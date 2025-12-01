Khác hẳn với hiệu ứng bùng nổ của Hồi 1, Stranger Things mùa 5 - Hồi 2 đối mặt với vô số tranh cãi trái chiều và sự thất vọng từ cộng đồng fan toàn cầu. Siêu phẩm được Netflix đầu tư ít nhất 400 triệu USD (hơn 10.000 tỷ đồng) bị chê bai tơi tả khi tung ra 3 tập kế cuối trước khi khép lại hành trình của mình.

Trên các trang đánh giá, Stranger Things mùa 5 - Hồi 2 nhận về điểm số thấp đến thảm thương, với tập 7 sở hữu con số thấp nhất từ đầu đến giờ là 6/10, ngang bằng với tập 7 của mùa 2. Đặc biệt, lượng đánh giá 1 sao tăng nhanh và vượt cả các số điểm khác, thể hiện sự hụt hẫng to lớn của người xem. Còn trên Rotten Tomatoes, điểm khán giả của mùa 5 giảm mạnh xuống mức thấp nhất, chỉ còn 60%.

Số điểm thấp kỷ lục của Stranger Things mùa 5, nhất là tập 7

Cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng nặng nề của mình khắp mạng xã hội, thậm chí cảm thấy như bị lừa vì không mang đến cảm xúc tràn đầy như ekip và dàn cast đã "nhá hàng" trước đó. Không ít ý kiến cho rằng các tập mới có quá nhiều tình tiết dài dòng và dư thừa, khiến các nhân vật chủ chốt không còn "đất diễn" do phải chia sẻ với các nhân vật phụ khác. Thậm chí Eleven - nữ chính của phim cũng xuất hiện vô cùng ít ỏi, chẳng khác nào bị gạt sang một bên.



Eleven và nhiều nhân vật chủ chốt thiếu "đất diễn"

Trong khi đó, một số nhân vật vốn không có nhiều tác động đến tuyến cốt truyện chính như Holly, bà Karen... lại chiếm sóng quá nhiều, trong khi dàn chính như Mike, Lucas, Dustin, và nhất là Jonathan lại không có sự phát triển đáng kể nào. Ba tập phim kế cuối khép lại với việc chưa có nhân vật chính nào hy sinh, chưa có bất ngờ lớn, thậm chí có nhiều "sạn" khó chấp nhận.

Chẳng hạn như ở tập 7 khi Holly thoát khỏi nhà giam của Vecna trong Dimension X, tay áo của cô bé xắn lên lộ rõ logo của Under Armour - một thương hiệu thể thao chỉ được thành lập năm 1996, trong khi bối cảnh phim là thập niên 80. Đây không phải lần đầu tiên và duy nhất Stranger Things gặp vấn đề về dòng thời gian này, nhưng sự xuất hiện của chúng trong những tập kết show giống như "đổ dầu vào lửa" với khán giả.

Nhiều "sạn" xuất hiện trong mùa cuối

Một điểm nóng tranh cãi khác là cảnh Will Byers công khai tính hướng với mẹ, anh trai Jonathan và nhóm bạn ở tập 7. Phân đoạn dài hơn 3 phút này khiến nhiều khán giả xúc động, nhưng cũng nhận về nhiều ý kiến chê bai dư thừa, đặt sai thời điểm khi tình thế đang cấp bách. Phân đoạn vốn tốn của anh em Duffer hơn 12 tiếng để hoàn thành và thêm nửa ngày quay đi quay lại giờ đây trở thành tâm điểm chỉ trích đáng tiếc.

Cảnh comeout của Will trở thành chủ đề nóng

Màn chia tay của Jonathan và Nancy cũng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều

Cư dân mạng bình luận: - Eleven là nữ chính nhưng chẳng thấy đâu, cứ đẩy mấy nhân vật như Holly lên làm gì không biết. - Cảm thấy như lịch sử của Game of Thrones hay The Rise of Skywalker lặp lại... - Tui thấy cảnh Will xúc động mà sao lại bị phản ứng quá vậy? - Đến tập áp chót rồi mà vẫn chẳng có gì mới mẻ hơn. Không biết tập cuối chạy nước rút cỡ nào. - Vừa xem vừa bấm tua muốn hư chuột... - Đúng rồi sẽ có 4 nhân vật chết, là Vecna, 001, Henry và ngày Whatsit đúng không?

Stranger Things mùa 5 - Hồi 2 tiếp nối hành trình tiêu diệt ác nhân Vecna của nhóm bạn ở Hawkins. Sau khi kích hoạt năng lực, Will trở thành yếu tố then chốt của phe con người, đồng thời nỗ lực giải cứu Max cùng những đứa trẻ bị mắc kẹt trong thế giới tâm trí của Vecna. Phần này còn chính thức giải thích nguyên lý kết nối giữa thị trấn Hawkins và cõi Upside Down, với Dimension X trở thành cầu nối "lỗ giun" giữa hai thế giới song song. Hiện tại, khán giả hy vọng phim sẽ mang đến tập cuối mãn nhãn vào dịp giao thừa, khép lại hành trình thập kỷ của bom tấn khủng nhất Netflix.