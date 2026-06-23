Đệ nhất vũ nữ màn ảnh Việt đang bị cả cõi mạng chê bai liều mình đi hát, viên mãn bên chồng gia thế khủng

Từng liều lĩnh cầm mic dù bị chê hát dở

Những ngày qua, Thanh Sắc đang trở thành một trong những bộ phim điện ảnh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng của Thanh Hằng sau thời gian dài vắng bóng, bộ phim nhanh chóng gây chú ý với tạo hình "đệ nhất vũ nữ" đầy mê hoặc của nữ siêu mẫu và cả phân cảnh “dừng xe đi” đang trở thành “meme” viral trên MXH.

Thanh Hằng hóa thân vào nhân vật “đệ nhất vũ nữ” trong phim điện ảnh Thanh Sắc

Suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Thanh Hằng được khán giả biết đến từ sàn diễn thời trang, các chương trình truyền hình thực tế với vai trò host, giám khảo, mentor cho đến lĩnh vực điện ảnh. Trong tất cả lĩnh vực, người đẹp sinh năm 1983 luôn là cái tên bảo chứng cho sức hút và đẳng cấp. Thế nhưng từng có giai đoạn, Thanh Hằng khiến khán giả bất ngờ khi quyết định thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn khác đó chính là ca hát.

Theo đó vào năm 2009, khi tham gia bộ phim nhạc kịch Những Nụ Hôn Rực Rỡ , Thanh Hằng gây chú ý khi thể hiện ca khúc Nhan Sắc . Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi cô khoe giọng hát một cách nghiêm túc trước công chúng.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, phần thể hiện của nữ siêu mẫu nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên các diễn đàn giải trí. Nhiều ý kiến cho rằng giọng hát của Thanh Hằng còn hạn chế về kỹ thuật, thiếu cảm xúc và chưa đủ thuyết phục để chinh phục khán giả yêu nhạc.

Clip thể hiện ca khúc Nhan Sắc của Thanh Hằng trong phim điện ảnh Những Nụ Hôn Rực Rỡ

Nữ siêu mẫu có dịp thể hiện giọng hát lần đầu tiên trong phim điện ảnh Những Nụ Hôn Rực Rỡ

Đáng chú ý dù nhận về tranh cãi trái chiều nhưng sau khi bộ phim ra mắt, nữ siêu mẫu mang ca khúc Nhan Sắc lên sân khấu biểu diễn trước đông đảo khán giả. Tuy nhiên, những lần hát live của cô tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận khi chưa thể xóa bỏ định kiến về khả năng thanh nhạc.

Clip Thanh Hằng biểu diễn ca khúc Nhan Sắc tại một sự kiện

Không dừng lại ở đó, Thanh Hằng còn từng xuất hiện trong một số chương trình âm nhạc với vai trò khách mời, thậm chí có dịp song ca cùng Hà Anh Tuấn. Việc liên tục thử sức với âm nhạc khiến nhiều người thời điểm ấy tin rằng chân dài sinh năm 1983 đang chuẩn bị cho một cú rẽ hướng sang con đường ca sĩ chuyên nghiệp.

Clip song ca ca khúc Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em - Hà Anh Tuấn ft. Thanh Hằng

Thực tế, từng có thời điểm Thanh Hằng được cho là ấp ủ kế hoạch phát hành CD Single nhưng dự định này cuối cùng không thành hiện thực. Thay vì xem đây là hướng phát triển nghề nghiệp nghiêm túc, cô nhiều lần chia sẻ rằng việc cầm mic đơn thuần là niềm yêu thích cá nhân và là một trải nghiệm thú vị bên cạnh công việc người mẫu, diễn viên.

Thanh Hằng thừa nhận ca hát chỉ là sở thích và tuyên bố không lấn sân ca hát chuyên nghiệp

Hôn nhân viên mãn bên nhạc trưởng tài năng có gia thế đáng ngưỡng mộ

Nếu sự nghiệp của Thanh Hằng luôn là đề tài được công chúng quan tâm thì chuyện tình cảm của cô cũng từng khiến khán giả tò mò suốt nhiều năm. Trước khi kết hôn, nữ siêu mẫu gần như giữ kín hoàn toàn đời tư, hiếm khi chia sẻ về chuyện yêu đương.

Tháng 10/2023, Thanh Hằng chính thức lên xe hoa cùng nhạc trưởng Trần Nhật Minh trong một hôn lễ sang trọng, quy tụ nhiều gương mặt đình đám của làng giải trí Việt. Thông tin này nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi ông xã của Thanh Hằng không hoạt động trong showbiz theo cách thông thường nhưng lại sở hữu hồ sơ khiến nhiều người nể phục.

Đám cưới giữa Thanh Hằng và ông xã - nhạc trưởng Trần Nhật Minh từng nhận được rất nhiều sự quan tâm vào năm 2023

Trần Nhật Minh là nhạc trưởng nổi tiếng trong lĩnh vực nhạc giao hưởng và thính phòng. Xuất thân trong một gia đình trí thức, anh nổi tiếng là người tài giỏi, sở hữu khối tài sản riêng đáng nể cùng nền tảng học vấn sâu rộng trong giới nghệ thuật hàn lâm.

Anh tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Chỉ huy hợp xướng tại Nhạc viện Tchaikovsky, Moscow (Nga). Năm 2012, anh hoàn thành khóa học chỉ huy tại Học viện Chỉ huy dàn nhạc Quốc gia Italy. Hiện, anh chỉ duy dàn nhạc tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM, là người sáng lập dàn nhạc Saigon Pops Orchestra.

Trần Nhật Minh từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị nghệ thuật lớn, thường xuyên tham gia chỉ huy những chương trình âm nhạc quy mô. Không chỉ sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc, ông xã Thanh Hằng còn được nhận xét có ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm và tri thức.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh được không ít người ngưỡng mộ bởi vẻ lịch lãm và tri thức

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng trở nên cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống đời thường. Trên mạng xã hội, nữ siêu mẫu thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc giản dị bên chồng từ những chuyến du lịch, những bữa ăn thường ngày cho tới các sự kiện nghệ thuật. Cô nhiều lần thừa nhận bản thân cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và luôn nhận được sự thấu hiểu, đồng hành từ ông xã.

Hình ảnh đời thường hạnh phúc bên ông xã được Thanh Hằng thoải mái chia sẻ trên MXH

Sau hơn hai năm về chung một nhà, cuộc hôn nhân của nữ siêu mẫu vẫn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ công chúng bởi sự đồng điệu, văn minh và bền chặt. Có thể nói, sau những lần liều lĩnh thử sức với ca hát hay những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp nghệ thuật, Thanh Hằng của hiện tại đang tận hưởng một giai đoạn viên mãn cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng.

Ảnh: FB