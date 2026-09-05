12 thói quen nhỏ giúp phụ nữ ngày càng có tiền: Người làm được đủ 5 điều đầu tiên đã khác rất nhiều sau vài năm

Nếu muốn tài chính cá nhân dần ổn định hơn, phụ nữ có thể bắt đầu từ 12 việc dưới đây.

1. Nhận lương là để dành tiền trước

Một trong những thói quen đơn giản nhất là coi tiết kiệm như một khoản chi bắt buộc.

Thay vì chờ đến cuối tháng xem còn bao nhiêu mới tiết kiệm, hãy chuyển một phần thu nhập sang tài khoản riêng ngay khi nhận lương. Tháng nào thu nhập cao có thể để dành nhiều hơn, tháng khó khăn thì giảm xuống.

Điều quan trọng không phải lúc nào cũng phải tiết kiệm thật nhiều, mà là duy trì được thói quen không để mức tiết kiệm trở về 0 trong thời gian quá dài.

Ví dụ, một người thu nhập 15 triệu đồng có thể bắt đầu với 1-1,5 triệu đồng/tháng. Khi thu nhập tăng, tỷ lệ này cũng tăng dần.

2. Ghi chép chi tiêu nhưng phải xem lại

Ghi chép từng khoản tiền chỉ có ý nghĩa khi bạn biết mình sẽ làm gì với những con số đó.

Cuối tuần hoặc cuối tháng, hãy dành khoảng 15-20 phút xem lại: Tiền đi đâu nhiều nhất? Khoản nào đáng lẽ không cần chi? Có khoản nào thường xuyên vượt ngân sách?

Việc này đặc biệt hữu ích với những món giá nhỏ. Một cốc nước 35.000 đồng, vài món hàng giảm giá 49.000 đồng hay phí giao hàng 20.000 đồng có vẻ không đáng kể, nhưng khi xuất hiện hàng chục lần trong tháng, tổng số tiền có thể khiến bạn bất ngờ.

Theo dõi tiền không phải để khiến bản thân sợ tiêu, mà để biết giới hạn tài chính của mình nằm ở đâu.

3. Mang theo những món đồ nhỏ thường xuyên phải mua

Khăn giấy, bình nước, ô, dây buộc tóc, túi vải, sạc dự phòng hay một chút đồ ăn nhẹ đều là những thứ có thể chuẩn bị từ nhà.

Từng khoản chỉ vài chục nghìn đồng nên rất dễ bị bỏ qua. Nhưng chính những lần "tiện tay mua" liên tục mới khiến ngân sách rò rỉ.

Một người mỗi ngày mua thêm 30.000 đồng những món nhỏ không có trong kế hoạch sẽ tiêu khoảng 900.000 đồng/tháng, tương đương hơn 10 triệu đồng mỗi năm.

4. Lập một danh sách "không mua nữa"

Bên cạnh danh sách cần mua, hãy thử tạo một danh sách những thứ mình từng mua nhưng gần như không sử dụng.

Có người thường tiếc tiền vì mỹ phẩm theo xu hướng. Người khác mua quá nhiều quần áo giá rẻ, đồ gia dụng mini, đồ trang trí hoặc các khóa học chưa bao giờ mở lại.

Danh sách này mang tính cá nhân rất cao.

Ví dụ:

- Không mua thêm son khi vẫn còn nhiều màu tương tự.

- Không mua đồ gia dụng chỉ vì video quảng cáo hấp dẫn.

- Không mua quần áo nếu không nghĩ ra ít nhất 3 cách phối.

- Không mua đồ giảm giá chỉ vì sợ "hết khuyến mãi".

Nhìn lại những lần tiêu tiền khiến mình hối tiếc là cách khá hiệu quả để giảm lặp lại sai lầm.

5. Áp dụng thời gian chờ trước khi thanh toán

Muốn mua không đồng nghĩa với cần mua ngay.

Đối với món hàng nhỏ, có thể áp dụng nguyên tắc chờ 24-48 giờ. Với đồ giá trị lớn hơn, thời gian cân nhắc có thể kéo dài 1-2 tuần, thậm chí một tháng.

Khoảng thời gian này giúp cảm giác hào hứng ban đầu giảm xuống.

Rất nhiều món đồ từng khiến chúng ta nghĩ rằng "phải mua ngay" trở nên hoàn toàn không cần thiết chỉ vài ngày sau đó.

Đặc biệt với mua sắm trực tuyến, việc để món đồ trong giỏ hàng thay vì thanh toán ngay có thể giảm đáng kể những lần mua bốc đồng.

6. Có những thú vui không gắn với mua sắm

Một nguyên nhân khiến nhiều người tiêu tiền ngoài kế hoạch là coi mua sắm như cách giải trí.

Buồn thì đặt hàng. Rảnh thì lướt ứng dụng thương mại điện tử. Cuối tuần không biết làm gì lại đi trung tâm thương mại.

Thay vào đó, hãy xây dựng một vài sở thích gần như không tốn tiền: đi bộ, tập thể dục tại nhà, đọc sách, chăm cây, nấu ăn, dọn phòng, viết nhật ký hoặc gặp gỡ bạn bè.

Khi có nhiều cách tạo niềm vui, chúng ta sẽ ít phải sử dụng ví tiền để chữa sự buồn chán hơn.

7. Phân biệt rõ "cần" và "muốn"

Đây là một kỹ năng nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến tài chính.

