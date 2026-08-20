"Cho tớ xin một ngụm nước nhé!", "Mượn cái lược dùng chút nào", "Cho mượn đôi giày chạy đá nốt hiệp hai rồi tớ trả"... Đó là những câu nói quen thuộc mà bất kỳ học sinh nào cũng từng nghe qua trên sân tập hay trong phòng học. Cho mượn thì cảm thấy gợn gợn trong lòng, còn từ chối thì lại sợ bị bạn bè đánh giá là xăm soi, ích kỷ.

Thế nhưng, nguyên tắc sống cơ bản nhất mà cha mẹ cần khắc ghi vào đầu con trẻ chính là tất cả những thứ gì bỏ vào miệng, tiếp xúc trực tiếp với da hay dùng áp sát cơ thể thì tuyệt đối không được cho người khác mượn. Đây hoàn toàn không phải là sự khắt khe hay đòi hỏi vô lý, mà là sự tôn trọng tối thiểu dành cho sức khỏe của chính mình, bởi một vài món đồ cho đi có thể mang về những mầm bệnh hay rắc rối khó lường.

Danh sách 11 món đồ cá nhân tuyệt đối không nên cho mượn

1. Bình nước hoặc cốc uống nước: Dùng chung đồ uống rất dễ lây nhiễm các bệnh qua đường hô hấp và tuyến nước bọt.

2. Son môi, son dưỡng: Việc tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc môi khiến vi khuẩn hay vi-rút bám lại và truyền sang người dùng sau vô cùng nhanh chóng.

3. Bàn chải đánh răng: Đây là vật dụng cá nhân riêng tư nhất, nơi tích tụ vô số vi khuẩn khoang miệng và việc dùng chung là điều hoàn toàn cấm kỵ.

4. Tai nghe nhét tai: Việc nhét sâu vào ống tai không chỉ làm bám dính ráy tai mà còn dễ gây viêm nhiễm tai giữa giữa những người dùng chung.

5. Khăn mặt và khăn tắm: Môi trường ẩm ướt của khăn là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, rất dễ gây ra các bệnh về da.

6. Đồ lót và quần áo ôm sát: Món đồ này liên quan trực tiếp đến vệ sinh vùng kín và sự riêng tư tối đa của mỗi người.

Những sơ suất nhỏ trong việc chia sẻ đồ dùng cá nhân hoàn toàn có thể dẫn đến rắc rối về sức khỏe (Ảnh minh họa)

7. Lược chải tóc: Đây là con đường ngắn nhất lây lan gàu, nấm da đầu hoặc ký sinh trùng.

8. Kềm cắt móng tay: Vật dụng có thể gây ra những vết trầy xước nhỏ và lây truyền các bệnh qua đường máu nếu không được sát khuẩn.

9. Mỹ phẩm trang điểm hay dưỡng da dạng hũ: Khi nhiều người cùng dùng tay quệt vào sẽ làm ô nhiễm toàn bộ hũ kem.

10. Giày dép và tất chân: Nơi tiếp xúc trực tiếp với mồ hôi chân và rất dễ lây nhiễm nấm kẽ chân.

11. Khẩu trang: Việc dùng chung một chiếc khẩu trang đã qua sử dụng sẽ phá hỏng hoàn toàn công dụng bảo vệ sức khỏe và biến nó thành nguồn lây nhiễm bệnh trực tiếp.

Học cách từ chối khéo léo mà không sợ làm mất lòng bạn bè

Khi cần từ chối người khác, trẻ không nhất thiết phải cảm thấy áy náy hay ngượng ngùng. Nhớ kỹ hai câu nói đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để đáp lại một cách lịch sự: "Xin lỗi nhé, món này tớ quen dùng một mình rồi" hoặc "Không phải tớ không muốn cho mượn đâu mà với ai tớ cũng giữ nguyên tắc như vậy cả".

Một người bạn chân chính sẽ không bao giờ vì bị từ chối mượn một món đồ cá nhân mà quay lưng hay tỏ thái độ. Ngược lại, những ai vì một lời từ chối chính đáng mà lập tức "trở mặt" hay giận dỗi thì đó lại là cơ hội tốt để con nhìn rõ bản chất và chủ động giữ khoảng cách. Con càng biết cách khéo léo thể hiện quan điểm từ sớm, người xung quanh sẽ càng nhanh chóng quen và tôn trọng ranh giới cá nhân của con.