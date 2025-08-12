Nàng Mơ (Lê Minh Trà My, SN 2006) và hành trình tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model mùa 9 vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm, với những diễn biến căng thẳng.

Nàng Mơ đang tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model.

Ngay từ tập 1, người đẹp Gen Z bị ban giám khảo yêu cầu dừng thi giữa chừng vì chụp hình tệ, khiến cô bật khóc: "Nếu mình làm chưa tốt bằng mọi người thì ra về chính là điều mình phải chấp nhận trong một cuộc chơi". Điều này cũng làm dấy lên tranh cãi về năng lực của Nàng Mơ hay giám khảo quá khắt khe.

Giữa lúc câu chuyện vẫn đang được bàn tán trên mạng xã hội, phía chương trình bất ngờ đăng tải clip ở nhà chung của các thí sinh, tiếp tục gọi tên Nàng Mơ. Theo đó, trong khi các thành viên trong top 15 đang tranh cãi về vấn đề sinh hoạt trong nhà chung như thế nào, rôm rả và căng thẳng thì Nàng Mơ dường như đang "ở một thế giới khác" - ngồi thẫn thờ.

Clip Nàng Mơ ngồi thẫn thờ ở nhà chung. Nguồn: Vietnam's Next Top Model

Camera lia góc máy rộng hơn, bắt được khoảnh khắc Nàng Mơ ngồi một mình trên trên ghế. Cô nàng không nói chuyện và dường như cũng đang không hề quan tâm đến nội dung của cuộc thảo luận giữa các thành viên khác.

Nàng Mơ ngồi im lặng, có phần suy tư, thỉnh thoảng lại gục đầu xuống ghế.

Khoảnh khắc thẫn thờ của Nàng Mơ gây chú ý.

Hiện tại, clip nêu trên đang thu về gần 1 triệu lượt xem trên Facebook. Một số khán giả cho rằng Nàng Mơ trông khá mệt mỏi, lo âu là điều dễ hiểu khi lần đầu xa nhà, tham gia một chương trình lớn.

Song, cũng có rất nhiều bình luận bàn tán, bày tỏ ý kiến trái chiều về việc chương trình quay và đăng tải clip có Nàng Mơ, từ biểu cảm, lời thoại cho tới những giây phút riêng tư trước ống kính.

"Lướt fanpage của chương trình, ở cả TikTok lẫn Facebook, số lượng clip của Nàng Mơ cũng chiếm nhiều hơn các thí sinh khác, là tình cờ?", một cư dân mạng bình luận.

Ở TikTok, ê-kíp chương trình cũng dành hẳn 1 clip ghi lại cảnh Nàng Mơ "mơ màng". Nguồn: Vietnam's Next Top Model

Ngay ở tập mở màn Vietnam’s Next Top Model, không khí căng như dây đàn khi ban giám khảo bất ngờ yêu cầu thí sinh sinh năm 2006 dừng phần thi, tạo nên khoảnh khắc “bùng nổ” mạng xã hội. Từ đó, nhiều cư dân mạng thắc mắc: Liệu đây là diễn biến tự nhiên, hay chương trình đang lấy Nàng Mơ ra làm content, hút truyền thông?

Cao trào khi cô là một trong năm thí sinh bị loại, bật khóc ngay trên sân khấu. Nhưng chỉ ít phút sau, cả nhóm được “hồi sinh” để bước vào thử thách kế tiếp. Một cú “bẻ lái” mà nhiều người cho rằng quá… điện ảnh.

Thực hư thế nào vẫn còn bỏ ngỏ, song những tranh luận quanh việc chương trình khai thác hình ảnh Nàng Mơ vẫn tiếp tục nóng trên mạng xã hội. Nhiều fans của cô nàng tỏ ý bức xúc.

Nàng Mơ sở hữu kênh TikTok gần 400 nghìn người theo dõi, được biết đến với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính. Thời gian gần đây cô nàng Nam tiến, lấn sân làm người mẫu, thử sức với một số sàn diễn thời trang, dù còn gây nhiều tranh cãi.

Nói về lý do đến với Vietnam's Next Top Model 2025, Nàng Mơ cho hay cô muốn khám phá thêm những khía cạnh mới của bản thân, đồng thời phá vỡ những định kiến trong mắt công chúng. Nàng Mơ tiết lộ cô từng trải qua giai đoạn bị miệt thị, tự tin về ngoại hình. Nàng Mơ thổ lộ rằng việc ghi danh cuộc thi về người mẫu chính là bước chuyển mình trong sự nghiệp của cô.