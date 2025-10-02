Sau 2 ngày xảy ra trận lốc xoáy kinh hoàng tại một số tỉnh phía Bắc, một đoạn camera an ninh ghi lại cảnh tượng lốc xoáy quét qua một căn nhà ở Hải Phòng đã được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi rùng mình sợ hãi. Chỉ 10 giây ngắn ngủi, nhưng trận lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và cây trồng.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trận lốc xoáy ập đến bất ngờ khiến người phụ nữ trở tay không kịp. Dù đã cố gắng chạy lại đóng cửa nhà để ngăn gió mạnh nhưng không kịp. Trận gió xoáy cuốn phăng mái ngói, nền đất rung chuyển, vật dụng bay tứ tung, quạt máy và nhiều đồ đạc khác bị hất ngã.

Thấy nguy hiểm, người phụ nữ vội vàng chạy vào trong nhà bế theo cháu bé để tìm chỗ ẩn nấp, tránh nguy hiểm.

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, cả căn nhà trở lên lộn xộn, hỗn loạn với nhiều tài sản bị hư hỏng.

Chia sẻ với tạp chí điện tử Tri thức - Znews, anh Nguyễn Văn Tân - người dân xã Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) cho biết, thời điểm đó, vợ chồng anh Tân đều đi làm, trong nhà chỉ còn bà nội và 3 cháu nhỏ. Khi gió lớn nổi lên, bé út kịp chạy vào trong nhà, bà nội liền theo sau. Nhờ vậy, cả 4 bà cháu thoát nạn.

"Rất may, 2 cháu lớn lúc ấy cũng đang ở trong nhà. Cả gia đình an toàn, nhưng các con đều hoảng loạn. Bé lớn học lớp 2 còn khóc gọi điện cho bố mẹ báo: 'Nhà mình bay mất nóc rồi'.

"Đây là cơn lốc kinh hoàng nhất tôi từng chứng kiến. Ở quanh đây còn có trường hợp con bò bị cuốn bay cả chục km", anh Tân cho biết.