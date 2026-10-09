Một trường quốc tế ở Hà Nội thu học phí hơn 660 triệu đồng/năm, phí nhập học lên tới 70,8 triệu

Tại Hà Nội hiện có nhiều trường quốc tế với mức học phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trong đó, Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội (BVIS Hanoi), thuộc hệ thống giáo dục quốc tế Nord Anglia Education, công bố mức học phí năm học 2026-2027 cao nhất 661,5 triệu đồng/năm đối với học sinh Year 13.

Theo bảng phí được BVIS Hà Nội công bố, học phí được tính theo từng khối lớp và tăng dần theo cấp học. Ở bậc Mầm non, mức phí dành cho F1 và F2 là 261,8 triệu đồng/năm, trong khi F3 có mức 354,4 triệu đồng/năm. Khi lên Tiểu học, học phí tăng lên 480,4 triệu đồng/năm ở Year 1 và 496,1 triệu đồng/năm ở Year 2 và Year 3. Ở những lớp tiếp theo, mức học phí tiếp tục được điều chỉnh theo từng năm học.

Đến bậc Trung học, mức học phí tiếp tục tăng. Ở lớp cuối cấp, Year 13, học sinh phải đóng 661,5 triệu đồng/năm. Nếu chia đều cho 12 tháng, khoản học phí này tương đương khoảng 55,1 triệu đồng/tháng.

Theo bảng phí được BVIS Hà Nội công bố, học phí được tính theo từng khối lớp và tăng dần theo cấp học

Tuy nhiên, đây mới là học phí và chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến quá trình nhập học. Theo biểu phí năm học 2026-2027, phụ huynh khi nộp hồ sơ cho con vào BVIS Hà Nội phải đóng 3,5 triệu đồng phí đăng ký tuyển sinh. Khoản phí này không được hoàn lại.

Sau khi học sinh được nhận, gia đình tiếp tục đóng phí tuyển sinh. Với học sinh thuộc khối Tiểu học và Trung học, mức phí này là 70,8 triệu đồng. Đối với học sinh Mầm non, phí tuyển sinh là 23,6 triệu đồng. Khoản phí tuyển sinh được trường quy định là khoản đóng một lần và không hoàn lại để đảm bảo chỗ học cho học sinh.

Khoản phí tuyển sinh được trường quy định là khoản đóng một lần và không hoàn lại để đảm bảo chỗ học cho học sinh

Ngoài ra, phụ huynh còn phải đóng 35,4 triệu đồng tiền đặt cọc. Đây không phải khoản phí mất đi hoàn toàn. Theo chính sách của trường, tiền đặt cọc có thể được hoàn lại khi học sinh tốt nghiệp Year 13 hoặc khi gia đình làm thủ tục rút học theo đúng thời hạn và các điều kiện được quy định.

Như vậy, nếu một học sinh mới nhập học ở bậc Tiểu học hoặc Trung học, gia đình cần chuẩn bị 3,5 triệu đồng phí đăng ký, 70,8 triệu đồng phí tuyển sinh và 35,4 triệu đồng tiền đặt cọc, bên cạnh học phí của năm học. Nếu lấy mức học phí cao nhất 661,5 triệu đồng/năm để hình dung, tổng số tiền cần chuẩn bị ban đầu có thể lên tới khoảng 771,2 triệu đồng, trong đó 35,4 triệu đồng là tiền đặt cọc có thể được hoàn lại theo điều kiện của trường.

Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội (BVIS Hanoi), thuộc hệ thống giáo dục quốc tế Nord Anglia Education

Dù vậy, không phải toàn bộ các khoản chi cho việc học đều nằm ngoài học phí. Theo BVIS Hà Nội, học phí đã bao gồm một số dịch vụ như bữa trưa và ăn nhẹ đối với học sinh Mầm non và Tiểu học, các chuyến tham quan trong ngày, hoạt động ngoại khóa, sách giáo khoa, vở viết và văn phòng phẩm, bảo hiểm y tế bắt buộc và lệ phí thi một số chứng chỉ quốc tế. Trong khi đó, đồng phục, dịch vụ xe buýt, một số câu lạc bộ hoặc lớp học có thu phí và một số chuyến đi được tính riêng.

BVIS Hà Nội đào tạo học sinh từ 2 đến 18 tuổi, kết hợp chương trình giáo dục Anh Quốc với các nội dung về Việt Nam. Trường áp dụng chương trình giáo dục quốc tế của Anh và hướng tới các chứng chỉ quốc tế ở những cấp học cao hơn. Là một thành viên của Nord Anglia Education, học sinh tại BVIS Hà Nội cũng có cơ hội tham gia các chương trình hợp tác toàn cầu của hệ thống với những tổ chức như MIT, Juilliard và UNICEF.

Theo thông tin từ website trường