10 năm chỉ chọn đồ giá rẻ, bà mẹ 2 con bất ngờ nhận ra: Có 5 thứ càng tiết kiệm càng tốn kém

Tiết kiệm là một thói quen tốt, đặc biệt với những gia đình có con nhỏ, nơi mỗi tháng đều có hàng loạt khoản phải chi trả. Tuy nhiên, tiết kiệm không đồng nghĩa với việc luôn lựa chọn món đồ có giá thấp nhất. Đôi khi, chính tâm lý ham rẻ lại khiến một gia đình phải chi nhiều tiền hơn trong thời gian dài.

Chị Hương (40 tuổi, sống tại Hà Nội), mẹ của hai con đang trong độ tuổi đi học, từng có gần 10 năm duy trì nguyên tắc mua sắm: Món nào có công dụng giống nhau thì ưu tiên món rẻ hơn.

Từ quần áo, giày dép đến đồ gia dụng, chị đều dành thời gian săn khuyến mãi, so sánh giá và tìm kiếm những sản phẩm có mức giá thấp nhất. Mỗi lần mua được một món đồ rẻ hơn vài chục đến vài trăm nghìn đồng, chị đều cảm thấy mình vừa tiết kiệm thêm được một khoản cho gia đình.

Thế nhưng, sau nhiều năm, chị bắt đầu nhận thấy một điều kỳ lạ: Dù luôn cố gắng mua sắm tiết kiệm, số tiền dành cho việc thay mới và sửa chữa đồ dùng trong nhà vẫn không hề nhỏ.

Khi ngồi tính lại những khoản chi, chị nhận ra có ít nhất 5 nhóm đồ dùng mà việc cố mua rẻ đã khiến gia đình phải trả nhiều tiền hơn so với dự tính.

1. Giày dép: Mua đôi 150.000 đồng nhưng năm nào cũng phải thay vài lần

Trước đây, chị Hương gần như không bao giờ mua một đôi giày có giá trên 500.000 đồng. Theo chị, giày dép chỉ cần đi được, không nhất thiết phải chọn loại đắt tiền. Vì vậy, chị thường mua những đôi giày thể thao giá 150.000–200.000 đồng trên các sàn thương mại điện tử.

Ban đầu, những đôi giày này trông khá đẹp, kiểu dáng không khác nhiều so với sản phẩm có giá cao hơn. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng sử dụng thường xuyên, đế giày bắt đầu mòn, keo bong hoặc phần lót bên trong bị xẹp.

Có năm, chị phải mua tới 3 đôi giày để thay thế. Nếu mỗi đôi có giá 180.000 đồng, tổng chi phí đã lên tới 540.000 đồng, chưa kể thời gian lựa chọn và mua sắm.

Trong khi đó, một đôi giày chất lượng tốt hơn, phù hợp với nhu cầu đi lại, có thể sử dụng trong thời gian dài nếu được bảo quản đúng cách.

Sau nhiều lần thay giày, chị thay đổi quan điểm. Thay vì chỉ nhìn giá bán, chị bắt đầu quan tâm đến chất liệu, độ bền của đế, khả năng nâng đỡ bàn chân và tần suất sử dụng.

Điều chị rút ra không phải cứ giày đắt là tốt, mà là một đôi giày phù hợp, bền và thoải mái có thể tiết kiệm hơn nhiều đôi giày rẻ phải thay liên tục.

2. Nồi chảo: Tiết kiệm vài trăm nghìn nhưng liên tục phải mua mới

Nhà có hai con nhỏ nên chị Hương gần như nấu ăn mỗi ngày. Dù vậy, trong nhiều năm, chị luôn ưu tiên những chiếc chảo chống dính giá khoảng 100.000–150.000 đồng.

Lý do rất đơn giản: Chảo nào cũng dùng để chiên xào, tại sao phải bỏ ra 400.000–600.000 đồng cho một chiếc?

Thế nhưng, những chiếc chảo giá thấp mà chị từng mua thường nhanh xuống cấp. Sau một thời gian sử dụng, bề mặt chống dính bắt đầu bong tróc hoặc trầy xước, đáy chảo biến dạng khiến thức ăn dễ cháy và việc vệ sinh mất nhiều thời gian hơn.

Có thời điểm, chỉ trong hai năm, chị đã thay tới 5 chiếc chảo. Với mức giá trung bình 140.000 đồng, tổng tiền mua chảo đã là 700.000 đồng.

Sau đó, chị quyết định đầu tư một chiếc chảo có chất lượng tốt hơn, phù hợp với loại bếp đang sử dụng và học cách bảo quản đúng hướng dẫn.

Chị cũng nhận ra rằng chảo chống dính dù đắt tiền vẫn có tuổi thọ nhất định, không thể sử dụng mãi mãi. Điều quan trọng là chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp nhu cầu và thay thế khi lớp phủ bị hư hỏng.

