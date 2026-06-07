1 ngày đi làm tiêu 340 nghìn, lương tháng 34 triệu vẫn thấy thiếu: Cuộc sống công sở quá tốn tiền?

"Tôi tiêu khoảng 20.000 Won (340 nghìn đồng) mỗi ngày cho việc ăn uống và đi lại. Với mức lương 2 triệu Won (34 triệu đồng) mỗi tháng, tôi thấy đi làm chẳng có ý nghĩa gì. Thà ở nhà còn tiết kiệm được tiền hơn".

Đó là một trong những chia sẻ xuất hiện trong cuộc khảo sát vào tháng 9/2025 của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, về nhóm thanh niên không đi làm và cũng không có ý định tìm việc làm.

Nhận các công việc thời vụ ngắn hạn để kiếm tiền trang trải cuộc sống, thay vì tìm việc fulltime

Một người tham gia khảo sát cho biết thay vì tìm kiếm một công việc toàn thời gian, anh thỉnh thoảng nhận các công việc ngắn hạn thông qua những ứng dụng tuyển lao động thời vụ như Albamon hoặc Karrot. Công việc chủ yếu là làm theo ngày tại các trung tâm logistics. Theo người này, lựa chọn đó giúp anh duy trì cuộc sống trong khi chưa muốn quay lại đời sống công sở.

Một người khác lại tiết lộ rẳng điều khiến anh mất động lực đi làm văn phòng là cảm giác thu nhập khó có thể cải thiện, dù bản thân nỗ lực đến đâu.

Ảnh minh họa

"Ngay cả sau 10 hoặc 20 năm nữa, mức lương của tôi có lẽ vẫn chỉ khoảng 2 triệu Won (34 triệu đồng) một tháng" - Người này nói.

Nhiều người tham gia khảo sát cũng cho biết họ cảm thấy công việc thực tế không giống với kỳ vọng ban đầu khi bước chân vào thị trường lao động. Một người cho rằng bản thân cần một công việc có thể giúp mình phát triển và trưởng thành hơn. Một người khác nói anh muốn xây dựng sự nghiệp thực sự thay vì chỉ hoàn thành các nhiệm vụ lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Những chia sẻ trên xuất hiện trong bối cảnh số lượng người trẻ “lười đi làm” đang tăng lên mức cao kỷ lục tại Hàn Quốc. Họ không có việc làm nhưng cũng không chủ động tìm kiếm việc làm.

Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc được Bộ Việc làm và Lao động trích dẫn, số lượng người không có việc làm nhưng cũng không chủ động tìm kiếm việc làm dao động trong khoảng 400.000 đến 500.000 người mỗi tháng. Trong số này, 73,6% từng có kinh nghiệm làm việc. Điều này cho thấy phần lớn không phải những người chưa từng tham gia thị trường lao động, mà là những người đã đi làm rồi quyết định từ bỏ đời sống công sở.

Đâu là lý do?

Đối với nhóm từ 30 đến 34 tuổi, lý do phổ biến nhất là không hài lòng với mức lương và chế độ đãi ngộ, chiếm 33,7%. Tiếp theo là khó cân bằng giữa công việc và cuộc sống với 28,4%, trong khi 24,2% cho biết công việc không phù hợp với kỳ vọng.

Trong nhóm từ 19 đến 29 tuổi, nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất lại là công việc không phù hợp, chiếm 31,4%. Tiếp theo là thu nhập thấp với 24,8%. Các yếu tố liên quan đến cân bằng cuộc sống và văn hóa tổ chức cùng chiếm 17,1%.

Khảo sát cũng ghi nhận nhiều ý kiến cụ thể về những điều khiến người trẻ cảm thấy không hài lòng với môi trường làm việc. Một số người cho biết họ không phản đối việc làm thêm giờ nếu được thông báo trước hoặc được trả lương phù hợp. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc tăng ca thường diễn ra mà không mang lại hiệu quả rõ ràng.

Ảnh minh họa

Những yếu tố khác được nhắc đến bao gồm các buổi tụ tập sau giờ làm mang tính bắt buộc, lịch làm việc cuối tuần, các cuộc gặp gỡ được thông báo đột xuất, việc khó sử dụng ngày nghỉ phép hoặc không có đủ thời gian nghỉ ngơi trong giờ ăn trưa.

Một số người tham gia khảo sát cho biết khoảng cách về thu nhập và những khoản “chi phí ngầm” này khiến họ khó tiết kiệm, khó ổn định tài chính. Một người chia sẻ rằng anh thường cảm thấy nản lòng khi so sánh hoàn cảnh của mình với những người có điều kiện tốt hơn. Theo anh, cảm giác dù cố gắng đến đâu cũng khó đạt được mức sống tương tự khiến bản thân mất dần động lực.

Dù vậy, những kỳ vọng của người trẻ đối với công việc cũng không hẳn là quá cao. Theo khảo sát, mức thu nhập trung bình mà họ mong muốn là 28,23 triệu Won (khoảng 482,8 triệu đồng) mỗi năm. Họ cũng mong thời gian di chuyển đến nơi làm việc không quá 63 phút và số ngày làm thêm trung bình chỉ khoảng 3,14 ngày mỗi tháng.

Theo Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, kết quả khảo sát cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa những gì người trẻ kỳ vọng ở nơi làm việc và những gì họ thực sự trải nghiệm. Khi mức lương, cơ hội phát triển nghề nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và chất lượng cuộc sống chưa đáp ứng được kỳ vọng, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn chấm dứt đời sống công sở, thay vì tiếp tục gắn bó với những công việc mà họ cho là không còn mang lại động lực.

(Nguồn: Korea JoongAng Daily)