách những nghệ sĩ có giá trị thương hiệu cao nhất Hàn Quốc.

Sự nghiệp của Suzy vẫn đang thăng tiến mạnh mẽ

Đó là lý do sau câu chuyện của Miss A, nhiều công ty giải trí bắt đầu thay đổi cách xây dựng nhóm nhạc. Thay vì dồn tài nguyên vào một thành viên nổi bật nhất, họ chủ động phân chia lịch trình, quảng cáo, vai diễn hay cơ hội xuất hiện trên truyền thông để nhiều thành viên cùng phát triển. Mục tiêu không phải tạo ra nhiều "Suzy", mà là tránh để khoảng cách về danh tiếng trong một nhóm trở nên quá lớn.

Ảnh: Tổng hợp MXH