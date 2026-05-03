10 mô hình kinh doanh nhỏ vốn thấp, dễ bắt đầu, có thể tạo thu nhập ổn định trong năm 2026

I. Dịch vụ tiện ích cộng đồng: Nhu cầu ổn định quanh năm

Các khu dân cư luôn có nhu cầu thường xuyên về những dịch vụ nhỏ nhưng thiết thực. Đây là nhóm ngành dễ tiếp cận vì không đòi hỏi mặt bằng lớn.

1. Sửa chữa đồ gia dụng nhỏ

Các dịch vụ như thay khóa, sửa quạt, sửa ổ điện, thay phụ kiện nhỏ… có nhu cầu cao tại các khu chung cư và khu dân cư lâu năm. Chỉ cần bộ dụng cụ cơ bản, người làm có thể nhận việc ngay trong ngày và tạo nguồn thu đều đặn.

2. Giặt giày – giặt đồ tại nhà

Nhiều gia đình bận rộn sẵn sàng trả phí để tiết kiệm thời gian. Dịch vụ giặt giày, giặt áo khoác, áo phao… có chi phí đầu vào thấp nhưng biên lợi nhuận tốt, đặc biệt phù hợp làm bán thời gian.

3. Dọn dẹp nhà cửa theo giờ

Xu hướng thuê người dọn nhà theo giờ ngày càng phổ biến tại các thành phố lớn. Công việc này không cần vốn lớn, chỉ cần kỹ năng cơ bản và sự cẩn thận. Khách hàng thường quay lại định kỳ nếu hài lòng.

4. Sửa quần áo, may vá nhỏ

Một chiếc máy may gia đình có thể trở thành công cụ tạo thu nhập ổn định. Các nhu cầu như lên gấu quần, thay khóa kéo, bóp eo… luôn tồn tại vì không phải ai cũng muốn mua đồ mới.

5. Dịch vụ chạy việc vặt

Nhận hàng, mua đồ hộ, thanh toán hóa đơn, xếp hàng… là những dịch vụ nhỏ nhưng tiện lợi cho người bận rộn hoặc người cao tuổi. Công việc linh hoạt, dễ bắt đầu và có thể mở rộng khi có lượng khách quen.

II. Dịch vụ thú cưng: Thị trường tăng trưởng nhanh

Chi tiêu cho thú cưng đang tăng mạnh, đặc biệt tại các đô thị lớn. Đây là lĩnh vực có tỷ lệ khách hàng quay lại cao.

6. Dắt chó đi dạo hoặc chăm sóc thú cưng tại nhà

Nhiều chủ nuôi thú cưng cần người hỗ trợ cho ăn hoặc dắt thú cưng đi dạo khi họ bận công việc hoặc đi du lịch. Công việc phù hợp với người yêu động vật và có thể làm theo khung giờ linh hoạt.

7. Tắm và chăm sóc thú cưng tại nhà

Nếu có không gian nhỏ và dụng cụ cơ bản, bạn có thể cung cấp dịch vụ tắm, vệ sinh cho chó mèo. Khách hàng thường ưu tiên dịch vụ gần nhà và có thể trở thành khách quen lâu dài.

III. Dịch vụ hỗ trợ người cao tuổi: Nhu cầu ngày càng tăng

Dân số già hóa khiến nhu cầu chăm sóc tại nhà tăng mạnh. Đây là nhóm ngành có tính ổn định cao.

8. Lắp đặt thiết bị an toàn trong nhà cho người cao tuổi

Các hạng mục như tay vịn chống trượt, đèn cảm biến, ghế tắm… giúp người lớn tuổi sinh hoạt an toàn hơn. Công việc không yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhưng mang lại giá trị thiết thực.

9. Hỗ trợ sinh hoạt cho người cao tuổi

Các dịch vụ như nấu ăn, đưa đi khám bệnh, hỗ trợ tắm rửa… có nhu cầu ổn định vì nhiều gia đình không có đủ thời gian chăm sóc người thân.

IV. Đồ ăn nhẹ và hàng tiêu dùng: Dòng tiền quay vòng nhanh

Các mô hình liên quan đến thực phẩm luôn có lượng khách ổn định vì đây là nhu cầu thiết yếu.

10. Quầy đồ ăn sáng hoặc đồ ăn nhẹ

Các món đơn giản như bánh bao, xôi, trà chanh, xúc xích nướng… có thể bán tại khu dân cư hoặc gần trường học. Ưu điểm là thu tiền ngay trong ngày, không cần tồn kho lớn.

Ngoài ra, bán trái cây theo mùa hoặc đồ tiêu dùng nhanh tại cổng khu dân cư cũng là lựa chọn phổ biến nhờ nhu cầu mua lặp lại cao.

Vì sao các mô hình nhỏ vẫn có thể tạo thu nhập tốt?

Các mô hình trên có một số điểm chung:

- Nhu cầu ổn định: tập trung vào dịch vụ thiết yếu trong đời sống hằng ngày

- Vốn thấp: nhiều công việc chỉ cần vài triệu đồng để bắt đầu

- Dễ học: có thể làm quen trong thời gian ngắn

- Dễ có khách quen: chất lượng tốt sẽ được giới thiệu thêm khách mới

Thay vì chờ đủ vốn lớn, nhiều người chọn bắt đầu từ quy mô nhỏ để thử nghiệm thị trường và tích lũy kinh nghiệm. Khi dòng tiền ổn định, việc mở rộng quy mô sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Nếu đang tìm một hướng tăng thu nhập trong năm 2026, các mô hình nhỏ nhưng thực tế này có thể là bước khởi đầu an toàn. Quan trọng nhất vẫn là chọn công việc phù hợp với kỹ năng và quỹ thời gian của bản thân.