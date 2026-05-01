Không khí đầy tự hào tại TP.HCM trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong ngày 30/4, tại các điểm vui chơi lớn như Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên và Thảo Cầm Viên Sài Gòn, lượng khách tăng cao ngay từ sớm. Các bãi giữ xe nhanh chóng kín chỗ, dòng người nối dài tại khu vực cổng vào, tạo nên bức tranh nhộn nhịp trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Không khí tại các khu vui chơi càng trở nên đặc biệt khi nhiều du khách lựa chọn mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng, tay cầm quốc kỳ Việt Nam để check-in, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa. Những gam màu đỏ rực nổi bật giữa không gian xanh mát đã góp phần tạo nên một "biển sắc đỏ" đầy tự hào.

Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình cùng nhau diện trang phục đồng điệu, vừa tham quan vừa chụp ảnh. Không ít du khách nước ngoài cũng hào hứng hòa mình vào không khí lễ hội, lựa chọn áo cờ đỏ sao vàng như một cách thể hiện sự yêu mến đối với văn hóa Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (ngụ phường Long Trường) cho biết: "Năm nào gia đình tôi cũng đi chơi dịp 30/4, nhưng năm nay chúng tôi chuẩn bị áo cờ đỏ sao vàng cho cả nhà. Khi mặc lên, tôi thấy rất tự hào và xúc động, nhất là khi nhìn xung quanh ai cũng rực rỡ sắc cờ như vậy".

Trong khi đó, tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, không khí cũng không kém phần sôi động. Các khu vực trò chơi, biểu diễn nghệ thuật thu hút đông đảo du khách tham gia. Xen lẫn trong dòng người là hình ảnh những lá cờ nhỏ được cầm trên tay, tung bay trong nắng, tạo nên khung cảnh đầy cảm xúc.

Anh Lucas Meyer (du khách đến từ Đức) chia sẻ khi tham quan Suối Tiên: "Tôi rất thích không khí ở đây, mọi người đều vui vẻ và thân thiện. Việc mặc áo cờ Việt Nam khiến tôi cảm thấy mình gần gũi hơn với văn hóa địa phương, đây là một trải nghiệm rất đặc biệt".

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết, đơn vị đã chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn, đồng thời nâng cấp hạ tầng và dịch vụ để đáp ứng lượng khách tăng cao. "Chúng tôi tập trung nâng cao trải nghiệm, bảo đảm an toàn, văn minh để mỗi du khách đều có ấn tượng tốt khi đến tham quan trong dịp lễ", bà Tố Trinh cho biết thêm.

"Để phục vụ tốt nhu cầu vui chơi dịp lễ, đơn vị đã chủ động tăng cường nhân sự, mở rộng thời gian hoạt động, bố trí thêm các điểm giữ xe và khu vực nghỉ chân cho du khách. Đồng thời, các chương trình biểu diễn, hoạt động trải nghiệm cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm mang đến không khí lễ hội phong phú, an toàn và thuận tiện", bà Bùi Thị Tố Trinh cho biết thêm.

Theo đại diện các khu vui chơi khác, các đơn vị đều tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và hướng dẫn du khách, góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn trong dịp cao điểm.

Sự xuất hiện của đông đảo du khách trong và ngoài nước, cùng hình ảnh rực rỡ sắc đỏ sao vàng đã góp phần làm nên một TP.HCM sôi động, đầy sức sống trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Không chỉ là dịp vui chơi, đây còn là thời điểm để mỗi người thể hiện niềm tự hào dân tộc, lan tỏa tình yêu đất nước theo cách gần gũi, ý nghĩa.