Chẳng hạn, bạn vẫn còn một lọ kem dưỡng đủ dùng vài tháng nhưng nhìn thấy sản phẩm mới đang giảm 30%. Đó thường là "muốn".

Ngược lại, sản phẩm đang dùng gần hết và bạn cần mua thứ thay thế. Đó mới là "cần".

Một câu hỏi có thể dùng trước khi mua là: "Nếu món này không giảm giá, mình có mua không?"

Nếu câu trả lời là không, rất có thể bạn đang mua vì khuyến mãi chứ không phải vì nhu cầu thực sự.

8. Không chỉ tiết kiệm, hãy tìm cách tăng thu nhập

Tiết kiệm có giới hạn, trong khi khả năng tăng thu nhập có thể rộng hơn nhiều.

Nếu có thời gian và kỹ năng phù hợp, bạn có thể thử một công việc phụ: viết nội dung, thiết kế, bán hàng, dạy học, dịch thuật, chụp ảnh, làm đồ thủ công hoặc cung cấp một dịch vụ mình có thế mạnh.

Không nhất thiết công việc phụ phải đem về hàng chục triệu ngay từ đầu.

Nếu mỗi tháng có thêm 2 triệu đồng và toàn bộ số tiền này được dành cho quỹ dự phòng hoặc đầu tư, một năm bạn đã có thêm 24 triệu đồng mà không cần cắt giảm mạnh chất lượng cuộc sống.

9. Luôn dành một khoản tiền để tiêu cho niềm vui

Tiết kiệm cực đoan thường khó kéo dài.

Nếu ngân sách chỉ toàn những khoản bắt buộc và tuyệt đối không cho phép bản thân mua bất kỳ thứ gì mình thích, bạn rất dễ rơi vào trạng thái "nhịn quá lâu rồi tiêu bù".

Vì vậy, có thể lập một quỹ vui vẻ nhỏ, chẳng hạn 5% thu nhập.

Khoản tiền này được dùng cho cà phê, ăn uống, sách, quần áo hoặc một món đồ khiến bạn vui mà không cần cảm thấy có lỗi.

Kỷ luật tài chính bền vững không có nghĩa là cấm tiêu tiền, mà là biết trước mình được phép tiêu bao nhiêu.

10. Ưu tiên đầu tư vào bản thân

Không phải khoản chi nào cũng nên cắt.

Tiền dành cho sức khỏe, kiến thức và kỹ năng có khả năng tạo ra lợi ích lâu dài hơn nhiều món đồ tiêu dùng.

Một khóa học giúp bạn tăng năng lực nghề nghiệp, một khóa ngoại ngữ, thiết bị phục vụ công việc hay việc khám sức khỏe định kỳ có thể đáng tiền hơn việc liên tục nâng cấp quần áo và phụ kiện.

Trước một khoản chi lớn, hãy tự hỏi: "Món này sẽ làm mình tốt hơn sau 3 năm hay chỉ khiến mình vui trong 3 ngày?"

11. Đừng biến mua sắm thành cách xử lý cảm xúc

Stress, tức giận, thất vọng hoặc cô đơn đều có thể khiến con người dễ tiêu tiền hơn bình thường.

Một đơn hàng vài trăm nghìn có thể đem lại cảm giác dễ chịu tức thời, nhưng cảm xúc cũ thường quay lại rất nhanh, trong khi tiền đã rời khỏi tài khoản.

Nếu đang không vui, hãy thử trì hoãn mọi quyết định mua sắm.

Đi bộ, nghe nhạc, nói chuyện với người thân, ngủ một giấc, dọn nhà hoặc viết ra điều khiến mình khó chịu đôi khi hiệu quả hơn rất nhiều.

Không phải cảm xúc nào cũng cần được "thanh toán" bằng một đơn hàng.

12. Thường xuyên dọn lại nhà và kiểm kê đồ mình có

Dọn nhà cũng là một bài tập tài chính.

Khi kéo toàn bộ quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm hoặc đồ gia dụng ra kiểm kê, rất nhiều người mới nhận ra mình đã mua bao nhiêu món trùng lặp.

Một căn nhà gọn hơn giúp bạn nhìn rõ những gì đang sở hữu, từ đó giảm mua nhầm, mua dư và mua lại món đã có.

Ngoài ra, những món còn tốt nhưng không dùng đến có thể được bán lại, tặng hoặc thanh lý. Đây cũng là cách biến đồ đạc dư thừa thành một phần giá trị có ích thay vì tiếp tục chất đầy không gian sống.

Giàu hơn thường bắt đầu từ những việc rất nhỏ

Không một thói quen nào trong 12 điều trên có thể khiến một người giàu lên chỉ sau vài tuần.

Nhưng tài chính cá nhân vốn là trò chơi của thời gian.

Mỗi tháng tiết kiệm thêm 1 triệu đồng, giảm vài lần mua bốc đồng, kiếm thêm một khoản thu nhập nhỏ, đồng thời tăng dần kỹ năng nghề nghiệp có vẻ không tạo ra khác biệt lớn trong một tháng. Tuy nhiên, sau 3 năm, 5 năm hoặc 10 năm, khoảng cách sẽ trở nên rất rõ ràng.

Vì thế, thay vì đặt mục tiêu "phải thật giàu", có thể bắt đầu bằng một mục tiêu thực tế hơn: mỗi năm khiến tình hình tài chính của mình tốt hơn năm trước một chút.

Có tiền dự phòng hơn, ít nợ hơn, thu nhập cao hơn và tiêu tiền chủ động hơn — đó đã là một dạng giàu có rất đáng giá.