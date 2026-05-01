1.200 tô phở phục vụ đoàn đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh

Ngày 30/4, trong không khí sôi động của Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 với chủ đề "Non sông liền một dải", một điểm nhấn đặc biệt đã để lại nhiều ấn tượng với người dân và giới chuyên môn, đó là hoạt động lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực Việt thông qua hình ảnh món Phở.



Theo đó, tại chặng đua thứ 25, chặng đua mang ý nghĩa lịch sử khi các vận động viên về đích đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bảo tàng Phở đã tổ chức phục vụ 1.200 tô phở truyền thống cho các tay đua ngay tại điểm tập kết. Hoạt động này không chỉ đơn thuần là cung cấp dinh dưỡng, tiếp thêm năng lượng cho vận động viên sau hành trình dài mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Những tô phở nóng hổi được trao tận tay các tay đua như một lời động viên, tiếp sức tinh thần, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với nỗ lực bền bỉ, ý chí vượt khó của các vận động viên.

Anh Lê Công Minh, một vận động viên tham gia giải đua cho biết: "Sau chặng đua dài, được thưởng thức một tô phở nóng ngay tại điểm về đích là trải nghiệm rất đặc biệt. Không chỉ giúp chúng tôi hồi phục thể lực nhanh hơn, mà còn tiếp thêm tinh thần, cảm giác như được tiếp lửa từ chính nét văn hóa quen thuộc của quê hương. Đây thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình thi đấu".

Chi Nguyễn Quế Anh, Tổng giám đốc Điểm đến Du lịch Việt Nam, nhà sáng lập Bảo tàng Phở cho biết, Phở từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Việt. Không chỉ là món ăn quen thuộc, phở còn là ký ức, là biểu tượng của sự gắn kết và niềm tự hào dân tộc. Việc đưa hình ảnh phở vào một sự kiện thể thao quy mô quốc gia đã tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa văn hóa và thể thao, góp phần làm phong phú thêm giá trị của giải đấu. Vì vậy, việc tham gia đồng hành cùng giải đua không chỉ nhằm quảng bá ẩm thực mà còn mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong các sự kiện lớn của đất nước. Đây cũng là cách để đưa hình ảnh phở – món ăn mang đậm hồn Việt – đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Ông Lê Nhật Thanh, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Bảo tàng Phở cho biết, việc đưa hình ảnh phở đến với các sự kiện lớn như giải đua xe đạp không chỉ nhằm giới thiệu một món ăn truyền thống, mà còn là cách để kể câu chuyện văn hóa Việt Nam một cách sinh động. Theo ông, mỗi tô phở không chỉ mang giá trị ẩm thực mà còn chứa đựng ký ức, tinh thần và bản sắc dân tộc. Thông qua những hoạt động như vậy, Bảo tàng Phở mong muốn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt, đưa hình ảnh đất nước đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Ông Cao Anh Minh, Tổng giám đốc đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Trưởng ban tổ chức giải cho biết, Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh cho biết, giải đấu này từ lâu đã trở thành một trong những sự kiện thể thao uy tín, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ cả nước. Năm nay, giải mang chủ đề "Non sông liền một dải", không chỉ tôn vinh tinh thần thể thao mà còn gợi nhắc về hành trình lịch sử, ý nghĩa của ngày thống nhất đất nước.Trong bối cảnh đó, việc lồng ghép yếu tố văn hóa, đặc biệt là ẩm thực truyền thống, đã tạo nên dấu ấn riêng cho giải đấu.