Không phải ngẫu nhiên mà Xa Thi Mạn trở thành một trong những nữ diễn viên TVB thành công nhất, giữ vững tên tuổi suốt nhiều năm. Bởi đằng sau ánh hào quang ấy là cả một tuổi trẻ sớm bươn chải, những ngày tháng phải làm việc để có miếng ăn.

Cô từng thẳng thắn nói về sự thật lạnh lùng của cuộc đời: "Kẻ mạnh muốn làm gì cũng được. Kẻ yếu thì chỉ biết lo sợ". Và hơn ai hết, cô hiểu rằng để vượt qua giới hạn, đôi khi phải dồn mình vào thế không còn đường lui, chỉ có tiến về phía trước mới có cơ hội thắng.

Lời nhắn từ Xa Thi Mạn: Khi bạn không biết chọn hướng nào, hãy chặn đường lui

Xa Thi Mạn chia sẻ rằng, thế giới này vốn thực dụng, chẳng cho ai cơ hội chỉ vì lòng thương hại. Người mạnh thì mặc sức quyết định số phận mình, còn người yếu thì quanh năm bị động, nơm nớp lo mất những gì mình đang có.

Và đôi khi, để đổi đời, chúng ta buộc phải làm những việc vượt xa khả năng tưởng tượng của bản thân. Bởi chỉ khi bị đẩy vào tình thế không thể quay lại, con người mới khai phá được sức mạnh tiềm ẩn.

Cô gọi đó là "đốt thuyền", "bịt lối thoát" giống như quân lính ngày xưa khi ra trận, phá bỏ đường rút lui để buộc mình phải chiến đấu tới cùng.





Bài học từ một tuổi trẻ sớm bươn chải

Không như nhiều người nổi tiếng khác, Xa Thi Mạn bắt đầu tự lập từ rất sớm. Năm 15 tuổi, cô đã bước ra đời làm việc, nếm trải đủ mùi vị của sự thiếu thốn và áp lực.

- Hiểu giá trị của đồng tiền: Khi đồng lương gắn liền với bữa ăn, bạn sẽ biết trân trọng từng cơ hội kiếm sống.

- Không ngại việc khó: Công việc càng ngoài khả năng, càng là cơ hội để học và trưởng thành nhanh hơn.

- Không dựa vào may mắn: Thành công là kết quả của nỗ lực và dám chịu rủi ro, không phải quà tặng từ ai đó.





Khi hết đường lùi, năng lực sẽ bùng nổ

Có một sự thật mà Xa Thi Mạn muốn mọi người ghi nhớ: Nếu còn đường lui, bạn sẽ luôn tìm cớ để lùi. Nhưng khi mọi lối thoát bị chặn, bạn sẽ tập trung 100% sức lực cho mục tiêu trước mắt.

- Đặt mình vào tình thế bắt buộc phải thành công.

- Không để "phương án B" làm bạn chần chừ với "phương án A".

- Tin rằng bản thân đủ sức làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ.

Cuộc sống không dễ dàng với bất kỳ ai. Nhưng thay vì than thở hay chờ vận may, hãy tự tạo ra cơ hội cho mình. Giống như Xa Thi Mạn từ một cô gái 15 tuổi phải tự nuôi mình, trở thành nữ diễn viên được cả châu Á biết đến, tất cả bắt đầu từ quyết tâm "không cho bản thân đường lui".

Vì đôi khi, bước nhảy vọt chỉ xảy ra khi bạn dám đặt cược tất cả vào chính mình.