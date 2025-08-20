Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".



Đặng Chí Thành tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 10-8, chị N.T.T. (SN 1997) đã đến trụ sở Công an phường Phương Liệt trình báo về việc bị một người đàn ông khoảng 30 tuổi đánh bằng chân, tay tại sảnh B1, hành lang 1, chung cư Sky CenTral số 176 Định Công (phường Phương Liệt).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt đã cho chị T. đi khám thương; đồng thời làm việc với Ban quản lý chung cư, xác minh người đàn ông để điều tra vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip hình ảnh người phụ nữ bị một người đàn ông liên tục đánh vào đầu, mặt, vừa chửi bới, đe dọa... trước mặt một số người (trong đó có người lớn, trẻ em). Ngay sau đó, bảo vệ của chung cư đã lên can ngăn.

Sáng 10-8, Công an phường Phương Liệt đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư để điều tra. Người này được xác định là Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt).

Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy

Tại trụ sở công an, Thành khai con trai mình và con của chị N.T.T. xảy ra mâu thuẫn khi chơi chung ở sảnh chung cư Sky Central từ nhiều ngày trước.

Theo đó, con của Thành (5 tuổi) và con chị N.T.T. (3 tuổi) chơi với nhau và nảy sinh xung đột. Con của Thành mách bố mẹ là con của chị N.T. đánh mình.

Cháu bé con của chị T. nói mình không đánh bạn. Sau đó, Thành yêu cầu chị N.T.T. xin lỗi, song hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Tối 9-8, Thành gặp chị N.T.T. ở sảnh thang máy chung cư, hai bên tiếp tục tranh cãi. Thành đã hành hung chị T..