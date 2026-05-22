10 ưu đãi lớn cho loạt trải nghiệm gia đình tại Châu Á dịp hè 2026

Từ những kỳ nghỉ dưỡng bên bờ biển tại Thái Lan, Indonesia hay Việt Nam đến các chuyến du lịch thành phố tại Melbourne hoặc Singapore, IHG Hotels & Resorts đang mang đến nhiều lựa chọn dành cho các gia đình trong mùa hè này, với tâm điểm là các chương trình Kids Club, hoạt động trải nghiệm cho trẻ em cùng ưu đãi lên đến 30%.

Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, IHG Hotels & Resorts đang mang đến những kỳ nghỉ hè nơi cả gia đình đều có thể tận hưởng — từ không gian thư giãn bên biển đến các hoạt động khám phá và sáng tạo dành riêng cho trẻ nhỏ.

Theo IHG Hotels & Resorts, xu hướng du lịch gia đình trong khu vực đang ngày càng ưu tiên những kỳ nghỉ nơi trẻ nhỏ được khám phá, vui chơi và học hỏi trong khi cha mẹ thực sự có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Trong mùa hè năm nay, IHG triển khai chương trình ưu đãi giữa năm dành cho khu vực Đông Á & Thái Bình Dương từ ngày 12/5 đến 9/6/2026, áp dụng cho các kỳ lưu trú từ 19/5 đến 20/12/2026. Theo đó, khách hàng có thể nhận ưu đãi lên đến 20% tại các khách sạn tham gia chương trình, trong khi hội viên IHG One Rewards được hưởng mức ưu đãi lên đến 30% khi đặt phòng trực tiếp qua các kênh của IHG.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của mùa hè này là hệ thống Kids Club đa dạng trải dài tại nhiều điểm đến trong khu vực, với nhiều phân khúc đa dạng.

Tại Việt Nam

Regent Phu Quoc

Tọa lạc bên bờ biển Bãi Trường, Regent Phu Quoc là một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng nổi bật nhất tại Việt Nam dành cho các gia đình tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư và tinh tế. Điểm nhấn tại đây là Regent Kids — câu lạc bộ trẻ em được thiết kế với các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, kể chuyện, săn tìm kho báu và trải nghiệm thiên nhiên dành cho trẻ nhỏ dưới sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên nghiệp.

THÁI LAN

Holiday Inn Pattaya

Chỉ cách Bangkok khoảng hai giờ lái xe, Holiday Inn Pattaya là lựa chọn phổ biến với các gia đình nhờ vị trí ngay bên bờ biển cùng hệ thống tiện ích thân thiện với trẻ nhỏ.

Khách sạn sở hữu Kids Club rộng 455m² với khu vui chơi tương tác, khu nhún nhảy, công viên nước mini và hồ bơi gia đình. Song song đó là các hoạt động nghệ thuật thủ công, chương trình giáo dục và dịch vụ chăm sóc trẻ theo yêu cầu. Với hơn 500 phòng nghỉ hướng biển cùng nhiều nhà hàng phù hợp cho gia đình, đây là lựa chọn thuận tiện cho các kỳ nghỉ hè ngắn ngày.

Dinso Resort & Villas Phuket, Vignette Collection

Ẩn mình giữa thiên nhiên xanh mát tại Phuket, Dinso Resort & Villas Phuket mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng thiên về khám phá và sáng tạo dành cho các gia đình trẻ.

Câu lạc bộ trẻ em Jungle Kids Club tổ chức nhiều hoạt động như vẽ áo thun, làm bánh cupcake, học nấu món Thái, Muay Thái và snorkeling cho trẻ em, tạo nên kỳ nghỉ giàu trải nghiệm thay vì chỉ đơn thuần nghỉ dưỡng bên hồ bơi. Trong khi trẻ nhỏ tham gia các hoạt động, phụ huynh có thể tận hưởng không gian wellness hoặc khám phá các bãi biển nổi tiếng của Phuket gần khu nghỉ dưỡng.

InterContinental Khao Yai Resort

Lấy cảm hứng từ những chuyến tàu cổ điển giữa thiên nhiên Khao Yai, InterContinental Khao Yai Resort mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng gia đình độc đáo với Planet Trekkers — chương trình Kids Club nổi tiếng của InterContinental.

Tại đây, trẻ nhỏ có thể tham gia các hoạt động săn tìm kho báu, nghệ thuật thủ công, khám phá thiên nhiên và các toa tàu tái chế trong khu nghỉ dưỡng. Không gian xanh rộng lớn cùng thiết kế mang tính kể chuyện giúp nơi đây trở thành điểm đến phù hợp cho các gia đình yêu thiên nhiên và trải nghiệm khác biệt.

