12 thói quen kỳ lạ của những người thông minh

Trí thông minh cao thường đi đôi với sự khác biệt về cấu trúc và hoạt động của não bộ, dẫn đến những thói quen sinh hoạt và nhịp sinh học không giống với số đông. Những thói quen về ngủ và ăn uống dưới đây, dù có vẻ kỳ lạ hoặc thiếu khoa học, lại là những dấu hiệu thường được ghi nhận ở những người có trí tuệ lý trí vượt trội.

1. Thích thức khuya và hoạt động năng suất nhất vào ban đêm

Người thông minh thường có xu hướng "cú đêm" (night owl). Bộ não của họ dường như hoạt động mạnh nhất và sáng tạo nhất khi mọi người đã ngủ, phù hợp với sự tiến hóa ngược lại với nhịp sinh học ban ngày truyền thống.

2. Họ thường xuyên ngủ không đủ giấc, nhưng lại không than vãn nhiều

Do bộ não luôn hoạt động và xử lý thông tin, người thông minh thường khó "tắt" tâm trí. Họ chấp nhận việc thiếu ngủ nhẹ là cái giá phải trả cho sự hoạt động tinh thần tích cực.

3. Thường có giấc mơ sống động và chi tiết

Hoạt động xử lý thông tin sâu sắc vào ban ngày kéo theo các chu kỳ REM (ngủ mơ) mạnh mẽ và kéo dài hơn. Giấc mơ của họ thường phức tạp, logic và khó quên.

4. Thích ngủ trưa ngắn và không theo lịch trình cố định

Thay vì ngủ một giấc dài theo giờ hành chính, họ thường ngủ những giấc ngắn (power nap) khi cảm thấy cần thiết, giúp tái khởi động nhận thức một cách linh hoạt.

5. Dễ bị phân tâm hoặc mất ngủ bởi tiếng ồn nhẹ

Bộ não thông minh có khả năng tiếp nhận và xử lý nhiều thông tin cảm giác hơn. Điều này khiến họ nhạy cảm hơn với các kích thích môi trường, dẫn đến chất lượng giấc ngủ dễ bị ảnh hưởng.

6. Thích ăn vặt các loại hạt và thực phẩm cần nhai nhiều

Những loại thực phẩm này như hạnh nhân, óc chó đòi hỏi sự nhai liên tục, giúp tăng cường lưu lượng máu đến não và có thể tăng khả năng tập trung nhẹ.

7. Có xu hướng ăn một món cố định hoặc vài món cố định trong nhiều ngày

Người thông minh thường có tư duy tối giản hóa, họ không muốn lãng phí năng lượng tinh thần vào việc lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Việc này giúp họ dành năng lượng cho những quyết định phức tạp hơn.

8. Thích uống cà phê hoặc trà đen đậm đặc

Họ tìm kiếm sự kích thích nhận thức tối đa mà không bị làm loãng bởi đường hoặc sữa, tập trung vào hiệu suất của caffeine đối với sự tập trung.

9. Ăn uống thất thường, dễ bỏ bữa khi đang tập trung cao độ

Khi đắm chìm trong một vấn đề hoặc dự án, họ dễ dàng quên đi các nhu cầu cơ bản của cơ thể như ăn uống. Điều này phản ánh khả năng tập trung sâu và tạm thời ngắt kết nối khỏi các tín hiệu vật lý.

10. Thích hương vị đắng hoặc vị lạ, không phổ biến

Các nghiên cứu cho thấy sở thích đối với vị đắng như cà phê đen, socola đen nguyên chất... có thể liên quan đến đặc điểm tính cách nhất định, bao gồm cả trí thông minh cao.

11. Thường không quá cầu kỳ về việc trang trí món ăn

Họ tập trung vào chức năng và hiệu quả dinh dưỡng của thực phẩm hơn là hình thức. Sự phức tạp trong tư duy không mở rộng sang sự phức tạp trong cách trình bày bữa ăn hàng ngày.

12. Uống nước gần như liên tục, thậm chí nhiều hơn mức trung bình

Bộ não tiêu thụ rất nhiều nước để hoạt động tối ưu. Người thông minh thường có thói quen giữ nước liên tục để duy trì sự tỉnh táo và tập trung nhận thức.