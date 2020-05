12 tuổi xuất bản sách, 15 tuổi đã trở thành triệu phú, bí quyết thành công của cậu bé này thì ra đơn giản đến không ngờ

Caleb Maddix (18 tuổi) là một người viết sách, doanh nhân và người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Cậu đồng thời là giám đốc điều hành công ty riêng và từng nằm trong trong top 20 người có sức ảnh hưởng, tạo động lực nhất thế giới. Năm 15 tuổi, Maddix trở thành triệu phú và là thần tượng của nhiều bạn trẻ trên thế giới.

Sự thành công của Maddix hoàn toàn nhờ vào tài năng. Cậu không hề nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào về tiền bạc từ gia đình. Thay vào đó, Maddix được bố "góp vốn" cho một thứ còn quý giá gấp vạn lần tiền bạc.

Trở thành triệu phú nhờ bài học của bố

Năm 7 tuổi, trong một lần đến nhà bạn chơi, Maddix thấy bạn mình được mẹ trả công 20 USD (hơn 460 ngàn đồng) vì đã dọn dẹp nhà cửa. Cậu bé sau đó liền chạy về nhà, hào hứng dọn dẹp nhà cửa để kiếm tiền. Đến khi xong việc, Maddix chạy ra báo cáo với bố để lấy tiền thưởng. Tuy nhiên bố cậu không hề đồng tình với việc này. Ông bố ôn tồn bảo con: "Bố rất vui khi con làm những việc này. Con sẽ đi đổ rác. Con sẽ dọn phòng của mình. Nhưng bố không muốn con nghĩ rằng con sẽ làm như vậy để kiếm tiền trong tương lai".

Thay vì trả tiền cho công việc dọn dẹp của con, bố Maddix đưa quyển sách The Success Principles của Jack Canfield kèm theo yêu cầu: "Nếu con đọc quyển sách này và viết một bài tổng kết về quyển sách, bố sẽ đưa con 20 đôla".

Caleb Maddix trở thành triệu phú nhờ bài học của bố.

Vì có động lực nên Maddix đã đọc cuốn sách rất nhanh. Tuy nhiên để con trai có thêm động lực, ông bố nói thêm: "Thực tế bố không đưa con 20 USD cho mỗi quyển sách con đọc bởi vì một ngày nào đó, con sẽ phải trả tiền cho những gì mình đọc. Hãy nhớ rằng những gì con đạt được trong 5 năm tới được quyết định bởi những gì con đã đọc và ai đồng hành cùng con. Những gì con học được nhiều nhất sẽ giúp con kiếm tiền nhiều nhất".

Lời nhắn nhủ của bố khiến Maddix như bừng tỉnh. Cậu say sưa đọc sách và đúc rút được nhiều kiến thức giá trị từ việc đọc. Dần dần, niềm đam mê với sách của Maddix lớn dần hơn. Không chỉ là đọc, cậu bé còn muốn viết sách và bắt tay vào thực hiện việc này.

Năm 12 tuổi, Maddix viết cuốn sách đầu tiên trong đời, và số sách tăng dần lên trong các năm tiếp theo. Đến nay, cậu đã chắp bút hàng loạt đầu sách nói về sự thành công, hướng dẫn các bạn trẻ chạm đến ước mơ và mục tiêu của mình. Một số quyển sách tiêu biểu như: "How to make money as a kid" (Làm thế nào một đứa trẻ có thể kiếm ra tiền), How to have success and still keep your childhood (Tạm dịch: Cách để thành công mà không bị mất tuổi thơ),... Không chỉ vậy, Maddix còn là người sáng lập các dự án Kids With a Mission (Tạm dịch: Trẻ với nhiệm vụ) và Kids 4 Success (Tạm dịch: Trẻ và thành công).

Câu chuyện của bố con Maddix sau đó đã truyền cảm hứng cho hàng triệu bậc phụ huynh trên thế giới. Có thể thấy nhờ phương pháp dạy dỗ đúng đắn của bố mà cậu con trai mới có thành công như hiện tại. Trên thực tế, không ít phụ huynh có thói quen thưởng tiền để con làm việc nhà. Tuy nhiên, bố mẹ nên bỏ thói quen này bằng việc hướng con đến những giá trị bền vững, tích cực hơn, đơn cử như việc đọc sách, tự học một ngôn ngữ mới,... Những điều này sẽ giúp ích nhiều cho tương lai của con.