Với những dụng cụ nấu nướng sử dụng hằng ngày, giá mua ban đầu chỉ là một phần trong tổng chi phí thực tế.

3. Quần áo: Tủ đồ càng nhiều nhưng chẳng có mấy món muốn mặc

Trong suốt nhiều năm, chị Hương là khách hàng quen thuộc của những đợt giảm giá quần áo. Một chiếc áo 79.000 đồng, chiếc váy 129.000 đồng hay bộ đồ mặc nhà chưa tới 100.000 đồng đều khiến chị cảm thấy đáng mua.

Đặc biệt, khi thấy chương trình mua 3 tặng 1 hoặc giảm giá tới 70%, chị thường mua thêm vài món dù chưa thực sự cần thiết.

Kết quả là tủ quần áo ngày càng chật, nhưng số món được mặc thường xuyên lại không nhiều.

Một số chiếc áo nhanh bai dão sau vài lần giặt, quần bị mất phom hoặc chất vải gây khó chịu. Không ít món còn nguyên nhãn mác vì mua theo cảm hứng, đến khi mặc thử lại thấy không phù hợp.

Khi dọn tủ, chị phát hiện gần 20 món quần áo ít hoặc chưa từng sử dụng. Nếu mỗi món có giá trung bình 120.000 đồng, số tiền nằm yên trong tủ đã khoảng 2,4 triệu đồng.

Điều khiến chị tiếc không phải từng chiếc áo quá đắt, mà là tổng số tiền đã bỏ ra cho những món đồ không mang lại giá trị sử dụng.

Từ đó, chị đặt ra nguyên tắc mới: Trước khi mua quần áo, phải tự hỏi mình có thực sự cần không, có thể phối với ít nhất 3 món sẵn có hay không và liệu sẽ mặc nó bao nhiêu lần.

Chị cũng dần chuyển sang mua ít hơn, ưu tiên những món cơ bản, dễ phối, có chất liệu tốt và phù hợp với sinh hoạt hằng ngày.

4. Đồ điện gia dụng nhỏ: Mua rẻ một lần, tốn tiền sửa chữa nhiều lần

Máy sấy tóc, ấm siêu tốc, máy xay thực phẩm hay bàn là đều là những thiết bị quen thuộc trong gia đình. Trước đây, chị Hương thường cho rằng không cần đầu tư quá nhiều vào các món đồ điện nhỏ.

Khi mua ấm siêu tốc, chị từng lựa chọn sản phẩm có giá khoảng 120.000 đồng thay vì loại 350.000–500.000 đồng. Khi mua máy xay, chị cũng ưu tiên những mẫu rẻ nhất.

Nhưng sau một thời gian, một số thiết bị bắt đầu gặp vấn đề: Ấm đun nước hoạt động chập chờn, máy xay yếu, các bộ phận nhanh xuống cấp hoặc khó tìm linh kiện thay thế.

Không phải sản phẩm giá rẻ nào cũng kém chất lượng, nhưng việc chỉ quan tâm đến giá mà bỏ qua nguồn gốc, chế độ bảo hành và độ an toàn đã khiến chị nhiều lần phải mua lại.

Đặc biệt, với thiết bị điện, chị nhận ra tiết kiệm không nên được đặt cao hơn yếu tố an toàn.

Hiện tại, trước khi mua một thiết bị gia dụng, chị thường tìm hiểu kỹ thông số, công suất, chất lượng vật liệu, thương hiệu, thời hạn bảo hành và khả năng sửa chữa.

Chị không còn lựa chọn sản phẩm đắt nhất hay rẻ nhất, mà ưu tiên sản phẩm có mức giá hợp lý với chất lượng và nhu cầu sử dụng thực tế.

5. Đồ dùng học tập của con: Rẻ khi mua nhưng chưa chắc tiết kiệm

Đây là nhóm đồ khiến chị Hương thay đổi suy nghĩ nhiều nhất.

Khi hai con bước vào tuổi đi học, số tiền dành cho sách vở, bút viết, ba lô và các dụng cụ học tập tăng lên đáng kể. Để giảm chi phí, chị thường mua những bộ bút giá rẻ, cặp sách khuyến mãi và các loại bình nước có giá thấp.

Tuy nhiên, nhiều món không sử dụng được lâu. Có chiếc ba lô chỉ sau vài tháng đã hỏng khóa kéo, bung quai. Một số loại bút viết nhanh hết mực hoặc hoạt động không ổn định, khiến chị liên tục phải mua bổ sung.

