Mới đây, Đình Bắc gây chú ý khi tham gia nhận giải thưởng tại Gala Cúp Chiến thắng 2025 diễn ra ở Hà Nội. Một trong những khoảnh khắc đang được netizen chia sẻ nhiều trên mạng xã hội chính là lúc nam tiền đạo quê Nghệ An ngồi cạnh một người đẹp sinh năm 2003 - Á hậu Châu Anh. Cả hai có nhiều tương tác đáng chú ý như tíu tít trò chuyện, chụp hình chung.

Đình Bắc trong ngày nhận cúp Chiến Thắng. Nguồn: Dương Văn Sơn.

Bộ đôi khi chung khung hình gấp đôi visual cỡ này. Nguồn: ngocmaileoo.

Và khoảnh khắc Đình Bắc lên nhận giải VĐV trẻ của năm, Đội tuyển của năm (đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV tại SEA Games 33) thì Á hậu Châu Anh chính là người được giao nhiệm vụ công bố. Tạo nên khoảnh khắc cả hai đứng chung một khung hình ngay cả trên sân khấu.

"Gấp đôi visual", "Tự dưng thấy đôi này cũng đáng yêu, cũng đẩy thuyền được đó", "Thấy hợp nè, profile Châu Anh cũng đỉnh nóc kịch trần nè", "Trai tài gái sắc quá đi",... là những bình luận của cư dân mạng.

Cả hai lọt top tìm kiếm trên MXH

Từ khóa "Đình Bắc và Châu Anh", "Châu Anh Đình Bắc" cũng đang lọt top tìm kiếm trên MXH, nhiều người tò mò tìm kiếm, khen ngợi chỉ đứng - ngồi cạnh thôi mà cũng viral.

Danh tính của Châu Anh - cũng như profile của người đẹp này cũng được cộng đồng mạng quan tâm, tìm kiếm.

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh. Ảnh: FBNV.

Á hậu mang quân hàm thiếu úy. Ảnh: FBNV.

Theo đó, Trần Ngọc Châu Anh (quê Hà Nội) sinh năm 2003 là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Châu Anh sinh ra trong gia đình có bố mẹ, chị gái và anh rể đều là quân nhân. Hiện tại, cô cũng đang mang quân hàm Thiếu úy, học tập tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Người đẹp đồng thời đang theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Cô cũng giành được giải cao trong các cuộc thi âm nhạc, tiếng Anh tại trường.

Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, chiều cao lên đến 1m7. Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Châu Anh gây chú ý với ngoại hình sáng sân khấu, kỹ năng trình diễn ấn tượng. Ở cô luôn toát lên vẻ khỏe khoắn, năng động, tươi tắn…

Nhan sắc ngọt ngào của Châu Anh. Ảnh: FBNV.

Sau khi đạt ngôi vị cao tại cuộc thi, Châu Anh vẫn tiếp tục sự nghiệp học tập, đồng thời tham gia các sự kiện, hoạt động chính ở Hà Nội.

Trong khi đó, Đình Bắc đang là gương mặt nổi tiếng khắp cả nước sau khi trở về từ VCK giải U23 Châu Á 2026. Tiền đạo 22 tuổi còn làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu "Vua phá lưới".

Cầu thủ sinh năm 2004 hiện đang đang khoác áo CLB Công an Hà Nội. Được biết, sau khi cùng gia đình làm cỗ mời anh em, họ hàng và những người hâm mộ thì Đình Bắc đã trở lại Hà Nội tiếp tục công việc tập luyện, thi đấu.

Ảnh: FBNV.

Nổi tiếng nền đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm của nam tiền đạo 22 tuổi này càng được công chúng quan tâm nhiều hơn. Đình Bắc vướng tin đồn hẹn hò với Á hậu Cẩm Ly, cả hai giữ im lặng.

Mới đây, khi xuất hiện trong buổi lễ vinh danh các tuyển thủ U23 Việt Nam tại quê nhà Nghệ An sau thành tích giành HCĐ ở VCK U23 châu Á 2026, chia sẻ gu người yêu, Đình Bắc cho biết: “Em cần một người luôn đồng hành trên chặng đường sự nghiệp và luôn tôn trọng quyết định của em”.