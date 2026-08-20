1 trường ĐH công lập có 30/68 ngành lấy trên 27 điểm: Quy tụ 280 phó giáo sư, 797 tiến sĩ, có quỹ học bổng hơn 70 tỷ đồng, đặt mục tiêu vào Top 100 châu Á

Chiều 9/8, Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học vào 68 ngành và chương trình đào tạo năm 2026. Nhìn chung, điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay đều tăng so với năm 2025, dao động từ 20,06 đến 29,54 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thống kê cho thấy, trong tổng số 68 ngành và chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2026, có 3 chương trình lấy trên 29 điểm, 14 chương trình trên 28 điểm, 30 chương trình trên 27 điểm và 53 chương trình trên 24 điểm.

Đáng chú ý, nhóm ngành STEM tiếp tục chiếm ưu thế trong nhóm có điểm chuẩn cao, phản ánh sức hút ngày càng lớn của các lĩnh vực gắn với công nghệ, kỹ thuật và nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội

Cụ thể, Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) tiếp tục dẫn đầu với 29,54 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Xếp ngay sau là Khoa học máy tính (IT1) với 29,27 điểm. Các chương trình thuộc nhóm kỹ thuật - công nghệ cũng có mức điểm rất cao, gồm Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa (EE2) 28,98 điểm; Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (MS2) 28,64 điểm; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1) 28,57 điểm và Kỹ thuật Cơ điện tử (ME1) 28,47 điểm.

Đặc biệt, Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh (MI-E22) - chương trình mới được đưa vào tuyển sinh năm nay - cũng ghi nhận mức điểm chuẩn 27,97 điểm. Ở chiều ngược lại, Kỹ thuật sinh học (BF-E19) và Kế toán (EM-E17) là hai chương trình có mức điểm chuẩn thấp nhất, cùng ở mức 20,06 điểm.

Những con số trên phần nào cho thấy sức hút của Đại học Bách khoa Hà Nội, đặc biệt ở các lĩnh vực khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, điện tử, bán dẫn, tự động hóa và cơ điện tử - những nhóm ngành đang thu hút sự quan tâm lớn của thí sinh trong những năm gần đây.

Ngôi trường “đầu tàu” đào tạo kỹ thuật, công nghệ tại Việt Nam

Được thành lập năm 1956, Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam, với sứ mệnh ban đầu là đào tạo đội ngũ kỹ sư phục vụ quá trình công nghiệp hóa, xây dựng và phát triển đất nước. Sau 70 năm, kỹ thuật và công nghệ vẫn là lĩnh vực đào tạo cốt lõi của trường. Trên website chính thức, Bách khoa Hà Nội khẳng định trường đang “duy trì và khẳng định vị thế hàng đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về kỹ thuật và công nghệ”.

Vị thế này được thể hiện không chỉ qua sức cạnh tranh của điểm đầu vào mà còn ở quy mô và chất lượng đội ngũ giảng viên. Theo Báo cáo thường niên năm 2024, Đại học Bách khoa Hà Nội có 1.069 cán bộ, giảng viên cơ hữu, trong đó 19 Giáo sư, 280 Phó Giáo sư và 797 người có trình độ tiến sĩ, chiếm khoảng 75% tổng đội ngũ. Đây là nền tảng quan trọng để Bách khoa Hà Nội duy trì thế mạnh đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, đồng thời phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học.

Không chỉ sở hữu đội ngũ giảng viên có trình độ cao, Bách khoa Hà Nội còn có hoạt động nghiên cứu tương đối nổi bật. Theo bảng xếp hạng về thành tựu bài báo nghiên cứu trong nửa đầu năm 2025 của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam do Web of Science công bố, Đại học Bách khoa Hà Nội ở vị trí thứ 3 với 373 bài, chiếm 5,79% cả nước. Những kết quả này cho thấy hoạt động của trường không chỉ tập trung vào đào tạo mà còn gắn với nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Điểm chuẩn cao ở hàng loạt chương trình, đặc biệt tại những lĩnh vực công nghệ mới, vì thế không chỉ phản ánh mức độ cạnh tranh đầu vào mà còn cho thấy sự dịch chuyển trong lựa chọn ngành học của thí sinh - và vị thế của Bách khoa Hà Nội trong nhóm trường đào tạo kỹ thuật, công nghệ tại Việt Nam.

Học bổng – “đòn bẩy” giúp trường thu hút sinh viên giỏi

Bên cạnh sức hút từ chất lượng đào tạo, chính sách học phí và học bổng cũng là một yếu tố đáng chú ý tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm học 2025-2026, học phí các chương trình chuẩn tại trường dao động 14-17,5 triệu đồng/học kỳ, chương trình Elitech từ 17,5-22,5 triệu đồng, trong khi các chương trình song bằng, hợp tác quốc tế ở mức 25,5-30 triệu đồng/học kỳ. Riêng Chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14) có mức 32-33,5 triệu đồng/học kỳ.

Để hỗ trợ người học, năm học 2025-2026, trường dành hơn 70 tỷ đồng cho Quỹ học bổng Khuyến khích học tập (KKHT) cho những sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt. Ngoài ra, sinh viên Bách khoa Hà Nội còn có thể tiếp cận Học bổng Trần Đại Nghĩa dành cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thành tích học tập tốt; cùng các học bổng do doanh nghiệp tài trợ.

Với nhiều nguồn hỗ trợ song song, chính sách học bổng không chỉ giúp giảm áp lực tài chính mà còn tạo thêm động lực để sinh viên duy trì thành tích học tập tốt.

Đặt mục tiêu thay đổi vị thế trên bản đồ đại học châu Á

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2045, Đại học Bách khoa Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành trung tâm đào tạo tài năng, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo xuất sắc, đứng đầu trong nước về khoa học, kỹ thuật và công nghệ; đồng thời thuộc nhóm 100-150 đại học hàng đầu châu Á theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Đến năm 2045, trường hướng tới nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

Định hướng này cũng được cụ thể hóa trong Đề án phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2025.

Đề án xác định Đại học Bách khoa Hà Nội là trung tâm xuất sắc về đào tạo, phát triển tài năng, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, giữ vai trò dẫn dắt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam ở các lĩnh vực phục vụ công nghệ và công nghiệp chiến lược như AI, an ninh mạng, điện tử, bán dẫn, chip, công nghệ số, robot - tự động hóa, năng lượng, môi trường, công nghệ sinh học và vật liệu tiên tiến. Từ đó, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, của vùng Đồng bằng sông Hồng và của cả nước.

Những bước tiến trên các bảng xếp hạng quốc tế phần nào cho thấy tham vọng này đang được cụ thể hóa. Tại QS World University Rankings: Asia 2026, Bách khoa Hà Nội đứng thứ 315 toàn châu Á, tăng 73 bậc so với vị trí 388 của năm trước và vượt qua 79,4% số đại học được xếp hạng trong khu vực.

Tại QS World University Rankings 2027, được QS công bố ngày 18/6/2026, tiếp tục ghi nhận sự cải thiện của Bách khoa Hà Nội. Trường được xếp trong nhóm 1.001-1.200 đại học hàng đầu thế giới, trong khi giai đoạn 2022-2026 trường duy trì ở nhóm 1.201-1.400.

Những kết quả này cho thấy Đại học Bách khoa Hà Nội đang từng bước cải thiện vị thế trên bản đồ giáo dục đại học quốc tế. Đây cũng là nền tảng để trường tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực về kỹ thuật, công nghệ.

(Tổng hợp)