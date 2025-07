Chọn nam chính luôn là bài toán sinh tử với phim Hàn. Một nam chính đúng vai có thể “gánh team”, giúp phim bùng nổ rating và viral toàn châu Á. Nhưng chỉ cần chọn sai, khán giả sẽ phản ứng dữ dội, rating lao dốc, diễn xuất bị ném đá, thậm chí phá luôn cả sự nghiệp diễn viên. Dưới đây là 10 lần chọn sai gây ức chế nhất, khiến người xem chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vừa tiếc cho dự án vừa tiếc cho cả diễn viên.

1. Ahn Hyo Seop - Muốn Gặp Anh

Remake một siêu phẩm như Someday or One Day đã là thách thức lớn, nhưng việc để Ahn Hyo Seop đóng vai chính càng khiến mọi thứ tệ hơn. Được kỳ vọng là cú nổ diễn xuất giúp anh bứt phá, nhưng rốt cuộc, Ahn Hyo Seop lại bị netizen Hàn chê tơi bời vì quá đơ, ánh mắt vô hồn, thoại thiếu cảm xúc. Tình tiết phim xoay quanh những biến động cảm xúc mạnh mẽ, xuyên không, mất mát, nhưng nam chính thể hiện hời hợt đến mức khán giả không thể đồng cảm.

Chưa dừng lại ở đó, chemistry giữa anh và Jeon Yeo Been được đánh giá là "tệ không tưởng", không tạo được một khoảnh khắc rung động nào. Đặc biệt, cảnh gần cuối phim, ở bối cảnh hiện tại, Ahn Hyo Seop còn xuất hiện với tạo hình... xấu như người rừng, khác xa hình tượng kinh điển mà Hứa Quang Hán từng mang tới.

2. Lee Min Ho - Ask the Stars

Phim không gian được đầu tư khủng, lên đến 1.000 tỷ đồng, lại có Lee Min Ho và Gong Hyo Jin đóng chính, tưởng sẽ là bom tấn lịch sử nhưng kết quả lại quá ê chề. Trong phim, Lee Min Ho vào vai bác sĩ khoa sản, có dịp du hành ra vũ trụ vì mục đích của gia đình người yêu, tại đây anh gặp gỡ và thực sự tìm được định mệnh của đời mình.

Một nhân vật nghe thì có vẻ hay ho, nội tâm giằng xé nhưng Lee Min Ho diễn quá đơ, thoại đều đều, biểu cảm nghèo nàn khiến hình tượng bị phá nát. Đặc biệt, khi đứng cạnh một Gong Hyo Jin sắc sảo, cá tính và diễn chắc tay, Lee Min Ho càng trở nên lạc lõng, hai người hoàn toàn không có chemistry.

Tóm lại, hào quang quá khứ của chính anh không đủ để cứu lấy một vai diễn thiếu linh hồn, một kịch bản thảm họa và một màn thể hiện hời hợt. Nhiều người còn cho rằng kịch bản thảm họa cỡ Ask the Stars ở Hàn không thiếu, nếu nam nữ chính hợp vai, chemistry bùng nổ thì chí ít cũng gặt hái được một vài thành tích. Đằng này, Ask the Stars lại không có bất cứ thứ gì, kết quả là một màn ném tiền "ra ngoài vũ trụ".

3. Yeo Jin Goo - Hotel Del Luna

Khán giả không phủ nhận Yeo Jin Goo là diễn viên có thực lực, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh phù hợp mọi vai. Trong Hotel Del Luna, sự xuất hiện của IU quá xuất sắc với khí chất quyến rũ, huyền bí và ma mị đã hoàn toàn lấn át bạn diễn. Yeo Jin Goo, với gương mặt hiền lành, visual học sinh, vào vai quản lý khách sạn dành cho hồn ma mà không toát ra được sự từng trải hay chiều sâu.

Không ít khán giả nhận xét anh "giống em trai của nữ chính hơn là người yêu", khiến câu chuyện tình cảm trở nên vô hồn, không đủ lực đẩy cảm xúc lên cao trào.

4. Kim Young Dae - Shooting Stars

Vào vai siêu sao hàng đầu của showbiz Hàn, nhân vật của Kim Young Dae đòi hỏi khí chất đỉnh cao, vẻ ngoài lạnh lùng và nội tâm phức tạp. Nhưng tất cả những gì anh thể hiện chỉ là một gương mặt đẹp không cảm xúc. Biểu cảm nghèo nàn, cách thoại gượng gạo, diễn xuất thiếu tự nhiên khiến nhân vật này trở thành bình hoa di động.

Đặc biệt, khi đứng cạnh Lee Sung Kyung hoạt bát và tràn đầy năng lượng, Kim Young Dae càng lộ rõ sự yếu kém. Một nam chính lẽ ra phải khiến người xem “say như điếu đổ”, lại trở thành lý do khiến khán giả bỏ dở bộ phim.

