10 giây của Đình Bắc và Chu Thanh Huyền đang viral: "Cậu ấy lễ phép quá"

Sức hút của cầu thủ Nguyễn Đình Bắc là không thể phủ nhận sau 2 giải đấu lớn cùng với U22/23 Việt Nam. Hiện tại, mỗi khi anh chàng xuất hiện, luôn có nhiều người quen và đông đảo fan đến cổ vũ, chụp ảnh chung.

Mới đây, khoảnh khắc Đình Bắc chụp ảnh chung với Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Quang Hải đã viral trên MXH.

Đình Bắc và Chu Thanh Huyền đứng sát nhau khi chụp ảnh (Ảnh chụp màn hình/ @bongdavadoisong)

Đình Bắc cúi thấp người chào rồi rời đi (Ảnh chụp màn hình/ @bongdavadoisong)

Theo hình ảnh được ghi lại, Đình Bắc đi đến ngay sát Chu Thanh Huyền và vui vẻ chụp ảnh. Dù khoảnh khắc gặp nhau chỉ vỏn vẹn khoảng 10s nhưng 2 gương mặt nổi tiếng ở làng bóng đá nhanh chóng có những tương tác cho thấy độ thân thiết.

Khi chụp ảnh, Đình Bắc thoải mái đặt tay lên sau lưng Chu Thanh Huyền. Sau đó lúc Đình Bắc rời đi, vợ Đình Bắc cũng chạm vào phần bắp tay như một cách chào người em.

Chu Thanh Huyền và Đình Bắc chụp ảnh cùng người quen (Ảnh: Thang Nguyen)

Ngay lập tức màn tương tác của Chu Thanh Huyền và Nguyễn Đình Bắc khiến nhiều người quan tâm. Bên cạnh sự bất ngờ vì Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải xuống sân xin chụp ảnh cùng Đình Bắc, cư dân mạng cũng quan tâm đến mối quan hệ của cả hai.

“Ngoài đời người ta như chị em, biết mặt nhau các kiểu rồi mọi người ạ. Sẵn nay gặp nhau thì chụp kỷ niệm sân cỏ thôi”, “Ôi mọi người đang nghĩ gì thế! Chị em quen biết thì chụp ảnh bình thường mà”, “Đình Bắc chụp ảnh và còn cuối nào nữa nhỉ, cậu ấy lễ phép quá, “Nhà có sẵn cầu thủ nổi tiếng nhưng vẫn thích check-in với đàn em”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Khoảnh khắc được chia sẻ rầm rộ trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Thời gian vừa qua, Quang Hải và Đình Bắc là hai cái tên cầu thủ được đặt cùng nhau vì những nét tương đồng trong sự nghiệp. Hiện tại cả hai cùng thi đấu cho CLB Công an Hà Nội.

Tại U23 Châu Á vừa qua, theo VOV, với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, Đình Bắc in dấu giày vào 6/10 bàn thắng của U23 Việt Nam. Thành tích này giúp Đình Bắc vượt qua cột mốc 4 bàn của Nguyễn Quang Hải ở U23 châu Á 2018.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một cầu thủ Việt Nam giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á.

Đình Bắc và Quang Hải đều cực kỳ nổi bật tại U23 Châu Á

Khi được hỏi về sự so sánh với Quang Hải, trả lời Tri Thức - Znews, Đình Bắc nói: “Sự so sánh giữa tôi với anh Quang Hải là khập khiễng. Bản thân tôi luôn dành cho anh Quang Hải sự tôn trọng rất lớn. Anh Hải là hình mẫu lý tưởng để tôi học hỏi và tôi đã học được rất nhiều từ những cầu thủ giỏi như anh ấy khi thi đấu ở đội Công An Hà Nội.

Lứa U23 này cũng vậy, tôi không thể đưa ra so sánh giữa lứa này với các đàn anh đâu. Chúng tôi hay các anh thì cũng đều đặt mục tiêu chung là mang về vinh quang cho tổ quốc thôi”.

