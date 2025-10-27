Vào tháng 4/2025, nữ diva xứ Hàn đình đám Ailee đã tổ chức đám cưới với Choi Si Hoon - nam thần của show Địa Ngục Độc Thân. Đến nay, cặp đôi này đang cố gắng để mang thai và có con.

Trên vlog mới, Ailee chia sẻ rằng cô rất khó có con, việc mang thai tự nhiên sẽ là "phép màu". Dù vậy, giọng ca đình đám cùng chồng vẫn đang cố gắng điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện thường xuyên, để có được cơ thể khỏe mạnh nhất, tăng khả năng thụ thai tự nhiên. 2 vợ chồng cũng thẳng thắn chia sẻ rằng họ đang cân nhắc phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm như một lựa chọn thứ hai.

Ailee - Choi Si Hoon cưới từ tháng 4

và đang cố gắng có con

Aille nói cô vô cùng đồng cảm với những người khó có con. Khi xem video của họ, chỉ nghĩ đến hoàn cảnh đó cũng làm cô đau lòng. Sau đó, Aille rơi nước mắt, cho rằng nhiều năm làm việc quá sức đã âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, khiến cô lâm vào cảnh khó có con.

"Từ khi ra mắt đến nay, tôi chưa bao giờ thực sự nghỉ ngơi đúng nghĩa. Bởi vì tôi đã làm việc liên tục, liên tục. Vì vậy, tôi cảm thấy rất... Nghĩ rằng, 'Liệu mình có làm việc quá sức không nhỉ?' Tôi cảm thấy khá buồn và cũng rất có lỗi với chồng" - Ailee nói trong nước mắt. Nam thần Địa Ngục Độc Thân liền dịu dàng an ủi vợ.

Câu chuyện của Ailee nhanh chóng khiến dư luận dậy sóng. Nó lại 1 lần nữa dấy lên lo ngại về vấn nạn làm việc, ép cân quá sức, gây ra những tổn hại sức khỏe lâu dài cho idol Kpop. Trong thế giới Kpop, chuẩn mực ngoại hình là "luật bất thành văn". Các thực tập sinh, thường từ 13-16 tuổi, phải trải qua huấn luyện gắt gao với kiểm tra cân nặng định kỳ – đôi khi hai lần mỗi tháng – và chỉ số BMI nghiêm ngặt. Công ty như MZMC quy định giờ ăn cố định (sáng 10h, trưa 13h, tối 16h), nếu đói chỉ được phép nhấm nháp nửa củ khoai lang hoặc vài quả cà chua bi. Nữ idol được ưu tiên tuyển chọn dựa trên vóc dáng mảnh mai, da trắng, thậm chí chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ để "tăng cơ hội debut".

Lịch trình làm việc quá sức càng làm tình hình tồi tệ hơn. Các idol phải tập luyện 12-16 giờ/ngày, kết hợp với lịch comeback dày đặc: quay MV, biểu diễn, fanmeeting, không có ngày nghỉ. Cựu thành viên Miss A - Min tiết lộ: "Cân nặng chuẩn ngầm cho nữ idol là 45kg, dù chiều cao bao nhiêu". Amber (f(x)) kể từ năm 16 tuổi đã nhịn ăn và chứng kiến bạn bè bị loại chỉ vì nặng cân. Kết quả? Hàng ngàn thiếu niên theo đuổi giấc mơ, nhưng chỉ dưới 1% debut, đánh đổi tuổi trẻ và tự do cá nhân.

Nhiều idol đã công khai "bóc trần" nỗi ám ảnh này qua các chương trình truyền hình và YouTube. HyunA, biểu tượng gợi cảm của thế hệ thứ hai, từng duy trì 40kg bằng cách chỉ ăn một miếng kimbap suốt lịch trình dày đặc. "Tôi muốn biểu diễn tốt, nhưng cơ thể không theo kịp", cô chia sẻ trên show Season B Season của Bi Rain. Đến năm 26 tuổi, sức khỏe HyunA sụp đổ: ngất xỉu liên tục, buộc công ty cử nhân viên giám sát. Giờ đây, sau khi tăng 8kg, cô cảm thấy khỏe mạnh hơn, nhưng ký ức về những lần "sống sót qua ngày" vẫn ám ảnh.

Seunghee (OH MY GIRL) cũng gây sốc khi kiểm tra InBody trên YouTube "Mim PD", chỉ nặng 40kg với chiều cao 1m60 – dưới mức an toàn. "Tôi thường yếu và chóng mặt, ảnh hưởng đến sân khấu", cô thừa nhận. Sau chia sẻ, nhóm bắt đầu dự án "lấy lại sức khỏe" với bữa ăn cân bằng, nhưng chuyên gia cảnh báo: "Tập luyện quan trọng, nhưng ăn uống đúng cách mới là chìa khóa".

Các nữ idol thế hệ trước còn kể chuyện bi thảm hơn. Soyou (Sistar) sụp đổ trên phố vì giảm cân đột ngột, phải truyền dịch khẩn cấp và phát triển rối loạn hoảng loạn do ám ảnh số cân. Hwasa (Mamamoo) từng bị fan kiến nghị loại khỏi nhóm vì ngoại hình, dẫn đến chứng chán ăn và trầm cảm – cô bí mật ăn bánh gạo rồi nôn ra vì tội lỗi. Han Seungyeon (Kara) ngất vì nhịn uông nước để mặc crop top, để lại di chứng phát ban kéo dài 7 năm và hội chứng ống Eustachian giãn nở – một bệnh hiếm do giảm cân quá mức. Jeon Hyosung (Secret) vật lộn với ăn bù rồi nhịn đói, mang gánh nặng cảm xúc vì "không xứng đáng với hình ảnh lý tưởng".

Ngay cả nam idol cũng không thoát khỏi. Lee Seok Hoon (SG Wannabe) giảm từ 100kg xuống 64kg bằng cách ăn chỉ cà chua anh đào và khoai lang, tập gym lúc đói – kết quả là sỏi thận, mệt mỏi mãn tính và tiểu ra máu. Lee Hi, từ hình ảnh mũm mĩm, chuyển sang "chế độ ức gà-rau-khoai" suốt 2 năm, chưa từng thử mì cay hay đồ ngọt. Những chế độ ép cân và làm việc quá sức không chỉ gây kiệt sức tạm thời mà còn để lại di chứng vĩnh viễn.

Người hâm mộ ngày càng lên tiếng yêu cầu đặt sức khỏe của nghệ sĩ lên trên hết, với các bình luận trên mạng xã hội kêu gọi công ty ngừng ép nghệ sĩ ăn kiêng và làm việc quá sức. Các idol có thân hình đầy đặn như Hwasa, Jessi dẫn dắt xu hướng hình thể khỏe mạnh thay vì thân hình gầy trơ xương. Tuy nhiên, văn hóa tiêu dùng vẫn tôn vinh sự "hoàn hảo", khiến sự thay đổi diễn ra chậm chạp.

