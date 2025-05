10 cô dâu đẹp nhất thế giới: Hạng 1 đúng chuẩn công chúa xé truyện cổ tích bước ra

1. Lily James – Cinderella (2015)

Lily James trong "Cinderella" chính là hình ảnh nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích với chiếc váy cưới bồng bềnh như mơ. Chiếc váy nhiều lớp tulle mỏng nhẹ, thêu đính lấp lánh tạo nên vẻ đẹp lung linh, ngọt ngào mà vẫn quý phái. Đây là biểu tượng cho giấc mơ tình yêu hoàn hảo và sự kỳ diệu của phép màu trong cuộc sống. Khoảnh khắc Ella bước vào lễ đường, ánh sáng phủ quanh tà váy và gương mặt rạng rỡ của cô đã tạo nên một hình ảnh mang tính biểu tượng. Đó không chỉ là đám cưới của một nàng Lọ Lem, mà còn là khoảnh khắc mà mọi khán giả đều tin rằng cổ tích là có thật.

2. Emma Corrin – The Crown

Hình ảnh Công nương Diana do Emma Corrin thể hiện trong The Crown không khác gì một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích hiện đại, đầy mê hoặc và lộng lẫy. Chiếc váy cưới tay phồng đặc trưng, đính ren và cầu kỳ từng chi tiết, không chỉ tái hiện chính xác phong cách những năm 80 mà còn mang đậm vẻ sang trọng, quý phái của hoàng gia Anh. Bộ phim khắc họa một khoảnh khắc lịch sử, kết hợp giữa sự lộng lẫy và nét ngây thơ đầy xúc cảm của cô dâu hoàng gia, mãi là nguồn cảm hứng thời trang bất tận.

3. Audrey Hepburn – Funny Face (1957)

Audrey Hepburn trong Funny Face là hình mẫu cô dâu thanh lịch và tinh tế bậc nhất. Váy cưới do Hubert de Givenchy thiết kế mang phom dáng cổ điển với cổ thuyền và chân váy bồng bềnh, vừa đơn giản vừa đẳng cấp. Đặc biệt, sự duyên dáng và sang trọng tự nhiên của Hepburn đã biến chiếc váy trở thành biểu tượng của phong cách cô dâu những năm 50, được nhớ mãi qua nhiều thế hệ. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp cổ điển và tối giản, giúp Funny Face trở thành kinh điển, truyền cảm hứng cho các nàng dâu trên toàn thế giới tìm đến sự thanh tao và nhẹ nhàng trong ngày trọng đại.

4. Keira Knightley – Love Actually (2003)

Trong một bộ phim ngọt ngào và đầy cảm xúc như Love Actually, hình ảnh Keira Knightley trong chiếc váy cưới vintage đã trở thành biểu tượng cho sự trong trẻo và tình yêu tuổi đôi mươi. Bộ váy trắng đơn giản với ren mỏng ở tay, đường cắt tinh tế và lớp voan đội đầu nhẹ nhàng đã tạo nên vẻ đẹp thuần khiết và cổ điển. Không cần quá lộng lẫy hay cách điệu, chính ánh mắt hạnh phúc và vẻ thanh tú của Keira đã khiến phân cảnh đám cưới trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của phim.

5. Kristen Stewart – The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 (2011)

Dưới ánh sáng mờ ảo của khu rừng huyền bí, Bella Swan bước tới lễ đường trong Breaking Dawn – Part 1 với chiếc váy cưới khiến hàng triệu fan thổn thức. Được thiết kế riêng bởi Carolina Herrera, bộ váy trắng ngà có phần lưng khoét sâu, ren Pháp thủ công và chi tiết hạt cườm thêu tay mang đến sự tinh tế tuyệt đối. Không quá phô trương, nhưng đầy mê hoặc và sang trọng, chiếc váy như hiện thân của hành trình trưởng thành và thay đổi của Bella – từ một cô gái thường dân trở thành cô dâu ma cà rồng. Khoảnh khắc Kristen Stewart quay đầu mỉm cười trong lớp màn che mỏng khiến khán giả như nín thở vì vẻ đẹp mong manh mà kiêu hãnh.