Chị từng mua cho con một chiếc ba lô giá 130.000 đồng, nhưng chưa hết năm học đã phải thay mới. Sau đó, chị chọn một sản phẩm chắc chắn hơn, có kích thước phù hợp với vóc dáng của con và chế độ bảo hành rõ ràng.

Từ trải nghiệm này, chị nhận ra đồ dùng dành cho trẻ nhỏ cần được đánh giá dựa trên độ an toàn, sự thoải mái và tính tiện dụng, chứ không thể chỉ dựa vào giá tiền.

Đặc biệt, những món con sử dụng mỗi ngày như ba lô, giày đi học hay bình nước cần được lựa chọn cẩn thận hơn. Việc mua đúng ngay từ đầu vừa hạn chế thay thế, vừa giúp trẻ sử dụng thuận tiện.

Bảng tính nhỏ khiến người mẹ thay đổi suy nghĩ về tiết kiệm

Sau khi thay đổi cách mua sắm, chị Hương thử lập một bảng so sánh giữa hai phương án: mua sản phẩm giá thấp và mua sản phẩm chất lượng tốt hơn.

Dưới đây là bảng minh họa dựa trên những mức giá và thời gian sử dụng giả định, không phải kết quả khảo sát thị trường.

Món đồ Phương án giá rẻ Phương án chất lượng tốt hơn Giày đi hằng ngày 180.000đ/đôi × 3 đôi/năm = 540.000đ 650.000đ/đôi, dùng 2 năm = 325.000đ/năm Chảo chống dính 140.000đ/chiếc × 5 chiếc/2 năm = 700.000đ 500.000đ/chiếc, dùng 2 năm = 500.000đ Ba lô đi học 130.000đ/chiếc × 2 chiếc/năm = 260.000đ 450.000đ/chiếc, dùng 3 năm = 150.000đ/năm Ấm siêu tốc 150.000đ/chiếc × 3 chiếc/3 năm = 450.000đ 450.000đ/chiếc, dùng 3 năm = 450.000đ Quần áo 15 món × 120.000đ = 1.800.000đ 6 món × 250.000đ = 1.500.000đ

Lưu ý: Đây là phép tính giả định nhằm minh họa sự khác biệt về tổng chi phí. Tuổi thọ thực tế của sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng, tần suất sử dụng và cách bảo quản.

Qua bảng so sánh, có thể thấy không phải món đồ đắt hơn nào cũng giúp tiết kiệm. Chẳng hạn, trong ví dụ về ấm siêu tốc, tổng tiền mua sắm của hai phương án bằng nhau. Tuy nhiên, với những sản phẩm phải thay nhiều lần hoặc thường xuyên sử dụng, lựa chọn có độ bền tốt hơn có thể giúp giảm đáng kể chi phí dài hạn.

Bài học lớn nhất chị Hương rút ra là không nên đánh giá một món đồ chỉ bằng số tiền phải trả tại thời điểm mua.

Giá mua thấp không đồng nghĩa với chi phí sử dụng thấp. Một sản phẩm giá 200.000 đồng nhưng chỉ dùng được 3 tháng có thể tốn kém hơn sản phẩm giá 600.000 đồng dùng tốt trong 2 năm.

Sau 10 năm, người mẹ nhận ra tiết kiệm đúng không phải là mua thứ rẻ nhất

Từ một người luôn ưu tiên giá thấp, chị Hương bắt đầu thay đổi cách quản lý chi tiêu gia đình. Trước mỗi quyết định mua sắm, chị cân nhắc ba yếu tố: Món đồ có thực sự cần thiết không, sẽ được sử dụng bao lâu và tổng chi phí trong suốt thời gian sử dụng là bao nhiêu.

Với những món dùng ít, không ảnh hưởng nhiều đến sự thoải mái hoặc an toàn, chị vẫn có thể chọn sản phẩm bình dân. Ngược lại, với những vật dụng sử dụng mỗi ngày, chị sẵn sàng dành ngân sách cao hơn nếu điều đó mang lại độ bền và giá trị thực tế.

Điều đáng nói là sau khi bỏ thói quen mua đồ chỉ vì giá rẻ, số lượng đồ dùng mới trong gia đình cũng giảm xuống. Chị không còn hào hứng với những chương trình khuyến mãi nếu món đồ đó không nằm trong kế hoạch mua sắm.

Ở tuổi 40, bài học lớn nhất của chị không phải là bắt đầu tiêu tiền nhiều hơn, mà là học cách tiêu ít lần hơn, mua đúng thứ cần hơn và tận dụng tối đa giá trị của mỗi món đồ.

Bởi suy cho cùng, một gia đình không thể tiết kiệm bền vững chỉ bằng việc tìm kiếm mức giá thấp nhất. Đôi khi, cách giữ tiền hiệu quả nhất lại là ngừng mua những món đồ rẻ nhưng không thực sự đáng tiền.