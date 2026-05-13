Con giáp tuổi Dần

Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời để tuổi Dần thể hiện khả năng và bứt phá mạnh mẽ của họ trong sự nghiệp. Với bản tính độc lập, dám nghĩ dám làm, cùng sự hỗ trợ của thế cục Tam hợp Dần - Ngọ - Tuất trong năm nay, dự đoán tuổi Dần sẽ là con giáp gặt hái được nhiều thành công bậc nhất trong số 12 con giáp.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Tam Hợp, Tử Vi, Học Đường, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội trong cả con đường học vấn cũng như sự nghiệp, có thể nói là công thành danh toại, muốn tiền có tiền, muốn chức vị có chức vị, dù làm gì cũng dễ thành công, xây dựng được một sự nghiệp huy hoàng, chói lọi.

Trong tử vi học, cát tinh Tam Hợp mang lại lợi ích to lớn về may mắn, sự hỗ trợ, và thành công trong cuộc sống và công việc. Nó giúp thúc đẩy sự đồng điệu, tạo thuận lợi cho tình yêu/hôn nhân, đồng thời nâng cao khả năng kinh doanh, phát triển sự nghiệp, và giúp giải quyết xung đột.

Trong khi đó, cát tinh Tử Vi được ví như "đế tinh" trong tử vi, mang lại lợi ích cốt lõi về quyền lực, sự tôn quý, thông minh và năng lực lãnh đạo. Người có sao này chiếu mệnh thường đôn hậu, có khả năng giải trừ tai họa, mang lại công danh sự nghiệp vững chắc và phúc thọ vững bền.

Cuối cùng, cát tinh Học Đường mang tin vui đến những người tuổi Dần đang theo đuổi con đường học vấn, dễ đỗ đạt công thành - danh toại, có vị thế trong xã hội.

Chỉ khoảng 1 tháng nữa, tuổi Dần bước vào giai đoạn hưng thịnh đầu tiên của mình trong năm Bính Ngọ. Tử vi học có nói, tháng 4 âm kết thúc, tháng 5 âm mở ra, đây sẽ là con giáp may mắn và giàu có bậc nhất. Được Tam hợp chiếu rọi, tuổi Dần sẽ có đường công danh vô cùng rạng rỡ, trở thành con giáp vừa có tiền, vừa có quyền.

Con giáp tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi cũng nằm trong số những con giáp vượng phát bậc nhất trong năm Bính Ngọ 2026. Với sự hỗ trợ của nhiều cát tinh như Thái Dương, Tuế Hợp, Thiên Hỷ, tuổi Mùi có đầy đủ các điều kiện thiên thời - địa lợi để phát triển rực rỡ trong sự nghiệp.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh trong hệ thống tử vi, chủ về công danh hiển đạt, giúp bản mệnh thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp và gặp nhiều may mắn về tài lộc. Ngoài ra, Thái Dương còn có khả năng chế hóa hung sát cực mạnh, giúp hóa giải tai ương và mang đến sự bình an cho gia đạo. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Mùi sẽ dễ gặp được quý nhân phù trợ, gặt hái thành công lớn.

Trong khi đó, sao Tuế Hợp là một cát tinh đại diện cho sự hòa hợp, chủ về việc gặp gỡ quý nhân, giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn hay ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi và bền vững. Trong phương diện tình cảm, Tuế Hợp mang đến tín hiệu tích cực cho việc hỏa giải mâu thuẫn, giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc.

Cuối cùng, sao Thiên Hỷ là cát tinh chủ về các sự kiện hỷ tín, may mắn và những cuộc hội ngộ bất ngờ trong cuộc sống, hỗ trợ cho phương diện tình cảm, giúp người độc thân sớm tìm thấy nhân duyên. Trong công việc, Thiên Hỷ mang lại bầu không khí hòa hợp, giúp bản mệnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đồng nghiệp và đối tác để gặt hái thành công.

Sau tháng 1 âm với nhiều tài lộc, dự đoán tuổi Mùi sẽ tiếp tục gặt hái những thành công tương tự trong khoảng 1 tháng nữa. Tử vi học có nói, tháng 5 âm gõ cửa sẽ mang đến vận may bất ngờ cho tuổi Mùi. Được lục hợp soi rọi, con giáp này không chỉ có cuộc sống no đủ, sung túc, tiền bạc rủng rỉnh mà còn gặp vận son trong chuyện tình cảm. Đây là tin vui cho những người tuổi Mùi độc thân muốn tìm ý trung nhân hoặc tính chuyện trăm năm.

Con giáp tuổi Tuất

Theo tử vi học, Bính Ngọ 2026 là một năm vô cùng may mắn và thành công cho những người tuổi Tuất. Được Tam hợp chống lưng, năm Bính Ngọ 2026, họ nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, vô cùng giàu có, hanh thông và viên mãn.

Được các cát tinh như sao Hoa Cái, sao Địa Giải hỗ trợ, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng may mắn, có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với các cát tinh hỗ trợ như Địa Giải, Hoa Cái, tuổi Tuất hầu như không còn gì phải lo lắng. Trong tử vi, sao Địa Giải là một cát tinh thuộc hành Thổ, có đặc tính đúng như cái tên của nó, đó là có thể hóa giải mọi khó khăn và tai ương. Đây là c át tinh chuyên chủ về việc tiêu giải bệnh tật, tai nạn và những rắc rối thị phi. Có sao Địa Giải ở bên, tuổi Tuất dù cho có gặp hung cũng sẽ hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, phù trợ.

Trong khi đó, sao Hoa Cái lại tượng trưng cho sự xa hoa, lộng lẫy và cốt cách quý phái, chủ về trí tuệ thông minh, sự khéo léo và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương hoặc thủ công tinh xảo. Có sao Hoa Cái chiếu mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ dễ bề thăng tiến, đạt được sự vinh hiển, giàu có trong năm mới Bính Ngọ.

Chỉ khoảng 1 tháng nữa, tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp giàu có và viên mãn bậc nhất. Tử vi học có nói, tháng 5 âm sắp tới sẽ là khoảng thời gian vô cùng thoải mái đối với tuổi Tuất. Có quý nhân trợ giúp, mọi việc của con giáp này đều trở nên suôn sẻ, hanh thông lạ thường. Công việc thuận lợi, tài chính luôn dồi dào, con giáp tuổi Tuất tha hồ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.