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Danh sách các điểm ngập úng ở Hà Nội sáng 17/9

Anh Văn,
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Sau trận mưa lớn xuyên đêm với lượng mưa trung bình 80-160 mm, sáng 17/9, hàng loạt tuyến phố Hà Nội xuất hiện tình trạng úng ngập, đọng nước.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đêm 16/9, rạng sáng 17/9, trên địa bàn thành phố có mưa lớn với lượng mưa trung bình 80-160 mm.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn hơn như trạm bơm Đồng Bông I (Từ Liêm) 199 mm, Hai Bà Trưng 188 mm, Tây Mỗ 177,3 mm; hai điểm đo tại Cầu Giấy lần lượt 175,4 mm và 166 mm.

Khu vực Tố Hữu (phường Hà Đông) ngập khoảng 50 cm.

Đến 6h ngày 17/9, qua kiểm tra, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ghi nhận nhiều điểm úng ngập, đọng nước trên địa bàn đơn vị quản lý.

Cụ thể, khu vực Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (sau tòa nhà Keangnam); phố Hoa Bằng đoạn từ số nhà 91 đến 97 và từ số nhà 54 đến 56; khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình; đường Lê Đức Thọ xung quanh quảng trường Sân vận động Mỹ Đình; đường Tân Mỹ.

Tình trạng úng ngập cũng xuất hiện tại phố Phan Văn Trường (đoạn từ số nhà 25 đến 131, trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa học); phố Trần Bình; Triều Khúc đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình; Võ Chí Công (khu vực UDIC); Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng.

Ngoài ra, các hầm chui dân sinh 4, 5, 6 tại Km9+656 cùng các tuyến, khu vực Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, 165 Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn cũng xuất hiện úng ngập.

Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý úng ngập; vận hành các cửa phai, trạm bơm theo quy trình, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực thấp trũng.

Danh sách các điểm ngập úng ở Hà Nội sáng 17/9. (Ảnh minh hoạ AI)

Dưới đây là lượng mưa ghi nhận tại các phường, xã trên địa bàn Hà Nội tính đến 6h ngày 17/9:

STT Phường/xã Điểm đo Lượng mưa (mm)
1 Láng 165 Thái Hà 69,3
2 Ba Đình 1A Trấn Vũ 104,8
3 Bồ Đề Trạm bơm Cầu Chui 64,2
4 Bồ Đề 41 Nguyễn Sơn 41,9
5 Cầu Giấy Ngõ 37 Trần Quốc Hoan 166,0
6 Cầu Giấy Hồ CV1 175,4
7 Cửa Nam 29 Quang Trung 67,0
8 Hai Bà Trưng 65 Vân Hồ III 188,0
9 Hoàn Kiếm 110 Nguyễn Hữu Huân 94,6
10 Hoàn Kiếm 167 Phùng Hưng 130,4
11 Hoàng Liệt Trạm bơm hồ Linh Đàm 118,6
12 Hoàng Mai 59 Nguyễn Chính 135,7
13 Khương Đình Đầm Chuối - B.X.Trạch 122,7
14 Kim Liên Số 1 ngõ 11 Lương Định Của 83,6
15 Kiến Hưng TT5A Lô 15 KĐT Văn Phú 127,3
16 Long Biên 21 Tư Đình 71,4
17 Long Biên Thạch Bàn 45,8
18 Lĩnh Nam Trạm bơm Trần Phú 55,7
19 Nghĩa Đô Hoàng Quốc Việt 131,9
20 Nghĩa Đô 108 Cầu Giấy 85,1
21 Phú Thượng 685 Lạc Long Quân 114,0
22 Phúc Lợi 449B Nguyễn Văn Linh 38,5
23 Phúc Lợi TT Văn hóa phường 33,0
24 Thanh Liệt 190 Triều Khúc 142,5
25 Thanh Liệt Đập Thanh Liệt - Cầu Tó 152,5
26 Thanh Xuân Nhân Chính 109,6
27 Tây Hồ CĐT HT A 112,5
28 Tây Mỗ Hầm chui đường sắt 177,3
29 Từ Liêm Trạm bơm Đồng Bông 1 199,0
30 Việt Hưng 3 Vạn Hạnh 34,4
31 Văn Miếu - Quốc Tử Giám 130 Nguyễn Khuyến 141,5
32 Yên Nghĩa 222 Khu DV A 137,7
33 Yên Sở Trạm bơm Yên Sở 163,8
34 Ô Chợ Dừa Trạm bơm hồ Đống Đa 148,1
35 Gia Lâm 1 Thuận An - TT Trâu Quỳ 28,6
36 Mỹ Đức UBND thị trấn Đại Nghĩa 58
37 Phú Xuyên UBND thị trấn Phú Xuyên 19,5
38 Thanh Trì 375 Ngọc Hồi 119,8
39 Vĩnh Thanh Hải Bối 146,4
40 Xuân Mai UBND thị trấn Xuân Mai 48,9
41 Đông Anh UBND xã Mai Lâm 49
Theo VTC News Copy link 17/09/2026 07:47 (GMT +7)
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