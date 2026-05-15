Căn cứ theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn), đối với trường hợp của công dân Lê Ánh Nhật (nghệ sĩ Miu Lê), cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng. Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố.

Tuy nhiên, theo đúng quy định của pháp luật, Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nghiêm túc chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 01 năm.

Thông tin này nhanh chóng khiến dư luận không khỏi nhiều thắc mắc, đặc biệt là việc liệu Miu Lê có còn được tiếp tục hoạt động nghệ thuật trong thời gian bị quản lý hay không.

Liên quan đến vấn đề trên, luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM) đã có những chia sẻ làm rõ quy định pháp luật hiện hành đối với trường hợp như Miu Lê.

Theo luật sư, việc quản lý tại địa phương trong 1 năm đối với người sử dụng trái phép chất ma túy không phải là án hình sự (như trường hợp của Miu Lê), đây không phải biện pháp cai nghiện bắt buộc và không phải quản thúc tại nhà. Đây là biện pháp phòng ngừa theo Điều 23 Luật Phòng, chống ma túy 2021 nhằm giúp người đó không tiếp tục sử dụng ma túy và phòng ngừa vi phạm pháp luật. Thời hạn là 1 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định quản lý.

"Trong thời gian quản lý thì người bị quản lý không bị tước quyền đi lại, làm việc, học tập, biểu diễn, đóng phim, kinh doanh hay tham gia các hoạt động xã hội một cách đương nhiên. Pháp luật hiện hành không quy định cứ bị quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy thì bị cấm hành nghề, cấm xuất hiện trước công chúng hoặc cấm tham gia dự án nghệ thuật. Nhưng trên thực tế, họ sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn về hình ảnh, hợp đồng, nhãn hàng, lịch diễn và niềm tin công chúng. Đây là hệ quả nghề nghiệp và thị trường chứ không phải giới hạn pháp lý trực tiếp của biện pháp quản lý tại địa phương.

Tuy nhiên trong thời hạn quản lý thì họ phải chấp hành một số nghĩa vụ và sự giám sát nhất định. Cụ thể là phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cho công an cấp xã nơi cư trú; phải chấp hành việc quản lý của UBND cấp xã; có thể bị xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể trong thời hạn quản lý; phải có mặt khi cơ quan công an yêu cầu xét nghiệm nếu thuộc trường hợp phải xét nghiệm; đồng thời được tư vấn tâm lý, giáo dục pháp luật, động viên tham gia hoạt động cộng đồng để tránh tái sử dụng ma túy.

Nếu trong thời hạn này người bị quản lý tiếp tục sử dụng ma túy thì cơ quan công an có thể yêu cầu xét nghiệm, xác minh và đặc biệt là xác định tình trạng nghiện ma túy. Nếu kết quả xác định người đó là người nghiện ma túy thì Chủ tịch UBND cấp xã sẽ dừng quản lý theo diện người sử dụng trái phép chất ma túy để chuyển sang cơ chế pháp lý về cai nghiện ma túy", luật sư Hà cho biết.

Những ngày qua, bê bối liên quan đến ma tuý của Miu Lê trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Với nhiều khán giả, đây là cú sốc lớn bởi Miu Lê vốn là gương mặt quen thuộc của Vbiz suốt hơn một thập kỷ, hoạt động bền bỉ ở nhiều vai trò từ ca sĩ, diễn viên đến gameshow. Từ một nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo, hình ảnh gần gũi cùng nhiều sản phẩm được yêu thích, Miu Lê giờ đây lại đối diện với biến cố lớn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp.

Cô sở hữu nhiều bản hit được khán giả trẻ yêu thích như Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh, Yêu Một Người Có Lẽ, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay,.. Giọng hát giàu cảm xúc cùng phong cách âm nhạc dễ nghe giúp Miu Lê duy trì sức hút riêng trên thị trường Vpop. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Miu Lê còn thường xuyên tham gia gameshow, chương trình thực tế và được yêu thích nhờ tính cách hài hước.

Song song với âm nhạc, Miu Lê là một diễn viên điện ảnh đáng gờm. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 2015 khi cô thủ vai chính trong Em là bà nội của anh bộ phim từng lập kỷ lục doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam tại thời điểm đó. Tiếp nối thành công, cô tham gia hàng loạt phim như Bạn Gái Tôi Là Sếp, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Anh Thầy Ngôi Sao (2019) và Chiếm đoạt (2023). Năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong phim Đại Tiệc Trăng Máu 8.

Sau khi cơ quan chức năng thông tin Miu Lê không bị khởi tố trong vụ việc liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy, công ty quản lý của nữ ca sĩ đã phát đi thông báo chính thức.

Phía công ty cũng thay mặt Miu Lê gửi lời xin lỗi đến khán giả, đối tác và công chúng, thừa nhận đây là sai lầm nghiêm trọng gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ cũng như cộng đồng.

"Dù không bị khởi tố hình sự, nhưng KIM Entertainment và cá nhân Miu Lê nhận thức vô cùng rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Việc liên quan đến sử dụng chất cấm là một sai lầm rất lớn, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động vô cùng tiêu cực. Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành một tấm gương không tốt, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó", trích thông cáo chính thức từ công ty quản lý Miu Lê.

Ngoài ra, công ty quản lý cũng xin phép thay mặt Miu Lê gửi lời cáo lỗi đến các nhãn hàng, nhà sản xuất, đối tác và ban tổ chức vì sự cố cá nhân của nghệ sĩ đã ảnh hưởng đến uy tín cũng như kế hoạch hợp tác của các bên. Trong thông báo này, phía công ty cũng xác nhận sẽ chính thức đại diện và thay mặt Miu Lê đứng ra trực tiếp xử lý, giải quyết toàn bộ các vấn đề, hợp đồng và công việc còn tồn đọng.