10 dấu hiệu cho thấy bạn có thể từng chịu tổn thương cảm xúc từ cha mẹ

Tổn thương cảm xúc khác với bạo hành thể chất ở chỗ nó không để lại vết bầm hay sẹo trên da, nên rất dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, những gì nó để lại trong tâm lý lại âm thầm và dai dẳng hơn nhiều. Nó có thể làm suy yếu khả năng phát triển cảm xúc, bào mòn cảm giác giá trị bản thân, thậm chí ảnh hưởng suốt cả cuộc đời.

Dưới đây là 10 dấu hiệu phổ biến ở những người từng chịu tổn thương cảm xúc từ cha mẹ. Tìm hiểu về những dấu hiệu này không nhằm để đổ lỗi mà để giúp mỗi người nhận diện, thấu hiểu và bắt đầu chữa lành.

1. Bạn dễ mất kiểm soát cảm xúc

Bạn có thường xuyên bật khóc, hoặc cảm xúc lên xuống thất thường không?

Lớn lên trong môi trường thường xuyên bị trách móc, phủ nhận cảm xúc, con người rất dễ rơi vào trạng thái dao động cảm xúc mạnh. Chỉ một lời công nhận cũng có thể khiến bạn vui tột độ, nhưng chỉ cần bị phớt lờ, cảm xúc đã rơi xuống đáy. Điều này khiến việc tự điều chỉnh cảm xúc trở nên vô cùng khó khăn.

2. Bạn quá thân thiện với người lạ

Những người chưa từng nhận được tình yêu vô điều kiện từ cha mẹ, đôi khi lại đối xử với người ngoài bằng sự tử tế quá mức.

Việc quan tâm, thấu cảm với người khác trở thành cách họ bù đắp cho những thiếu hụt thời thơ ấu, hoặc đơn giản là vì họ không muốn ai phải chịu cảm giác đau đớn giống mình từng trải qua.

3. Bạn có xu hướng hung hăng với người khác hoặc động vật

Ở chiều ngược lại, một số người từng bị tổn thương cảm xúc lại trút giận lên người yếu thế hơn.

Họ vô thức lặp lại hành vi từng chịu đựng, như một cách giành lại quyền kiểm soát mà họ đã mất khi còn nhỏ. Dù không cố ý, đây vẫn là vòng lặp nguy hiểm của tổn thương chưa được xử lý.

4. Bạn gần như không có bạn thân

Bạn thấy mình né tránh các mối quan hệ, hoặc rất khó hòa nhập ở môi trường mới?

Nhiều người từng lớn lên trong gia đình thiếu an toàn cảm xúc không học được cách xây dựng quan hệ lành mạnh. Họ hoặc vô tình rơi vào các mối quan hệ độc hại, hoặc chọn cách tránh né hoàn toàn để không bị tổn thương thêm lần nữa.

5. Bạn mơ hồ về tương lai

Khi cha mẹ thường xuyên hạ thấp, phủ nhận cảm xúc của con, đứa trẻ lớn lên dễ mang theo niềm tin rằng mọi nỗ lực đều là vô nghĩa.

Hệ quả là khi trưởng thành, bạn ngại mơ ước, không dám thử sức, sợ thất bại đến mức đứng yên một chỗ.

6. Bạn có thói quen kìm nén cảm xúc

Những đứa trẻ từng phải "đọc sắc mặt" cha mẹ sẽ học cách giấu cảm xúc để sinh tồn.

Khi lớn lên, họ thường nói "không sao đâu", "chuyện nhỏ mà", nhưng bên trong lại tích tụ căng thẳng, có thể bộc lộ bằng những hành vi tự hủy hoại như lạm dụng rượu bia hoặc các thói quen không lành mạnh khác.

7. Bạn không rõ mình là ai

Nếu tuổi thơ bị kiểm soát và thao túng cảm xúc, bạn có thể lớn lên với cảm giác sống theo kỳ vọng của người khác, chứ không phải chính mình.

Danh tính cá nhân trở nên mờ nhạt, bạn khó đưa ra lựa chọn độc lập và luôn nghi ngờ bản thân.

8. Bạn luôn khao khát được công nhận

Tổn thương cảm xúc làm suy giảm nghiêm trọng sự tự tin.

Để bù đắp, nhiều người tìm kiếm giá trị bản thân thông qua việc làm hài lòng người khác, xây dựng hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội, hoặc thậm chí nói dối để giữ mối quan hệ.

9. Bạn cực kỳ khắt khe với chính mình

Cha mẹ từng đặt ra những tiêu chuẩn quá cao có thể khiến bạn trở thành người theo chủ nghĩa hoàn hảo.

Bạn không cho phép mình sai, không cho phép mình yếu đuối, và luôn cảm thấy "chưa đủ tốt", dù đã cố gắng rất nhiều.

10. Bạn thường xuyên cảm thấy có lỗi

Nhiều người trưởng thành từ tổn thương cảm xúc mang theo cảm giác tội lỗi dai dẳng.

Chỉ cần bạn đặt ranh giới, hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ tinh thần, cha mẹ có thể dùng những câu nói như "Con quên bố mẹ rồi à?", "Con không thương bố mẹ nữa sao?"... khiến bạn lập tức quay lại trạng thái tự trách và nghi ngờ chính mình.

