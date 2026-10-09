1 trường ĐH Việt Nam có 4 giảng viên lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026

Ngày 07/10, bảng xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026 do Giáo sư John P. A. Ioannidis cùng các cộng sự tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ) thực hiện đã chính thức được công bố. Danh sách đánh giá được xây dựng từ cơ sở dữ liệu Scopus của Elsevier trên hơn 7 triệu nhà khoa học toàn cầu. Các nhà khoa học được phân vào 20 lĩnh vực và 174 ngành hẹp. Chỉ những người thuộc top 2% dẫn đầu của ngành hoặc 100.000 người có c-score cao nhất mới có tên trong danh sách.

TS.Nguyễn Phi Hùng được vinh danh trong Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới hai năm liên tiếp 2025, 2026.

Theo công bố, Việt Nam có 121 nhà khoa học thuộc 44 cơ sở nghiên cứu và đào tạo góp mặt trong bảng xếp hạng. Trong đó, Trường Đại học FPT vinh dự có 4 giảng viên, nghiên cứu viên được ghi nhận gồm: TS. Hoàng Mạnh Tuấn, Giảng viên – Nghiên cứu viên Bộ môn Toán; TS. Nguyễn Phi Hùng, Giảng viên – Nghiên cứu viên Khoa Kinh doanh & Luật; ThS. Ngô Thị Thúy An, Giảng viên – Nghiên cứu viên & Phó Giám đốc Trường Đại học FPT cơ sở Cần Thơ và TS. Nguyễn Lương Vương, Giảng viên – Nghiên cứu viên Khoa Trí tuệ nhân tạo.

ThS. Ngô Thị Thúy An, Giảng viên – Nghiên cứu viên & Phó Giám đốc Trường Đại học FPT cơ sở Cần Thơ – người dẫn dắt nhiều thế hệ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. (Ảnh: ĐH FPT)

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên chỉ số ảnh hưởng tổng hợp c-score, gồm sáu thành phần: tổng số trích dẫn (không tính tự trích dẫn); chỉ số h (h-index – chỉ số đo lường đồng thời số lượng công bố và mức độ ảnh hưởng của các bài báo khoa học do một nhà khoa học xuất bản); chỉ số hm (phiên bản cải tiến của chỉ số h, được thiết kế để điều chỉnh số lượt trích dẫn theo số lượng đồng tác giả trong từng công trình nghiên cứu); số trích dẫn của các bài là tác giả duy nhất; tác giả đầu và tác giả cuối. Các chỉ số này đề cao vai trò dẫn dắt thật của nhà khoa học trong công trình, thay vì số lượng công bố hay số lần đứng tên đồng tác giả.

Các nhà khoa học của FPTU được ghi nhận ở nhiều lĩnh vực từ Toán học, Toán ứng dụng, Quản trị kinh doanh đến Trí tuệ nhân tạo. Việc các giảng viên, nghiên cứu viên của FPTU góp mặt ở nhiều lĩnh vực khác nhau cho thấy sự đa dạng trong hoạt động nghiên cứu của nhà trường, đồng thời phản ánh nỗ lực xây dựng đội ngũ có chuyên môn sâu, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

TS. Nguyễn Lương Vương, Giảng viên – Nghiên cứu viên Khoa Trí tuệ nhân tạo Trường Đại học FPT tại Đà Nẵng. (Ảnh: ĐH FPT)

Với sinh viên, giảng viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người đưa người học tiếp cận cách tri thức được hình thành, kiểm chứng và ứng dụng trong thực tế. Được học tập cùng các giảng viên có hoạt động nghiên cứu chuyên sâu giúp sinh viên FPTU có cơ hội tiếp xúc với những vấn đề đang được giới chuyên môn quan tâm, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức dưới dạng có sẵn. Từ đó, người học có thể hình thành thói quen đặt câu hỏi, phân tích dữ liệu, tìm kiếm bằng chứng và giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở khoa học.

Đây cũng là nền tảng để sinh viên từng bước tham gia vào hoạt động nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Với những sinh viên có định hướng theo đuổi khoa học, công nghệ hoặc các lĩnh vực chuyên môn sâu, quá trình này có thể bắt đầu từ những bài toán trong môn học, dự án học tập, đề tài nghiên cứu sinh viên và phát triển thành các sản phẩm, công trình có khả năng ứng dụng.

TS. Hoàng Mạnh Tuấn, Giảng viên – Nghiên cứu viên Bộ môn Toán Trường Đại học FPT.(Ảnh: ĐH FPT)

Sự ghi nhận trong danh sách Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026 dành cho TS. Hoàng Mạnh Tuấn, TS. Nguyễn Phi Hùng, ThS. Ngô Thị Thúy An và TS. Nguyễn Lương Vương, vì thế không chỉ là dấu mốc của những cá nhân làm nghiên cứu tại FPTU mà còn là một minh chứng cho định hướng xây dựng môi trường giáo dục nơi đội ngũ giảng viên phát triển cùng nghiên cứu và sinh viên được hưởng lợi trực tiếp từ dòng tri thức mới đó.