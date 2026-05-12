Con giáp tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp luôn được các chuyên gia phong thủy đánh giá cao ở trí thông minh, khả năng quan sát tinh tế và nhạy bén, từ đó luôn biết cách thích ứng nhanh chóng. Trong đầu tư làm ăn, chính nhờ sự ứng biến linh hoạt này mà con giáp tuổi Tý luôn biết cách xoay xở, từ đó tạo ra được lợi thế đặc biệt và gặt hái thành công rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Năm Bính Ngọ, được các cát tinh như Nguyệt Không, Thiên Trù và Đường Phù chiếu rọi, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều may mắn, có thể nhìn thấy rõ sự thăng tiến trong tài chính cá nhân. Ngoài ra, nhờ năng lực quản lý tiền bạc xuất sắc, con giáp tuổi Tý có thể biến những khoản đầu tư nhỏ bé ban đầu thành nguồn thu lớn lao. Chính những điều này sẽ đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu sang, thịnh vượng.

Tháng 3 âm là giai đoạn may mắn đầu tiên trong năm Bính Ngọ của tuổi Tý. Được sao Hoa Cái hỗ trợ, con giáp này sẽ có sự nghiệp thăng tiến rạng rỡ, dù làm gì cũng gặt hái những thành tựu khả quan, sở hữu cuộc sống sung túc, đủ đầy. Đặc biệt, càng về cuối tháng, con đường tài lộc của tuổi Tý lại càng thuận lợi và rực rỡ hơn, nếu biết nắm bắt có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện tài chính của khoảng thời gian này.

Con giáp tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp được đánh giá cao với sự tinh tế, nhẹ nhàng và khéo léo trong giao tiếp. Luôn biết cách thấu hiểu và duy trì hòa khí trong các mối quan hệ xã hội, tuổi Mão thường giải quyết những xung đột một cách êm đẹp và nhận được sự tin yêu, giúp đỡ từ quý nhân xung quanh.

(Ảnh minh họa)

Trong công việc, bản tính cẩn trọng và kiên trì giúp họ đạt được những thành tựu bền vững mà không cần phô trương hay tranh đoạt. Khả năng thẩm mỹ cao và sự điềm tĩnh cũng là vũ khí sắc bén giúp họ tỏa sáng trong các lĩnh vực nghệ thuật hoặc ngoại giao.

Nói chung, năm Bính Ngọ 2026 sẽ mang lại cho tuổi Mão nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống. Với sự hỗ trợ của rất nhiều cát tinh như sao Thiên Đức, Phúc Đức, Nguyệt Đức, Phúc Tinh, Thiên Hỷ, con giáp này sẽ được quý nhân trợ giúp, có nhiều cơ hội để vươn lên, xây dựng sự nghiệp vững chắc. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tuổi Mão sẽ có thể hóa giải khó khăn, tạo lập cho mình một vị thế tương đối trong xã hội.

Cũng giống như tuổi Tý, tháng 3 âm, tuổi Mão cũng bước vào thời kỳ hưng thịnh đầu tiên trong năm Bính Ngọ. Được quý nhân ra tay tương trợ, con giáp này sẽ dễ công thành danh toại, sự nghiệp có nhiều tiến triển đáng kể. Đặc biệt, tuổi Mão sẽ rất may mắn trong chuyện tiền bạc. Tháng 3 âm đang dần khép lại, con giáp này nên biết tận dụng cơ hội để kiếm tiền, xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn kế tiếp.

Con giáp tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Dậu - con giáp vẫn được đánh giá cao bởi trí tuệ và sự mạnh mẽ dự báo sẽ gặt hái nhiều thành công rực rỡ, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Long Đức, Thiên Giải, Thái Âm, Thiên Ất Quý Nhân, Hồng Loan, con giáp này sẽ liên tục đón tin vui về cả công việc lẫn cuộc sống tình cảm.

(Ảnh minh họa)

Được sao Long Đức chiếu mệnh, tuổi Dậu sẽ được hóa giải tai ương, gặp hung hóa cát, gia đạo hòa thuận, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Giải, được gọi là "vị thần giải ách" chuyên trách việc cứu khốn phò nguy và làm giảm bớt sức tàn phá của các hung tinh chiếu mệnh.

Tiếp theo, sao Thái Âm là đại cát tinh chủ về sự phú quý, bất động sản và những thành tựu tài chính bền vững, cho thấy tuổi Dậu sẽ có một năm bội thu tài lộc. Cuối cùng, sao Thiên Ất Quý Nhân được coi là vị thần bảo hộ quyền năng nhất, giúp bản mệnh gặp được những quý nhân có địa vị cao sẵn lòng nâng đỡ và chỉ đường dẫn lối cho bạn.

Cũng giống tuổi Tý và tuổi Mão, tuổi Dậu cũng là con giáp có nhiều thu hoạch đáng kể trong tháng 3 âm này. Tử vi học có nói, với sự hỗ trợ của cát tinh Long Đức, tuổi Dậu làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Sự nghiệp liên tục có những bước phát triển mới giúp con giáp tuổi Dậu có thể tích cóp được một khoản tiền không nhỏ. Tháng 3 âm vẫn chưa kết thúc, tuổi Dậu hãy nắm bắt những cơ hội cuối cùng để làm giàu nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.