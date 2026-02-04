1 nữ sao nữ bị chê "NGƯỢC ĐỜI" khi quy tắc dạy con bị tiết lộ: Có oan không?

Chương Trạch Thiên – cái tên từng gắn liền với hình ảnh “hotgirl trà sữa” đình đám mạng xã hội Trung Quốc không chỉ được biết đến với vẻ ngoài nổi bật mà còn với hành trình trở thành nữ doanh nhân và phu nhân của tỷ phú Lưu Cường Đông. Chương Trạch Thiên sinh con gái đầu lòng năm 2015, sinh con lần hai năm 2022.

Tuy nhiên, mới đây, quan điểm nuôi dạy con của cô bất ngờ gây tranh cãi khi được tiết lộ, đặc biệt là việc cô hạn chế con gái tiếp xúc với internet dù bản thân nổi tiếng nhờ mạng xã hội.

Theo chia sẻ, Chương Trạch Thiên chủ trương nuôi dạy con trong môi trường ít tiếp xúc với thế giới mạng khi còn nhỏ. Cô cho rằng internet tuy mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng chứa không ít nguy cơ về tâm lý và nhận thức đối với trẻ. Vì vậy, con gái cô được định hướng phát triển thông qua các hoạt động ngoài trời, đọc sách, học nghệ thuật và tham gia các trải nghiệm thực tế thay vì dành nhiều thời gian trước màn hình.

Quan điểm này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cách dạy con của Chương Trạch Thiên mang tính “mâu thuẫn”.

Chương Trạch Thiên

Họ đặt câu hỏi: Là người từng nổi tiếng nhờ internet và xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, việc cô hạn chế con tiếp cận môi trường này có phải là biểu hiện của sự “hai mặt”? Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng cách nuôi dạy này mang màu sắc “tinh hoa”, khi tạo điều kiện cho con phát triển trong môi trường được bảo vệ tối đa, điều không phải gia đình nào cũng có thể làm được.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chỉ trích, không ít phụ huynh lại bày tỏ sự đồng tình với lựa chọn của nữ doanh nhân. Họ cho rằng trải nghiệm của Chương Trạch Thiên trong môi trường truyền thông và mạng xã hội có thể khiến cô nhận thức rõ hơn về những mặt trái của thế giới số. Từ áp lực dư luận, thông tin sai lệch cho đến nguy cơ xâm phạm đời tư, internet có thể trở thành môi trường phức tạp đối với trẻ em chưa đủ khả năng tự bảo vệ.

Các chuyên gia giáo dục cũng từng nhiều lần cảnh báo về việc trẻ tiếp xúc sớm với mạng xã hội có thể làm gia tăng tình trạng so sánh bản thân, lệ thuộc thiết bị điện tử và ảnh hưởng đến khả năng tập trung. Trong bối cảnh đó, việc cha mẹ chủ động thiết lập giới hạn sử dụng internet cho con được xem là lựa chọn có cơ sở khoa học, nếu được thực hiện linh hoạt và phù hợp với từng độ tuổi.

Thực tế, câu chuyện của Chương Trạch Thiên cũng phản ánh áp lực đặc biệt mà con cái người nổi tiếng phải đối mặt. Khi sinh ra trong gia đình có sức ảnh hưởng lớn, trẻ thường sớm trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Việc hạn chế con xuất hiện trên mạng xã hội, ở một góc độ nào đó, có thể là cách cha mẹ bảo vệ quyền riêng tư và giúp con có tuổi thơ bình thường hơn.

Dù vậy, tranh cãi xung quanh quan điểm nuôi dạy con của Chương Trạch Thiên cho thấy một thực tế quen thuộc: mỗi lựa chọn giáo dục đều có thể trở thành đề tài tranh luận khi đặt dưới lăng kính công chúng. Không tồn tại một phương pháp nuôi dạy con hoàn hảo cho tất cả gia đình, bởi mỗi đứa trẻ có cá tính, môi trường sống và nhu cầu phát triển khác nhau.

Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện này đặt ra câu hỏi mà nhiều phụ huynh hiện đại đang trăn trở: Nên cho trẻ tiếp xúc sớm với công nghệ để thích nghi với thời đại số, hay nên kéo dài thời gian phát triển tự nhiên trước khi bước vào thế giới trực tuyến? Có lẽ, điều quan trọng không nằm ở việc chọn cách nào, mà ở việc cha mẹ đủ thấu hiểu con mình và sẵn sàng điều chỉnh phương pháp nuôi dạy theo từng giai đoạn trưởng thành.

Bởi sau tất cả, nuôi dạy con không phải là hành trình tìm kiếm sự hoàn hảo, mà là quá trình cân bằng giữa yêu thương, bảo vệ và chuẩn bị cho con bước vào cuộc sống.

(Tổng hợp)