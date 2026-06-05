Con giáp tuổi Hợi

Với nhiều ưu điểm trong tính cách, như nhân hậu, hào phóng và lạc quan tuổi Hợi là con giáp dù đi đâu, làm gì cũng sẽ có quý nhân trợ giúp. Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 nói chung là một năm thịnh vượng và nhiều lộc lá của tuổi Hợi. Với nhiều quý nhân hỗ trợ nên con đường công danh, chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ thì sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ vô cùng thuận buồm xuôi gió.

(Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Ngọc Đường, Nguyệt Đức cho thấy trong năm mới Bính Ngọ, sự nghiệp và tài lộc sẽ là điểm sáng nhất của con giáp này. Với bản tính chăm chỉ, lại được quý nhân giúp sức, tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, tỏa sáng như vầng Thái Dương rực rỡ.

Tháng 4 âm là một trong những thời điểm thách thức nhất của tuổi Hợi. Nếu không cẩn thận, con giáp này rất dễ rơi vào tình trạng thu không đủ chi, tài chính thâm hụt khiến họ khó xoay xở. Tuy nhiên, tình hình này sẽ sớm cải thiện.

Tử vi học có nói, chỉ 10 ngày nữa, khi tháng 4 âm kết thúc, tuổi Hợi sẽ chính thức chia tay với khó khăn và bước vào một thời kỳ mới đầy mong đợi. Đặc biệt, tháng 7 âm sắp tới, con giáp này sẽ có duyên gặp được quý nhân là người có tầm ảnh hưởng lớn. Người này sẽ hỗ trợ, giúp tuổi Hợi có cơ hội phát huy tài năng và gặt hái những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi cũng nằm trong số những con giáp vượng phát bậc nhất trong năm Bính Ngọ 2026. Với sự hỗ trợ của nhiều cát tinh như Thái Dương, Tuế Hợp, Thiên Hỷ, tuổi Mùi có đầy đủ các điều kiện thiên thời - địa lợi để phát triển và thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh trong hệ thống tử vi, chủ về công danh hiển đạt, giúp bản mệnh thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp và gặp nhiều may mắn về tài lộc. Ngoài ra, Thái Dương còn có khả năng chế hóa hung sát cực mạnh, giúp hóa giải tai ương và mang đến sự bình an cho gia đạo. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Mùi sẽ dễ gặp được quý nhân phù trợ, gặt hái thành công lớn.

(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, sao Tuế Hợp là một cát tinh đại diện cho sự hòa hợp, chủ về việc gặp gỡ quý nhân, giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn hay ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi và bền vững. Trong phương diện tình cảm, Tuế Hợp mang đến tín hiệu tích cực cho việc hỏa giải mâu thuẫn, giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc.

Cuối cùng, sao Thiên Hỷ là cát tinh chủ về các sự kiện hỷ tín, may mắn và những cuộc hội ngộ bất ngờ trong cuộc sống, hỗ trợ cho phương diện tình cảm, giúp người độc thân sớm tìm thấy nhân duyên. Trong công việc, Thiên Hỷ mang lại bầu không khí hòa hợp, giúp bản mệnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đồng nghiệp và đối tác để gặt hái thành công.

Tử vi học có nói, chỉ khoảng 10 ngày nữa, tuổi Mùi sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng thứ 2 trong năm Bính Ngọ 2026. Cụ thể, tháng 5 âm, được Lục hợp hỗ trợ, tuổi Mùi sẽ nằm trong số những con giáp có cuộc sống đầy đủ và viên mãn nhất. Những nút thắt trong công việc được gỡ bỏ, các dự án sẽ được triển khai thuận lợi đúng như mong đợi, thu nhập của tuổi Mùi tăng mạnh giúp túi tiền của họ trở nên rủng rỉnh hơn bao giờ hết.

Con giáp tuổi Tuất

Được đánh giá cao bởi trí thông minh, tinh thần học hỏi và sự cầu tiến, tuổi Tuất cũng sở hữu nhiều ưu điểm để thành công. Được Tam hợp chống lưng, năm Bính Ngọ 2026, họ nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, vô cùng giàu có, hanh thông và viên mãn.

Được các cát tinh như sao Hoa Cái, sao Địa Giải hỗ trợ, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng may mắn, có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ như Địa Giải, Hoa Cái, tuổi Tuất hầu như không còn gì phải lo lắng. Trong tử vi, sao Địa Giải là một cát tinh thuộc hành Thổ, có đặc tính đúng như cái tên của nó, đó là có thể hóa giải mọi khó khăn và tai ương. Đây là c át tinh chuyên chủ về việc tiêu giải bệnh tật, tai nạn và những rắc rối thị phi. Có sao Địa Giải ở bên, tuổi Tuất dù cho có gặp hung cũng sẽ hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, phù trợ.

Trong khi đó, sao Hoa Cái lại tượng trưng cho sự xa hoa, lộng lẫy và cốt cách quý phái, chủ về trí tuệ thông minh, sự khéo léo và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương hoặc thủ công tinh xảo. Có sao Hoa Cái chiếu mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ dễ bề thăng tiến, đạt được sự vinh hiển, giàu có trong năm mới Bính Ngọ.

Cũng giống như tuổi Mùi, tuổi Tuất cũng chuẩn bị có một tháng 5 âm đáng mong chờ ở phía trước. Tử vi học có nói, tháng 5 âm, con giáp này sẽ có quý nhân trợ giúp, công việc thăng tiến bất ngờ. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ càng gặt hái nhiều lộc lá. Ngoài ra, tuổi Tuất cũng sẽ đón nhiều tin vui khác trong cuộc sống.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.