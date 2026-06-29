15 địa phương sắp xếp trường lớp trong năm 2026

Bộ GD&ĐT vừa tổ chức cuộc họp với các sở GD&ĐT về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong đó tập trung thảo luận về kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp.

Theo lộ trình được đưa ra, việc thí điểm tổ chức, sắp xếp mạng lưới trường lớp tại các địa phương sẽ triển khai tại 15 tỉnh, thành phố trước tháng 12 năm nay, sau đó tiến hành đại trà trong quý I/2027.

Giảm 586 trường

Báo cáo về kết quả giai đoạn qua, TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) cho biết, sau 1 năm thực hiện, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp theo đúng tiến độ.

Tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đã giảm 586 trường, đồng thời giảm 709 vị trí lãnh đạo quản lí.

Xu hướng tinh giản này tập trung chủ yếu vào các cơ sở có quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động chưa hiệu quả, các điểm trường lẻ không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có chức năng chồng chéo.

Ông Thái Văn Tài khẳng định việc sắp xếp không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học, không gây gián đoạn việc học tập của học sinh và cơ bản giữ ổn định hệ thống giáo dục cả nước.

Quá trình này giúp giảm đáng kể đầu mối quản lí, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để bố trí đội ngũ nhà giáo.

Tuy nhiên, ông Tài cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế vẫn còn những bất cập, hạn chế chưa phù hợp với không gian phát triển và quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp.

Triển khai đại trà từ năm 2027

Bà Nguyễn Thị Thuý, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh chia sẻ, sau 1 năm thực hiện, tỉnh đã giảm được 280 trên tổng số 570 trường học và giảm 825 cán bộ quản lí giáo dục. Dù bước đầu đối mặt với những khó khăn nhất định, bà Thuý nhìn nhận đây chính là cơ hội lớn để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự.

Tại Thủ đô, để giải quyết bài toán thiếu giáo viên và trường lớp, Sở GD&ĐT Hà Nội đã triển khai đề án sắp xếp mạng lưới theo hai mô hình gồm sáp nhập các cơ sở giáo dục cùng cấp hoặc xây dựng trường liên cấp.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền thông tin, việc sắp xếp được kiểm soát chặt chẽ với quy trình không quá 3 cơ sở giáo dục thành 1 cơ sở nhằm bảo đảm chất lượng quản lí giáo dục.

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn nhấn mạnh, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp cần phải bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho giáo viên. Điều này giúp vừa tinh gọn được bộ máy nhưng vẫn giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên hiện nay tại các địa phương. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh vai trò quản lí giáo dục cấp xã trong triển khai mô hình thí điểm để tăng cường cơ chế quản lý, giám sát.

Thứ trưởng thường trực Phạm Ngọc Thưởng đánh giá việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp đến nay đã đi vào ổn định. Do đó, việc tiếp tục sắp xếp bộ máy, mạng lưới trường lớp trong thời gian tới là cần thiết và bắt buộc phải làm nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lí.

Thứ trưởng Thường trực lưu ý quá trình triển khai phải thực hiện một cách hợp lí, có lộ trình, thí điểm trước khi nhân rộng đại trà, đồng thời phải thẳng thắn nhìn nhận các khó khăn để dự báo và tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và chính quyền các xã, phường để bảo đảm sự đồng bộ, có đánh giá tác động đầy đủ nhằm bảo đảm tối đa quyền tiếp cận giáo dục của học sinh trong lộ trình hướng tới cột mốc triển khai đại trà vào quý I/2027.