Làm gì để đối diện và chữa lành tổn thương cảm xúc thời thơ ấu?

Tổn thương cảm xúc không tự biến mất theo thời gian. Ngược lại, nếu không được nhận diện và xử lý, nó có thể âm thầm chi phối cách một người yêu thương, lựa chọn, nuôi dạy con cái và đối diện với chính mình khi trưởng thành.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, quá trình chữa lành không diễn ra trong một sớm một chiều, nhưng có thể bắt đầu từ những bước rất cụ thể.

1. Cần thừa nhận những gì bạn đã trải qua là thật

Nhiều người lớn lên trong tổn thương cảm xúc thường có xu hướng tự phủ nhận: "Nhà mình không đánh đập gì cả", "Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình", "So với người khác, mình còn may mắn"...

Tuy nhiên, việc không bị bạo hành thể chất không đồng nghĩa với việc không bị tổn thương. Khi cảm xúc liên tục bị phớt lờ, phủ nhận hoặc thao túng, đứa trẻ buộc phải thích nghi để tồn tại. Việc dám thừa nhận "mình đã từng bị tổn thương" không phải là đổ lỗi, mà là bước đầu tiên để hiểu chính mình.

2. Học cách nhận diện phản ứng cảm xúc quá mức của bản thân

Một cơn giận bùng nổ, cảm giác sợ hãi vô cớ, hoặc nỗi buồn kéo dài sau một sự việc nhỏ… đôi khi không bắt nguồn từ hiện tại, mà là dư âm của những trải nghiệm cũ.

Thay vì tự trách mình "yếu đuối" hay "quá nhạy cảm", hãy thử dừng lại và quan sát: Phản ứng này có quen không? Nó có từng xuất hiện trong những tình huống tương tự trước đây không?

Việc nhận diện được mô thức cảm xúc lặp lại giúp mỗi người hiểu rằng: mình đang phản ứng với ký ức, không phải với thực tại.

3. Đặt lại ranh giới với cha mẹ kể cả khi đã trưởng thành

Với nhiều người, đây là bước khó khăn nhất.

Tổn thương cảm xúc thường đi kèm với cảm giác tội lỗi như sợ làm cha mẹ buồn, sợ bị cho là bất hiếu, sợ bị trách móc. Nhưng ranh giới không phải là sự cắt đứt, mà là cách để mối quan hệ không tiếp tục gây tổn thương.

Ranh giới có thể rất đơn giản: không chia sẻ những điều khiến bạn dễ bị công kích, không để cha mẹ can thiệp quá sâu vào các quyết định cá nhân, hoặc học cách nói "Con không thoải mái với điều này".

4. Cho phép bản thân buồn, giận và yếu đuối

Nhiều người trưởng thành từ tổn thương cảm xúc có xu hướng "cứng cỏi hóa" bản thân. Họ luôn tỏ ra ổn, mạnh mẽ, không cần ai.

Thế nhưng, chữa lành không đến từ việc tỏ ra không đau, mà từ việc cho phép mình được đau đúng cách. Việc buồn, giận hay thất vọng không khiến bạn trở thành người tệ hơn, mà chỉ cho thấy bạn là con người với đầy đủ cảm xúc.

5. Viết lại câu chuyện tuổi thơ của chính mình

Viết ra những ký ức, cảm xúc, hoặc những điều từng bị nuốt xuống là một cách hiệu quả để sắp xếp lại trải nghiệm sống.

Khi nhìn lại bằng con mắt của người trưởng thành, nhiều người nhận ra những điều từng nghĩ là "lỗi của mình" thực chất vượt ngoài khả năng của một đứa trẻ. Việc viết không nhằm để khơi lại đau khổ, mà để trả lại trách nhiệm cho đúng chỗ.

6. Tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết

Không phải ai cũng có thể tự mình vượt qua tổn thương cảm xúc sâu kéo dài nhiều năm. Việc tìm đến chuyên gia tâm lý không phải là dấu hiệu yếu đuối, mà là một lựa chọn có trách nhiệm với chính mình.

Ngoài ra, một người bạn đáng tin, một cộng đồng an toàn, hoặc đơn giản là một người chịu lắng nghe mà không phán xét cũng có thể trở thành điểm tựa quan trọng trên hành trình chữa lành.

Quan trọng nhất, hãy nhớ rằng tổn thương không định nghĩa con người bạn. Tuổi thơ có thể không trọn vẹn, nhưng nó không phải bản án chung thân cho cuộc đời. Khi tổn thương được gọi tên và nhìn thẳng, nó không còn là thứ âm thầm điều khiển bạn, mà trở thành một phần đã được hiểu và đặt xuống. Chữa lành không có nghĩa là quên hết quá khứ mà là không để quá khứ tiếp tục làm đau hiện tại.

Chúng ta không thể chọn tuổi thơ mình đã trải qua, nhưng có thể chọn cách đối diện với nó khi trưởng thành. Khi tổn thương được nhìn thấy và thấu hiểu, nó không còn là vết nứt kéo bạn xuống mà có thể trở thành thứ giúp bạn học cách mạnh mẽ hơn.