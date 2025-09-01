Đi diễn bao năm mới nổi tiếng, nam diễn viên này lại hủy hoại luôn hình ảnh vì cách nuôi dạy con hà khắc đến sợ!

Dương Thước sinh năm 1983, là một diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc. Tại Việt Nam, anh cũng được biết đến qua bộ phim Hoan Lạc Tụng, đóng cặp cũng nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Đào. Những năm gần đây, Dương Thước không có nhiều tác phẩm nổi bật, diễn xuất cũng nhiều lần bị chê "lố". Điều khiến người ta nhớ nhất về Dương Thước tính đến hiện tại không phải sự nghiệp nghệ thuật mà lại cách dạy con bị nhận xét là như... "phát xít".

Dương Thước và Lưu Đào trong "Hoan lạc tụng"

Bị toàn cõi mạng "trào phúng" sau khi tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế"

Năm 2019, Dương Thước cùng con trai tên Dương Vũ Thần tham gia chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế". Trong chương trình, anh thường xuyên quát mắng, dọa nạt, thúc giục con phải chạy nhanh hơn. Nhiều khán giả nhận xét, anh như thể nhập vai quá sâu, thật sự coi mình là "tổng tài bá đạo" ngoài đời. Nhưng trong chuyện dạy con, lối hành xử gia trưởng như vậy là không ổn.

Trong tập đầu tiên của chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế", ngay những phút mở màn, Dương Thước đã khiến khán giả sốc. Anh không hài lòng khi con trai xuống xe từ hướng khác, liền bắt con đi lại đúng lối mình đã đi. Con mặc áo rộng, balo cứ trễ xuống – anh cũng không chấp nhận, bắt con chỉnh lại ngay. Chỉ cần Vũ Thần chậm chạp một chút, anh lập tức sốt ruột quát thúc. Đi được một đoạn, thấy con đi chưa "đúng dáng", anh lại bắt con quay về điểm xuất phát, đi lại từ đầu.

Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi mà khán giả cảm thấy ngột ngạt. Đây không còn là tình cha con, mà giống như cảnh một huấn luyện viên quân đội đang phạt binh lính của mình.

Rõ ràng, Dương Thước muốn con trai trở thành "đàn ông thực thụ", rèn luyện tính kỷ luật, cứng rắn. Nhưng cách làm của anh lại quá cực đoan. Không ai sinh ra đã hiểu hết mọi thứ. Trẻ nhỏ cần được hướng dẫn, chứ không phải ra lệnh.

Dương Thước và con trai

Anh đối xử với con như với một người trưởng thành, nghĩ rằng xuống xe bên phải, quần áo chỉnh tề… đều là kiến thức cơ bản. Nhưng với một đứa trẻ vài tuổi, đó chưa phải điều hiển nhiên. Chúng mới làm quen thế giới này chưa lâu, cần được học hỏi, rèn thói quen, và quan trọng nhất là cần sự kiên nhẫn từ người lớn. Nếu chỉ mệnh lệnh và trách móc, trẻ sẽ chỉ biết "làm theo" mà không hiểu "vì sao phải làm như thế".

Dương Thước từng thừa nhận, do bản thân ít có thời gian ở bên con nên không biết cách giao tiếp. Nhưng nếu muốn trở thành một người cha tốt, điều đầu tiên anh cần học, chính là cách làm một người lớn không áp đặt.

Nghiêm khắc không có nghĩa là kiểm soát

Người xưa có câu: "Thương cho roi cho vọt", "Thầy nghiêm trò giỏi". Trong giáo dục, sự nghiêm khắc quả thật có tác dụng. Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực, nếu không sẽ phản tác dụng.

Cách Dương Thước đối xử với con rõ ràng đã quá mức, thậm chí mang tính chất hù dọa. Anh từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng bản thân lớn lên dưới sự đánh mắng của cha, quen với kiểu "roi vọt". Bởi thế, anh cho rằng mình đối xử với con trai đã là "rất dịu dàng".

Thế nhưng, thời đại đã khác, cách giáo dục cũng cần thay đổi. Trong xã hội ngày nay, trẻ em cần được tôn trọng cá tính, khuyến khích suy nghĩ độc lập. Nếu chỉ biết nghe lời cha mẹ, trẻ sẽ dần mất đi chính kiến, sau này khó đứng vững giữa cuộc đời.

Dương Thước còn nói anh thích con gái nũng nịu, nhưng lại rất ghét con trai làm nũng, cho rằng như thế không có khí chất đàn ông. Thử hỏi, những lời này sẽ khiến con trai tổn thương thế nào? Thằng bé chẳng qua chỉ muốn bố yêu thương mình nhiều hơn.

Con trai có thể mạnh mẽ, cũng có thể dịu dàng, thậm chí đáng yêu – không có khuôn mẫu cố định nào cả. Bố mẹ cần khuyến khích con cái sống đúng với bản thân, chứ không phải ép chúng trở thành hình mẫu mà mình mong đợi.

Nghiêm khắc là để con trở nên tốt hơn, chứ không phải ép con thành người mà nó không thể trở thành. Rất nhiều cha mẹ biến con cái thành "con rối", điều khiển cả nhân cách và cuộc đời chúng. Nhưng kết cục, cả cha mẹ lẫn con cái đều không hạnh phúc, chỉ để lại bi kịch cho gia đình.

Lời kết

Mỗi chúng ta, khi nhìn vào người khác, thường thấy thấp thoáng hình ảnh của chính mình. Làm cha mẹ, hãy thường xuyên soi chiếu lại bản thân – có sai thì sửa, có đúng thì phát huy, đừng trốn tránh.

Mong rằng tất cả cha mẹ và con cái đều có thể không ngừng học hỏi, cùng nhau trưởng thành và hoàn thành bài học lớn nhất của đời người – bài học về tình yêu.