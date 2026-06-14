1 nữ diễn viên lần lượt mất con trai và chồng vì bệnh hiểm nghèo, nay đột ngột qua đời trong bệnh viện

Ngày 14/6, tờ Sohu đưa tin nữ diễn viên kỳ cựu Trần Mẫn Nhi được thông báo đã qua đời sau nửa tháng hôn mê trong bệnh viện vì bạo bệnh, hưởng thọ 65 tuổi. Năm 2025, Trần Mẫn Nhi đã phải nhập viện phẫu thuật khẩn vì vấn đề sức khỏe. Hai con trai của Trần Mẫn Nhi cho biết sẽ tổ chức tang lễ kín đáo, riêng tư cho mẹ.

Sự ra đi đột ngột của Trần Mẫn Nhi khiến công chúng lẫn đồng nghiệp bàng hoàng. Trần Mẫn Nhi hoạt động sôi nổi trong làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) vào thập niên 1980-1990. Dù hiện nay không còn quá quen thuộc với khán giả trẻ, nhưng thời kỳ đỉnh cao Trần Mẫn Nhi từng là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất, hoa đán của đài TVB. Trong sự nghiệp, Trần Mẫn Nhi từng nhiều lần hợp tác với "Kiều Phong" Huỳnh Nhật Hoa và Thiên vương Lưu Đức Hoa. Khi hay tin bạn diễn thân thiết qua đời, Huỳnh Nhật Hoa vô cùng đau lòng. Nam diễn viên cho biết lần cuối cùng gặp Trần Mẫn Nhi là tại một buổi họp mặt bạn bè hồi đầu năm nay. Khi ấy, Trần Mẫn Nhi gầy đi khá nhiều, nhưng tinh thần và sức khỏe vẫn ổn.

Trần Mẫn Nhi qua đời sau nửa tháng hôn mê trong bệnh viện. Gia đình không công khai bệnh tình của nữ diễn viên. Ảnh: Xiaohongshu.

Trần Mẫn Nhi từng là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất, hoa đán của đài TVB những năm 1980-1990. Ảnh: Hupu.

Chồng của Trần Mẫn Nhi là nam diễn viên Liêu Khải Trí - được biết đến với vai Công Tôn Sách trong Bao Thanh Thiên. Vợ chồng Trần Mẫn Nhi từng được xem là cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí. Năm 2020, Liêu Khải Trí phát hiện mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối và được cho biết chỉ còn sống được 2 tháng. Đến tháng 3/2021, Liêu Khải Trí qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo này.

Sự ra đi của chồng đã giáng một đòn tinh thần nặng nề lên Trần Mẫn Nhi. Bởi lẽ vào năm 2006, Trần Mẫn Nhi từng chịu nỗi đau mất con trai út 6 tuổi Liêu Văn Nặc cũng vì bệnh ung thư. Liêu Văn Nặc được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu (ung thư máu) từ năm 3 tuổi. Chứng kiến bi kịch gia đình lặp lại, vì quá đau lòng, nữ diễn viên đã vứt bỏ hầu hết di vật của Liêu Khải Trí, chỉ giữ lại một chiếc túi nhỏ mà chồng từng tặng. Mất nhiều năm, Trần Mẫn Nhi mới vượt qua nỗi đau mất chồng.

Chồng diễn viên Liêu Khải Trí và con trai út của Trần Mẫn Nhi đều mất vì bệnh ung thư. Ảnh: Xiaohongshu.

Thời gian qua, giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) liên tiếp đón nhận tin buồn. Chỉ trong vòng 10 ngày đã có ba nghệ sĩ lần lượt qua đời, gồm nghệ sĩ gạo cội Chung Cảnh Huy, Hoa hậu - diễn viên Ngô Văn Hân và Trần Mẫn Nhi.

Nguồn: Sina, Sohu