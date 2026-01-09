Dư luận châu Á gần đây bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên gạo cội Hàn Quốc Ahn Sung Ki qua đời do mắc phải căn bệnh đột quỵ. Theo truyền thông Hàn Quốc, Artist Company, công ty quản lý của Ahn Sung Ki xác nhận, nam diễn viên huyền thoại đã trút hơi thở cuối cùng vào 9h sáng ngày 5/1.

Đây không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng không giấu được cảm xúc bàng hoàng, tiếc thương khi nghe tin đạo diễn Bá Vọng đột ngột qua đời vì đột quỵ…

Theo các chuyên gia, mỗi dịp cuối năm, khi thời tiết trở lạnh, tin tức về các ca đột quỵ lại xuất hiện dày hơn. Nhiều người mặc định rằng "lạnh là nguyên nhân chính gây đột quỵ", nên chỉ tập trung mặc ấm, hạn chế ra ngoài.

Diễn viên Ahn Sung Ki có thể vào nhiều vai diễn có màu khác nhau.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ tiim mạch - thần kinh, thời tiết lạnh chỉ là yếu tố kích hoạt, còn gốc rễ nằm ở những tổn thương mạch máu và thói quen sai kéo dài suốt nhiều năm. Nếu chỉ đổ lỗi cho thời tiết mà bỏ qua nguyên nhân nền, nguy cơ đột quỵ vẫn âm thầm tăng cao, kể cả khi trời không quá lạnh.

BS Mai Hoa (Chuyên ngành Nội – Tim mạch, làm việc tại Hà Nội) chia sẻ có 5 hiểu lầm sau, người dân cần thay đổi để tránh đột quỵ trong thời tiết chuyển lạnh:

Hiểu lầm 1: Trời lạnh là nguyên nhân chính, chỉ cần giữ ấm là đủ

Thực tế, thời tiết lạnh làm mạch máu co lại, huyết áp tăng nhẹ và máu trở nên đặc hơn. Điều này chỉ nguy hiểm với người đã có nền mạch máu xấu sẵn như xơ vữa, mỡ máu cao, tiểu đường hoặc tăng huyết áp.

Với người mạch máu khỏe, lạnh không đủ sức gây đột quỵ, đột quỵ không xảy ra trong vài ngày rét, mà là kết quả của nhiều năm mạch máu bị viêm, hẹp và tắc dần.

Lạnh chỉ là "giọt nước tràn ly", không phải nguyên nhân gốc.

Hiểu lầm 2: Chỉ người già mới cần lo đột quỵ

Những năm gần đây, số ca đột quỵ ở nhóm 35-55 tuổi tăng rõ rệt, đặc biệt vào dịp cuối năm. Nguyên nhân chính không phải do lạnh hơn, mà do:

- Thức khuya kéo dài

- Stress công việc - tài chính

- Hút thuốc, rượu bia thường xuyên

- Ăn mặn, ít rau

- Ít vận động

Thời tiết lạnh chỉ khiến mạch máu vốn đã hẹp và dòng máu vốn đã đặc bị tắc nhanh hơn.

Hiểu lầm 3: Cuối năm ăn uống thoải mái, sang năm tính sau

Cuối năm là mùa liên hoan, tiệc tùng, rượu bia tăng mạnh. Chỉ vài tuần ăn uống sai cách cũng đủ làm:

- Máu đặc hơn

- Mỡ máu tăng nhanh

- Huyết áp dao động mạnh

Đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm và sáng sớm, 2 khung giờ đột quỵ xảy ra nhiều nhất. Đột quỵ không cần đợi tích lũy nhiều năm, đôi khi chỉ cần một giai đoạn "xả láng" sai thời điểm.

Hiểu lầm 4: Không có triệu chứng thì coi như an toàn

Phần lớn ca đột quỵ không báo trước bằng dấu hiệu rầm rộ, nhưng cơ thể thường đã cảnh báo sớm bằng những biểu hiện rất dễ bỏ qua như:

- Đau đầu âm ỉ, nặng đầu

- Chóng mặt thoáng qua

- Tê tay chân khi ngủ dậy

- Mệt mỏi kéo dài

- Ngủ không sâu, dễ tỉnh giấc

- Tay chân lạnh bất thường

Nhiều người đổ lỗi cho thời tiết hoặc thiếu ngủ, trong khi tuần hoàn não đã suy giảm từ trước đó.

Hiểu lầm 5: Chỉ cần uống thuốc là đủ

Thuốc huyết áp hay thuốc mỡ máu chỉ là một phần của điều trị. Nếu:

- Máu vẫn đặc

- Mạch máu vẫn viêm

- Oxy không đến đủ tế bào

… thì nguy cơ đột quỵ vẫn còn nguyên, nhất là khi gặp lạnh đột ngột. Bác sĩ nhấn mạnh: Phòng đột quỵ không chỉ là "đè chỉ số", mà là cải thiện chất lượng dòng máu và sức khỏe mạch máu.

Vậy cuối năm cần làm gì để giảm nguy cơ đột quỵ?

Theo BS Mai Hoa, không chỉ giữ ấm, mà cần giữ mạch máu thông thoáng:

- Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya

- Hạn chế rượu bia, ăn nhạt hơn

- Bổ sung rau xanh, thực phẩm giàu omega-3

- Uống đủ nước ấm trong ngày

- Vận động nhẹ mỗi ngày, nhất là sau ăn

- Giữ tinh thần ổn định, tránh stress kéo dài

Với người trung niên, người có tiền sử tăng huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, việc cải thiện lưu thông máu, giảm viêm mạch và giúp oxy đến tế bào tốt hơn là chìa khóa để cơ thể thích nghi an toàn với thời tiết lạnh.

(Ảnh minh họa: Internet)