Sau màn cầu hôn bất ngờ từng gây sốt mạng xã hội, chuyện tình của Low G và bạn gái kiêm quản lý Dương Fynn tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Mới đây, cặp đôi khiến netizen vỡ oà khi chính thức khoe giấy đăng ký kết hôn, đánh dấu cột mốc quan trọng sau 5 năm đồng hành cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Low G và Dương Fynn xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, không giấu được niềm vui khi khoe tờ giấy chứng nhận kết hôn. Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về hàng loạt lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Nhiều khán giả nhận xét, cặp đôi không cần phô trương hay màu mè nhưng vẫn khiến người xem cảm nhận rõ sự hạnh phúc, viên mãn.

Low G và Dương Fynn chính thức đăng ký kết hôn (Ảnh: FBNV)

Low G tên thật là Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Low G được đánh giá là rapper tài năng ở làng nhạc Việt. Trước khi đến với rap, Low G từng là dancer, học nhảy Hiphop từ năm 12 tuổi. Còn Dương Fynn tên thật là Dương Hoàng, sinh năm 1997. Cô vừa là content creator, vừa là bạn gái và cũng là quản lý của nam rapper.

Dương Hoàng, sinh năm 1997, được biết đến là một content creator sở hữu trang cá nhân nửa triệu người theo dõi, TikTok gần 1 triệu người theo dõi. Dương Fynn không xây dựng hình ảnh bạn gái nghệ sĩ theo hướng hào nhoáng mà xuất hiện đúng với bản chất đời thường, nói chuyện về công việc, tiền bạc, cảm xúc và cách yêu vô cùng thực tế.

Low G đánh úp cầu hôn bạn gái vào cuối năm 2025 (ảnh: FBNV)

Low G và Dương Fynn gặp gỡ, quen biết khi cùng là thành viên nhóm nhảy Last Fire Crew. Từ tháng 11/2020, Dương Fynn bắt đầu làm quản lý cho Low G sau khi MV Thủ đô Cypher ra mắt. Một điều đặc biệt là cặp đôi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nên có rất nhiều điểm giống nhau. Dương Fynn cũng thừa nhận mình là người tán tỉnh trước, tiếp cận Low G với thái độ yêu thích rõ ràng. Thời gian đầu Low G không đáp lại nên Dương có ý định từ bỏ nhưng lúc này nam rapper đã thích cô, cuối cùng cả hai chính thức hẹn hò. Sau thời gian yêu nhau, cả hai quyết định dọn về sống chung, cùng nhau xây dựng mái ấm riêng.

Dương Fynn vừa là người yêu, vừa là quản lý của Low G (ảnh: FBNV)

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Low G từng chia sẻ: "Từ trước đến giờ, bọn mình vẫn cơ bản là chính bọn mình thôi, không có nhiều thay đổi. Một phần ở mình sẽ bị lây tính của những người mình hay gặp. Ở gần Dương, mình thấy mình thẳng tính hơn và cũng sẵn sàng để giải quyết vấn đề hơn. Ngày xưa khi đi chơi với anh em bạn bè, mình hay cả nể và bỏ qua những khúc mắc. Nói chuyện với bố mẹ cũng vậy, để kệ bố mẹ nói rồi đi làm việc của mình. Từ khi yêu Dương thì việc giải quyết vấn đề và nói thẳng lại trở thành một thói quen. Mình học cách không ngại nói thẳng những suy nghĩ và cảm xúc với người khác, điều đó khiến mình thấy mối quan hệ với bạn bè và gia đình trở nên tốt hơn rất nhiều".

Dương Fynn cũng tiết lộ tính cách có nhiều thay đổi tích cực từ khi yêu: "Ngày xưa mình là người rất nóng tính. Nhưng khi yêu Long, lúc mình nóng tính thì Long vẫn nhẹ nhàng. Tự nhiên mình thấy… có lỗi nên tém tém lại. Lâu dần thì mình cũng học cách nhẹ nhàng hơn".