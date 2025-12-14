10 năm xa mẹ và món quà khiến ai cũng lặng người: Con trai xây căn nhà nhỏ gom lại cả một đời yêu thương

Trong hành trình làm nghề kiến trúc, đôi khi người thiết kế được gặp những câu chuyện vượt xa một công trình. Đó là những câu chuyện của ký ức, của yêu thương, của những năm tháng vất vả và khát khao một mái ấm đúng nghĩa. "Nhà của Mẹ" - ngôi nhà nhỏ ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng, là một câu chuyện như thế. Và khi KTS Nguyễn Minh Thủy - văn phòng kiến trúc Nhà Của Gió, bắt đầu kể về công trình này, chị gọi đó là:"Ngôi nhà được xây bằng ký ức và tình mẫu tử".

Từ phòng trọ vẻn vẹn 10m2 đến một mái nhà báo hiếu để mẹ được sống những ngày an yên

"Bạn định nghĩa như thế nào về một ngôi nhà bình yên?" – KTS Minh Thủy tâm sự. Rồi chị kể câu chuyện cảm động mà anh Tâm, con trai của chủ nhân ngôi nhà, đã chia sẻ với chị:

"Bố mắc bệnh hiểm nghèo từ lúc mình 3 tuổi. Ngày bố mất, gia đình không còn gì, mọi thứ bán hết để lo chạy chữa cho bố. Hai mẹ con thuê một căn phòng 10m2 ở Hà Nội. Mẹ đi làm từ sáng đến tối để lo cho mình ăn học. Năm 17 tuổi, mình đi Sài Gòn làm việc, mẹ vẫn ở lại Hà Nội vì còn phải về quê chăm lo việc gia đình. Sau 10 năm sống xa nhau, mình dành dụm đủ tiền để nói với mẹ: 'Mẹ ơi, nghỉ làm đi, từ giờ con lo cho mẹ'. Mẹ muốn về quê, gần chị em, gần mộ bố. Mình quyết định tặng mẹ một ngôi nhà nhìn ra cánh đồng mà mẹ thích".

Nghe xong câu chuyện ấy, với chị Thủy, mục tiêu thiết kế không chỉ là tạo nên một ngôi nhà đẹp, mà là tái hiện lại một nếp nhà của ký ức, một nơi mẹ được trở về, được an yên, được sống giữa những gì quen thuộc nhất.

Ngôi nhà rộng 150m2, có cả sân vườn xanh mát, mỗi góc nhà đều đầy ắp kỷ niệm, là sự ấm áp của vòng tay mẹ

Ngôi nhà 1,5 tầng, diện tích đất 7,5x20m, trước nhà có một khoảng sân khoảng 5m, diện tích nhỏ gọn nhưng chở đầy dụng ý thiết kế. Mái nhà dốc xòe rộng, mô phỏng nếp nhà Bắc Bộ xưa, nhưng được biến tấu tinh tế: một góc mái hạ thấp để che nắng hướng Tây, một góc "vén" lên để đón gió Đông Nam.

Cuối mái có một đường gấp nhẹ, vừa tạo điểm nhấn vừa giúp thu gom nước mưa, dẫn xuống chum sành dưới sân. Hệ cột chống mái được tạo hình như thân cây thể hiện sự mộc mạc, chắc chắn và gợi liên tưởng về sự nâng đỡ, bảo vệ lặng lẽ của những người mẹ trong cuộc đời của các con.

Với anh Tâm, mỗi góc nhỏ trong nhà đều gợi lại một chút kỷ niệm, một chút thương yêu: "Phòng khách gần gũi với thiên nhiên khi có khoảng vườn nhỏ ngăn cách với bếp. Đồ lưu niệm mình trưng trên kệ là đồ mình từng bán để làm từ thiện. Họ hàng mua ủng hộ, nhưng sau này mới biết là mẹ giấu mình, nhờ các dì mua".

Thiết kế có hướng đi của gió vào và ra để ngôi nhà lúc nào cũng thoáng mát. Hệ cửa linh hoạt có thể mở thoáng về mùa hè, đóng kín chắn gió về mùa đông mà vẫn đảm bảo góc nhìn lãng mạn ra vườn và đủ sáng. Tất cả các phòng đều có thông gió đối lưu để đảm bảo không khí tươi liên tục, ánh sáng tự nhiên, hoàn toàn không cần bật đèn vào ban ngày.

Cây trong vườn là những cây bưởi, cây chuối... trên nền ngói mũi hài, thêm hệ đèn buổi tối, tạo nên các lớp lang của trang trí thấp thoáng hồn Việt, vừa giản dị lại vừa được trân trọng như một phòng trưng bày nhỏ của thiên nhiên ở trong nhà.

Anh Tâm cũng chia sẻ thêm: "Phòng ăn nhìn ra được phòng khách, vì mẹ thích ở nhà ở góc nào thì cũng nhìn thấy nhau nhất là những ngày gia đình tụ họp".

Một trong những chi tiết thú vị và gần gũi trong căn nhà chính là bức tường đá bên ngoài. Bức tường đá chính là tác phẩm của anh Tâm, mẹ anh và mọi người trong gia đình cùng nhau thả đá vào. "Mẹ không thích xây kín cổng cao tường. Mẹ muốn hàng xóm ghé chơi mỗi ngày. Mình cực thích thiết kế cổng này" - anh Tâm chia sẻ.

"Nhà của Mẹ" không phải là công trình lớn lao, nhưng nó là minh chứng rằng đôi khi, kiến trúc đẹp nhất không nằm ở hình thức, mà ở những câu chuyện khiến con người mong muốn trở về.

Ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng ấy là chặng dừng của một người mẹ sau nhiều năm vất vả, và cũng là nơi một người con thực hiện được điều mình ấp ủ bấy lâu nay: Dành tặng mẹ một mái nhà, để mẹ sống những ngày an nhiên nhất.

Nguồn: NVCC