6. Anne Hathaway – The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)

Trong phần tiếp theo của The Princess Diaries, Anne Hathaway vào vai Mia Thermopolis, một công chúa trẻ chuẩn bị kết hôn. Chiếc váy cưới của Mia mang phong cách hoàng gia cổ điển, với phần vai trễ, tay áo dài và chân váy xòe rộng, được trang trí bằng các chi tiết ren và đính đá tinh tế. Thiết kế này thể hiện sự trưởng thành và trách nhiệm của Mia khi cô bước vào vai trò mới, đồng thời giữ được nét ngây thơ và lãng mạn của nhân vật. Khung cảnh đám cưới trong lâu đài cổ kính, cùng với chiếc váy lộng lẫy, đã tạo nên một khoảnh khắc cổ tích đáng nhớ trên màn ảnh.

7. Sarah Jessica Parker – Sex and the City (2008)

Trong Sex and the City: The Movie, Sarah Jessica Parker trong vai Carrie Bradshaw đã khiến khán giả không thể quên với chiếc váy cưới lộng lẫy của Vivienne Westwood. Chiếc váy corset không tay, được tạo nên từ hai loại vải: phần trên bằng lụa duchess satin màu ngà ánh vàng, phần dưới bằng lụa Radzimir taffeta, tạo nên hình dáng bồng bềnh như một đám mây. Kết hợp với chiếc mũ đội đầu có gắn lông chim màu xanh, trang phục này phản ánh phong cách thời trang độc đáo và cá tính của Carrie. Dù đám cưới không diễn ra như mong đợi, hình ảnh Carrie chạy qua các con phố Manhattan trong bộ váy cưới này đã trở thành một biểu tượng thời trang và điện ảnh khó quên.

8. Amanda Seyfried – Mamma Mia! (2008)

Trong Mamma Mia!, Amanda Seyfried vào vai Sophie, một cô gái trẻ tổ chức đám cưới trên hòn đảo Hy Lạp xinh đẹp. Chiếc váy cưới của cô, do nhà thiết kế đoạt giải Oscar Ann Roth tạo nên, mang phong cách bohemian nhẹ nhàng và lãng mạn. Váy được làm từ chất liệu nhẹ, với các tầng vải mềm mại và được trang trí bằng những bông hoa nhỏ màu xanh, phù hợp với vương miện hoa trên đầu Sophie. Thiết kế này phản ánh tinh thần tự do, phóng khoáng và sự kết nối với thiên nhiên của nhân vật, đồng thời hòa hợp với khung cảnh biển xanh và bầu trời trong vắt của hòn đảo.

9. Carey Mulligan – The Great Gatsby (2013)

Chiếc váy cưới của Carey Mulligan trong The Great Gatsby là biểu tượng của sự xa hoa và phong cách thời thượng thập niên 20, phom dáng ôm sát đầy quý phái, chiếc váy vừa tôn lên vẻ đẹp sang trọng, vừa toát lên nét bí ẩn của nhân vật Daisy Buchanan. Đây là minh chứng cho thời kỳ vàng son của nước Mỹ và vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho phong cách cưới lấy cảm hứng vintage. Mỗi cô dâu yêu thích sự cầu kỳ, tinh tế sẽ không thể bỏ qua mẫu váy này.

10. Julia Roberts – Runaway Bride (1999)

Julia Roberts trong Runaway Bride mang đến hình ảnh cô dâu hiện đại, gần gũi nhưng không kém phần quyến rũ. Chiếc váy cưới với chi tiết ren nhẹ nhàng và thiết kế ôm sát cơ thể thể hiện nét nữ tính, tự nhiên, phù hợp với câu chuyện về sự trưởng thành và tình yêu đích thực. Không cầu kỳ, không quá phô trương, chiếc váy là sự kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và hơi thở thời đại cuối thế kỷ 20. Vai diễn của Julia Roberts đã khiến chiếc váy trở thành biểu tượng của sự chân thành và niềm tin vào tình yêu.