5. Hwang In Yeop - Why Her

Khi một cặp đôi chênh lệch visual quá rõ rệt, khán giả sẽ khó mà tập trung vào mạch cảm xúc phim. Đó chính là vấn đề của Why Her. Hwang In Yeop vào vai sinh viên luật si tình, đem lòng yêu cô giáo Seo Hyun Jin.

Nhưng thay vì tạo cảm giác lãng mạn, ấm áp như mô típ chị - em thường thấy, khán giả lại thấy... ngượng. Hwang In Yeop bị chê là quá gầy, quá non nớt và hoàn toàn không có bờ vai đủ vững để nữ chính dựa vào. Diễn xuất thì đơ cứng, ánh mắt vô hồn, chẳng tạo được chút cảm xúc nào. Đáng tiếc cho một kịch bản hay nhưng chọn sai người.

6. Kim Jae Wook - Crazy Love

Nam thần lạnh lùng, sang chảnh thường là hình mẫu yêu thích của phim Hàn và Kim Jae Wook vốn là cái tên quen thuộc cho dạng vai này. Tuy nhiên, khi anh vào vai CEO “hơi điên” trong Crazy Love, sự kết hợp giữa diễn xuất kịch quá đà và visual quá sắc lại khiến khán giả cảm thấy... lạc quẻ.

Biểu cảm bị đẩy lên mức lố, thoại cường điệu, khiến nhân vật trở nên giả tạo, phi thực tế. Phản ứng hóa học với Krystal cũng gần như không có, càng khiến người xem thêm thất vọng. Đây được xem là một bước lùi rõ rệt của Kim Jae Wook sau loạt vai diễn đỉnh cao trước đó.

7. Park Hae Jin - Cheese in the Trap

Dàn cast của Cheese in the Trap từng gây tranh cãi trước khi phim lên sóng, và khi Park Hae Jin xuất hiện trong hình tượng sinh viên đại học bí ẩn Yoo Jung, khán giả chỉ biết thở dài. Visual của anh bị chê là quá già, không hợp với vai sinh viên, gương mặt lại quá lạnh, không toát lên vẻ ngọt ngào, bí ẩn như nguyên tác webtoon. Diễn xuất trầm tĩnh của Park Hae Jin khiến nhân vật trở nên nhạt nhòa, thiếu sức hút.

Trong khi nữ chính Kim Go Eun lột tả tốt sự lúng túng, bất an của nhân vật thì nam chính lại bị nhận xét là “không cảm được”, làm mạch phim mất cân bằng.

8. Park Bo Gum - Encounter

Park Bo Gum là cái tên có lực lượng fan khủng và hình tượng tình đầu ngọt ngào, nhưng điều đó không cứu nổi hình ảnh mờ nhạt của anh trong Encounter. Trong câu chuyện tình với đàn chị Song Hye Kyo, Park Bo Gum được xây dựng là chàng trai trẻ trung, nồng nhiệt, yêu hết mình.

Nhưng phản ứng của khán giả lại là… ngao ngán, bản thân anh cũng không phù hợp với vai diễn. Không chỉ vì sự chênh lệch tuổi tác quá rõ rệt, mà còn vì chemistry nhạt nhẽo của anh và đàn chị. Từ ánh mắt đến lời thoại đều đều, tất cả khiến mối tình chị - em trên phim thiếu thuyết phục, hoàn toàn không chạm được cảm xúc người xem.

9. Jung Joon Won - Resident Playbook

Cái tên còn khá mới nhưng sự tranh cãi xoay quanh nam chính này lại không hề nhỏ. Jung Joon Won vào vai bác sĩ trẻ có mối quan hệ tình cảm với nữ chính Go Yoon Jung trong phim. Sự khác biệt visual giữa hai người quá rõ ràng khiến netizen Hàn phản ứng dữ dội. Họ cho rằng Jung Joon Won không đủ tầm để ghép đôi với một mỹ nhân đỉnh cao.

Tuy nhiên, qua từng tập phim, diễn xuất chân thành và tự nhiên của anh dần chinh phục được khán giả, chứng minh rằng đôi khi không cần đẹp cũng có thể đóng chính. Đây là một trường hợp hiếm hoi nam chính bị chê visual nhưng được “lật kèo” nhờ thực lực.

10. Kim Dong Wook - You Are My Spring

Kim Dong Wook là diễn viên có chiều sâu nội tâm, nhưng điều đó không cứu nổi hình ảnh nam chính thiếu sức hút trong một bộ phim tình cảm. Vào vai bác sĩ tâm lý ấm áp, đáng tin cậy, anh được xây dựng là “chàng trai ai cũng muốn yêu”.

Tuy nhiên, visual quá “thường”, thiếu điểm nhấn khiến hình tượng này không đủ hấp dẫn để tạo nên sức hút của một nam chính drama Hàn đúng nghĩa. Khi đứng cạnh nữ chính, Kim Dong Wook càng lép vế rõ rệt, đó là chưa kể giữa hai người cũng không có quá nhiều phản ứng hóa học, khiến câu chuyện trở nên nhạt nhòa.