13 năm trước, nữ sinh này gây "náo loạn" trong lễ khai giảng vì quá xinh, giờ làm vợ một Giám đốc âm nhạc đình đám

Mỗi mùa khai giảng, ngoài tiếng trống trường rộn ràng và những tiết mục văn nghệ sôi động, dân tình lại được dịp "soi" dàn trai xinh gái đẹp trong tà áo dài, sơ mi trắng tinh khôi. Và thú vị là, cứ đến ngày này, một gương mặt từng "gây bão" cách đây 13 năm lại được netizen nhắc tên - nữ sinh trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), người chỉ với vài tấm ảnh chụp vội mà bất ngờ trở thành "hiện tượng mạng" của mùa khai giảng năm đó.

Thời điểm đó, Nguyễn Trâm Anh (SN 1995) - nữ sinh lớp 12D3 bất ngờ gây "náo loạn" MXH chỉ với vài tấm ảnh chụp trong ngày tựu trường. Khuôn mặt thanh thoát, làn da trắng hồng "không tì vết" cùng nụ cười rạng rỡ khiến cô trở thành "nàng thơ học đường" trong mắt nhiều người. Cái tên Trâm Anh nhanh chóng được chia sẻ khắp các diễn đàn, để lại dấu ấn như một trong những gương mặt nữ sinh ấn tượng nhất mùa khai giảng năm ấy.

Vẻ đẹp thiên thần của nữ sinh Trâm Anh.

Trâm Anh khi ấy được xem như gương mặt đại diện cho vẻ đẹp nữ sinh Hà thành, khi chưa có quá nhiều công cụ chỉnh ảnh hay filter phát triển như hiện nay. Chính sự tự nhiên và hồn nhiên ấy khiến hình ảnh của cô nàng càng trở nên đặc biệt, in đậm trong ký ức của một thế hệ.

13 năm trôi qua, cô nữ sinh ngày nào giờ đã yên bề gia thất, trở thành bà xã của JustaTee - ca sĩ, nhạc sĩ, rapper, giám đốc âm nhạc đình đám, cũng là một trong những HLV quen mặt trên sóng Rap Việt, có 2 nhóc tỳ "đủ nếp đủ tẻ".

Cô nữ sinh duyên dáng ngày nào giờ đã nên duyên với một trong những rapper nổi tiếng nhất showbiz Việt

Và có 2 nhóc tì vô cùng đáng yêu!

Từ một "hot girl học đường", Trâm Anh nay được gọi bằng một danh xưng khác: "hot mom". Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và các con, gây ấn tượng bởi nhan sắc "không tuổi" và cách nuôi dạy con vừa gần gũi, vừa hiện đại.

Không áp đặt hay gò bó, Trâm Anh chú trọng việc thấu hiểu cảm xúc của các con. Khi con gái lớn Cici từng rơi vào giai đoạn "khủng hoảng tuổi lên hai", thay vì quát mắng hay ép buộc, cô chia sẻ bản thân dần học cách để con tự do bộc lộ và tôn trọng sở thích riêng. Với cậu út Mino, cô cũng nổi tiếng bởi sự kiên nhẫn. Có lần bé ăn vạ nằm ra sàn, thay vì vội vàng dỗ dành, Trâm Anh để con tự trải qua cảm xúc, từ đó hình thành tính độc lập.

Hai bé nhà JustaTee - Trâm Anh luôn được dân tình khen ngợi hết lời vì đáng yêu, lanh lợi và được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Không cần ồn ào showbiz, cô gái từng "gây sốt" ở sân trường giờ đây vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc và phong cách làm mẹ tinh tế, hiện đại.