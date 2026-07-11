Ăn muối thay cơm mới làm ra phim Trung Quốc hài hết cỡ: Nhìn nữ chính đã thích rồi, nhất định phải xem đừng ai cản

Sau thời gian dài khiến người hâm mộ chờ đợi, Đội Bóng Nữ Thiếu Lâm cuối cùng cũng tung trailer mới, ngay lập tức tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội. Chỉ hơn hai phút nhá hàng, bộ phim đã khiến khán giả phấn khích với hàng loạt phân cảnh "ảo tung chảo", đúng chất thương hiệu của Châu Tinh Trì khi kết hợp võ thuật cùng bóng đá. Những cú sút mang sức mạnh phi thường, các màn đối đầu trên sân cỏ như bước ra từ phim kiếm hiệp hay những pha hành động được đẩy lên mức cường điệu nhưng đầy hài hước đều gợi nhớ đến dấu ấn từng làm nên thành công của Đội Bóng Thiếu Lâm cách đây nhiều năm.

Những tình huống bóng "ảo tung chảo" đặc trưng của Đội bóng Thiếu Lâm được tái hiện trong Đội bóng nữ Thiếu Lâm.

Không chỉ gây chú ý bởi phần hình ảnh mãn nhãn, trailer còn khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng nhờ dàn diễn viên đình đám quy tụ trong dự án. Đứng đầu là Trương Tiểu Phỉ - một trong những Ảnh hậu được đánh giá cao nhất của điện ảnh Trung Quốc hiện nay. Không chỉ được công nhận về diễn xuất, nữ diễn viên còn nổi tiếng với "bàn tay vàng phòng vé" khi nhiều tác phẩm cô góp mặt đều đạt thành tích ấn tượng.

Bên cạnh đó là Trương Nghệ Hưng, ngôi sao bước ra từ thần tượng nhưng nhiều năm qua đã dần khẳng định năng lực diễn xuất. Anh từng ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh, nổi bật là bom tấn Được Ăn Cả Ngã Về Không, chứng minh mình không chỉ sở hữu sức hút của một thần tượng mà còn có thể đảm nhận những vai diễn nặng ký.

Phim có sự tham gia của những ngôi sao nổi tiếng là Trương Tiểu Phỉ, Trương Nghệ Hưng và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Mảnh ghép còn lại của bộ ba là Địch Lệ Nhiệt Ba. Vốn được biết đến như một trong những ngôi sao lưu lượng hàng đầu Cbiz và là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ, nữ diễn viên lần này mang đến hình ảnh khác biệt so với những vai diễn quen thuộc. Đội Bóng Nữ Thiếu Lâm được xem là cơ hội để Địch Lệ Nhiệt Ba làm mới bản thân khi thử sức với thể loại hài, hành động, đồng thời có dịp hợp tác với những tên tuổi giàu kinh nghiệm của điện ảnh Trung Quốc.

Cho những ai chưa biết, nội dung phim Đội bóng nữ Thiếu Lâm xoay quanh hành trình của đội bóng nữ Nga Mi tham gia tranh tài tại giải Cúp Chí Tôn Vô Địch. Họ bị xem nhẹ vì là những người yếu nhất giải, nhưng dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Song Song, chân sút chủ lực Ngọc Lung cùng huấn luyện viên Từ Phong, đội bóng nữ Nga Mi đã viết nên một câu chuyện cổ tích đầy cảm xúc. Với phong cách kết hợp yếu tố võ thuật - thể thao - hài hước đậm chất Đội bóng Thiếu Lâm của Châu Tinh Trì và dàn diễn viên có sức hút lớn, Đội Bóng Nữ Thiếu Lâm đang được kỳ vọng sẽ tái hiện sức ảnh hưởng mà Đội Bóng Thiếu Lâm từng tạo nên.

Thu Phong

nguồn: Weibo