InterContinental Hua Hin Resort

InterContinental Hua Hin Resort là lựa chọn nghỉ dưỡng biển cao cấp dành cho các gia đình muốn kết hợp giữa nghỉ dưỡng, vui chơi và chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh chương trình Planet Trekkers dành cho trẻ em, khu nghỉ dưỡng còn có tàu mini InterContinental Express, các hoạt động ngoài trời, Family Suites rộng rãi cùng vị trí liền kề công viên nước Vana Nava Water Jungle. Điểm cộng lớn là resort thân thiện với thú cưng, phù hợp cho các gia đình muốn mang theo cả "thành viên bốn chân" trong kỳ nghỉ hè.

Kimpton Kitalay Samui

Kimpton Kitalay Samui mang đến phong cách nghỉ dưỡng biển trẻ trung và sáng tạo hơn với JUNIO Kids Club — không gian lấy cảm hứng từ cảng biển dành cho trẻ từ 4 đến 12 tuổi.

Các hoạt động tại đây tập trung vào trí tưởng tượng, sáng tạo và tương tác thực tế thay vì phụ thuộc vào thiết bị điện tử. Trong khi trẻ em tham gia các chuyến "phiêu lưu" riêng, phụ huynh có thể tận hưởng spa, beach club và các trải nghiệm ẩm thực phong cách island luxury đặc trưng của Kimpton.

INDONESIA

Holiday Inn Resort Bintan Lagoi Beach

Chỉ cách Singapore một chuyến phà, Holiday Inn Resort Bintan Lagoi Beach là lựa chọn nghỉ dưỡng biển phù hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ nhờ mô hình nghỉ dưỡng thân thiện và dễ tiếp cận.

Mangrove House — câu lạc bộ trẻ em lấy cảm hứng từ thiên nhiên — tổ chức các lớp học STEM, nấu ăn, làm đồ thủ công, kể chuyện và chiếu phim gia đình cho trẻ từ 1 đến 12 tuổi. Khu nghỉ dưỡng còn có hồ bơi, khu vui chơi nước, spa và nhiều hoạt động ngoài trời cho cả gia đình.

NHẬT BẢN

ANA Holiday Inn Resort Karuizawa

Ẩn mình giữa cao nguyên Kita-Karuizawa dưới chân núi Asama, ANA Holiday Inn Resort Karuizawa mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng mùa hè mát mẻ giữa thiên nhiên Nhật Bản.

Khu nghỉ dưỡng nổi bật với Kids Club lấy cảm hứng từ rừng xanh, các hoạt động ngoài trời theo mùa, hồ bơi trong nhà và suối nước nóng tự nhiên dành cho gia đình. Các phòng family suite với giường tầng dành cho trẻ nhỏ cũng là điểm cộng lớn với các gia đình nhiều thế hệ.

TRUNG QUỐC

InterContinental Shanghai Wonderland

Là một trong những khách sạn độc đáo nhất thế giới, InterContinental Shanghai Wonderland được xây dựng trong lòng mỏ đá bỏ hoang tại Thượng Hải với phần lớn công trình nằm dưới mặt đất và hai tầng chìm dưới nước.

Bên cạnh kiến trúc ấn tượng, khách sạn còn mang đến nhiều trải nghiệm phiêu lưu dành cho gia đình như hoạt động khám phá thiên nhiên, thể thao ngoài trời, hồ bơi và các khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ. Đây là lựa chọn phù hợp cho những gia đình tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt trong mùa hè này.

SINGAPORE

Crowne Plaza Changi Airport

Dành cho các gia đình yêu thích staycation hoặc các chuyến nghỉ ngắn ngày kết hợp mua sắm và giải trí, Crowne Plaza Changi Airport mang đến trải nghiệm phòng suite gia đình theo chủ đề hàng không được phát triển cùng Kiztopia.

Không gian phòng được thiết kế với giường tầng, khu vui chơi tương tác và bộ hoạt động dành cho trẻ em, giúp các bé hóa thân thành phi công hoặc tiếp viên hàng không. Khách sạn còn kết nối trực tiếp với sân bay Changi và khu phức hợp Jewel nổi tiếng của Singapore.

Song song với các hoạt động dành cho trẻ nhỏ, IHG tiếp tục duy trì chương trình "Kids Stay & Eat Free" – Lưu trú và Ăn miễn phí dành cho trẻ em tại các khách sạn Holiday Inn, giúp các gia đình tối ưu chi phí trong mùa du lịch hè cao điểm.

