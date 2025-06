Theo Dailymail, trong khi ho kéo dài và khó thở là triệu chứng phổ biến của ung thư phổi thì sưng đầu ngón tay - biểu hiện đặc trưng của ngón tay dùi trống - cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm căn bệnh này.

Ngón tay dùi trống - Dấu hiệu sớm của ung thư phổi

Ngón tay dùi trống có thể là dấu hiệu của ung thư phổi (Ảnh: Health)

Ngón tay dùi trống là tình trạng xảy ra khi đầu ngón tay sưng lên, móng tay thay đổi hình dạng và mất khoảng trống hình thoi giữa hai móng khi ép mặt 2 móng lại với nhau. Về mặt y học, hiện tượng này có thể xảy do khối u giải phóng các hormone tăng trưởng, gây tăng sản mạch máu và phù nề ở ngón tay.

Dailymail đưa tin một trường hợp phát hiện ung thư phổi chỉ nhờ vào dấu hiệu ngón tay dùi trống. Đó là trường hợp của ông Brian Gemmell - một huấn luyện viên thể hình người Scotland. Gemmell cho biết ông không bị ho, không khó thở cũng không ho ra máu mà chỉ có đầu ngón tay bỗng dưng sưng lên như dùi trống.

“Lúc tôi đi khám, bác sĩ nhận ra ngay vấn đề và chỉ định cho tôi chụp X-quang ngực. Sau đó tôi được chuyển đến chuyên khoa hô hấp. Tôi được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn ba”, Gemmell chia sẻ.

Triệu chứng ngón tay dùi trống có thể xuất hiện ở nhiều giai đoạn khác nhau của ung thư phổi. Ban đầu giường móng tay có thể mềm, xốp khi ấn vào. Triệu chứng này có thể xuất hiện ở cả 2 tay. Sau đó da quanh móng chuyển đỏ, móng phồng lên bất thường. Lúc này, móng tay và phần da quanh móng nhìn có thể bóng hơn, có thể xuất hiện những đường gờ trên móng.

Ai cần lưu ý?

Theo Very Well Health, ung thư phổi là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra hiện tượng ngón tay dùi trống. Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh, nhưng hút thuốc lá vẫn là yếu tố nguy cơ lớn nhất, chiếm 80 - 90% các trường hợp ung thư phổi. Người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 10 lần so với người không hút. Ngay cả khi không trực tiếp hút thuốc, việc thường xuyên hít phải khói thuốc cũng làm tăng nguy cơ.

Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới ung thư phổi (Ảnh: ABC News)

Tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada trích dẫn một trường hợp người đàn ông 71 tuổi có tiền sử hút thuốc lá 30 năm đến bệnh viện khám vì thấy khó thở. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện móng tay ông có hình dùi trống. Sau đó, các kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân này có một khối u ác tính ở thùy dưới phổi phải.

Tuy nhiên, theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh, không phải ai có triệu chứng ngón tay dùi trống cũng mắc ung thư phổi. Tổ chức này khuyến cáo những người có biểu hiện này nên đi thăm khám sớm nhất có thể.

(Nguồn: CMAJ, Very Well Health, Dailymail)