"Quá sức tưởng tượng!": Thầy giáo Úc ôm đầu khóc khi thử giải đề tiếng Anh tốt nghiệp THPT Việt Nam, chỉ 41 phút mà toát mồ hôi

Một đoạn video ghi lại cảnh một cựu thầy giáo người Úc thử làm đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2025 của Việt Nam đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù từng là giáo viên tiếng Anh ở Úc, Tony vẫn phải liên tục ôm đầu, day trán vì độ khó của đề thi.

Theo chia sẻ, Tony tốt nghiệp từ năm 2007 và trước đây từng làm giáo viên tại Úc. Anh được giao thử thách làm đề tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2025 của Việt Nam trong thời gian 50 phút. Nếu đạt 9,5 điểm, anh sẽ nhận được phần thưởng 100 USD.





Tony cho biết đề thi "vượt quá những gì anh tưởng tượng". (Nguồn: học tiếng Anh với Ethan)

Ban đầu, Tony tỏ ra khá tự tin và cho rằng mình có thể hoàn thành thử thách này không quá khó khăn. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút đầu tiên làm bài, anh đã phải thốt lên: "Công nhận quá khó". Tony cho biết đề thi "vượt quá những gì anh tưởng tượng". Đặc biệt, từ khoảng câu 15 đến câu 19, cách đặt câu hỏi khiến anh phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới dám chọn đáp án.

"Cách viết câu hỏi bắt mình phải đọc lại liên tục để kiểm tra đúng hay sai", anh nói.Trong lúc làm bài, Tony cũng chia sẻ một "tips" nhỏ là với những phần khó, nên đọc trước đáp án để dễ khoanh vùng thông tin hơn. Dù vậy, càng làm, nam cựu giáo viên càng lộ rõ sự căng thẳng.

Sau một thời gian "vật lộn" với đề thi, anh liên tục ôm đầu, day trán vì áp lực thời gian và độ phức tạp của các câu hỏi. Sau 41 phút, Tony hoàn thành bài làm. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy anh đúng khoảng 25 câu. Tony cho biết thời còn đi học, anh chưa từng thấy một đề thi nào "nối" nhiều và cố "đánh lừa" người làm như đề thi này.

Đoạn video của Tony sau khi xuất hiện đã khiến nhiều người Việt vừa bật cười vừa đồng cảm. "Đến giáo viên nước ngoài còn ôm đầu thì hiểu học sinh áp lực thế nào", một tài khoản bình luận. Một người khác viết: "Không phải cứ giỏi tiếng Anh là làm đề này dễ, vì nó còn kiểm tra tốc độ đọc, khả năng suy luận và chịu áp lực thời gian".

Được biết, đề tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gồm 40 câu hỏi, thời gian làm bài 50 phút. Theo thống kê, điểm trung bình của hơn 352.000 thí sinh là 5,38; điểm trung vị là 5,25.

Đề thi môn ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được đánh giá cao, trong đó các giáo viên cho rằng đề tiếng Anh có phần tiệm cận với đề thi quốc tế, mang tính thực tiễn, ứng dụng, giao tiếp cao hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là đề thi khó so với các đề thi trước đây. Nhìn chung bám sát cấu trúc dàn câu hỏi so với đề minh họa, một số nội dung được lược bỏ, không có trong đề thi.

Đề tiếng Anh năm nay cũng được đánh giá chung đều hướng đến tinh thần tự học, tự tìm tòi, nghiên cứu khoa học của học sinh rất nhiều.