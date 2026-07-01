Thời điểm hiện tại, trên X đang viral chủ đề Kim Go Eun bị chê xấu ngay từ khi mới lọt lòng. Cụ thể khi mới đẻ, Kim Go Eun nhìn không quá thuận mắt, y tá thậm chí còn nói đùa với bố của cô rằng "Có lẽ anh sẽ phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền" (để sau này cho con đi phẫu thuật thẩm mỹ). Bố của Kim Go Eun cũng bất ngờ khi em bé trông không giống như mình tưởng tượng. Thế nhưng với tình thương vô bờ, ông đã đặt tên cho con gái là Kim Go Eun, cái tên mang theo hy vọng cô lớn lên sẽ thật dịu dàng và xinh đẹp.

Kim Go Eun giờ là minh tinh nổi tiếng hàng đầu showbiz Hàn Quốc.

Cô sở hữu vẻ đẹp độc nhất vô nhị cùng diễn xuất xuất chúng.

Khi lớn lên, Kim Go Eun đã trở thành niềm tự hào của cả gia đình. Cô không chỉ tỏa sáng với visual xinh đẹp và độc bản trong showbiz, mà còn được nhiều đồng nghiệp quý mến và có sự nghiệp vô cùng rực rỡ. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đã nhân chủ đề hot này để bày tỏ tình cảm và những cảm nhận của mình về minh tinh 34 tuổi:

- Chị này nhìn sơ qua sẽ thấy bình thường nhưng mà càng ngắm càng xinh ấy nhỉ, nét lạ lắm nhìn phát là nhớ ngay, lúc chị cười còn xinh ác.

- Cái đợt Goblin phân đoạn Go Eun nói saranghae xong rồi cười viral quá trời. Người ta ấn tượng là do cô cười lên quá sáng và xinh.

- Nét Kim Go Eun kiểu đẹp lạ, càng nhìn lâu càng thấy đẹp, cười lên càng xinh hơn.

- Từ lúc là Ji Eun Tak đã thích vì bả cười tỏa nắng luôn rồi.

- Thích nhan sắc của bạn này ghê, có nét riêng khó nhầm lẫn vừa trông khỏe khoắn, sức sống tràn đầy.

Nói thêm về Kim Go Eun, mới đây cô cũng đã có tên trong danh sách đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Truyền hình Rồng Xanh. Nữ minh tinh nhận đề cử nhờ vai Ryu Eun Jung trong You And Everything Else. Đây là một nhân vật mang nhiều cung bậc cảm xúc tâm lý cực kỳ phức tạp. Thế nhưng Kim Go Eun đã dùng diễn xuất tuyệt đỉnh để khắc họa quá đỗi chân thật cả Ryu Eun Jung đầy tươi sáng và trong trẻo thuở thiếu thời, cũng như Ryu Eun Jung mang những day dứt, đau thương nhưng vẫn luôn chọn sống với sự vị tha, tử tế.

Kim Go Eun được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Truyền hình Rồng Xanh nhờ vai diễn trong You And Everything Else.

Vai diễn Ji Eun Tak trong Goblin gắn liền với tên tuổi của Kim Go Eun.

Nữ minh tinh góp phần tạo nên thành công rực rỡ của bom tấn Exhuma.

Trước khi tỏa sáng với You And Everything Else, Kim Go Eun cũng đã vô số lần chinh phục trái tim khán giả bằng hàng loạt vai diễn tuyệt đỉnh. Trên màn ảnh nhỏ, chúng ta có thể kể tới những cái tên như Ji Eun Tak trong Goblin, Kim Yu Mi của Yumi's Cell (3 mùa), Mo Eu của The Price of Confession. Còn ở màn ảnh rộng, Kim Go Eun từng đóng những tác phẩm đáng xem như A Muse, Coin Locker Girl, Tune In For Love, Love In The Big City và đặc biệt phải kể đến bom tấn Exhuma.