1 lần đưa con đi mua sắm Tết, cặp cha mẹ vướng phải bi kịch kéo dài suốt 37 năm: Cái kết mới là điều không ai ngờ!

Chỉ là một chuyến đi rất bình thường đưa con theo trong những ngày giáp Tết, ghé thành phố mua sắm ít đồ dùng cho gia đình. Không ai ngờ, khoảnh khắc tưởng như rất đời thường ấy lại trở thành vết cắt kéo dài 37 năm trong cuộc đời của một cặp vợ chồng ở miền quê thuộc Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Năm 1989, vợ chồng ông Hồ và bà Tào Á Quân, người huyện Phổ Giang, tỉnh Tứ Xuyên, đưa con trai ba tuổi là Hồ Phát Tường đi xe khách lên Thành Đô. Cuộc sống khi ấy còn nhiều thiếu thốn, nhưng tiếng cười của đứa trẻ luôn là niềm an ủi lớn nhất của gia đình nhỏ.

Trên đường đi, bà Tào bị say xe, mệt mỏi nên vào một khách sạn ven đường nghỉ tạm. Ông Hồ dắt con trai ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Chỉ nửa tiếng sau, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Tại một quầy trái cây ven đường, cậu bé đòi ăn cam. Ông Hồ cúi xuống chọn vài quả. Đứa trẻ vẫn đứng sát bên chân cha. Nhưng chỉ cần quay lưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa dòng người qua lại, đứa con trai đã biến mất.

Khi bà Tào bước ra tìm chồng con, bà nhìn thấy ông Hồ đứng thẫn thờ bên đường, tay cầm túi cam, mặt tái mét. Câu nói run rẩy: “Con… con không thấy đâu nữa rồi” đã đánh sập cả thế giới của người mẹ.

Họ lao đi tìm, hỏi từng người, chạy khắp các con phố quanh đó. Nhưng tất cả chỉ là những cái lắc đầu. Đêm hôm ấy, hai vợ chồng không chợp mắt. Sáng hôm sau, họ quay về quê, báo công an, huy động họ hàng, quay lại các nhà ga, bến xe… song tuyệt nhiên không có bất cứ manh mối nào.

Từ đó, một hành trình tìm con kéo dài 37 năm bắt đầu.

Hai vợ chồng đi khắp nơi, từ thành phố này sang tỉnh khác. Toàn bộ số tiền kiếm được đều đổ vào những chuyến đi tìm vô vọng. Có thời điểm, họ còn mang nợ chồng chất, mãi đến năm 40 tuổi mới trả hết. Nhưng chưa một ngày nào họ từ bỏ.

Năm 2007, tia hy vọng lóe lên khi bà Tào đọc được một mẩu tin tìm cha mẹ ruột trên báo. Đứa trẻ có độ tuổi, ngoại hình rất giống Hồ Phát Tường. Họ lập tức liên hệ, làm xét nghiệm ADN. Kết quả không trùng khớp. Hy vọng một lần nữa sụp đổ.

Suốt nhiều năm, công an Tứ Xuyên vẫn giữ liên lạc với gia đình, nhiều lần mời họ đến nhận dạng các trẻ được giải cứu. Lần nào cũng là chờ đợi rồi thất vọng.

Bước ngoặt chỉ đến khi năm 2025, Bộ Công an tỉnh Tứ Xuyên triển khai chiến dịch rà soát các vụ buôn bán, bắt cóc trẻ em tồn đọng. Hồ sơ của Hồ Phát Tường được đưa vào diện ưu tiên. Dựa trên ảnh cũ từ thời thơ ấu, lực lượng chức năng sử dụng công nghệ nhận dạng mới, mở rộng phạm vi đối chiếu.

Manh mối dẫn về Hà Nam.

Sau nhiều lần phối hợp, đến tháng 10/2025, cảnh sát thu được mẫu sinh học của một người đàn ông tên Vương Bằng (tên đã thay đổi), quê ở Tân Hương, Hà Nam. Tháng 12/2025, kết quả ADN chính thức xác nhận: Vương Bằng chính là Hồ Phát Tường, cậu bé mất tích năm xưa.

Ngày 2/2/2026, tại Cục Công an thành phố Miên Dương, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, người con trai bị bắt cóc năm nào đã ôm chặt cha mẹ ruột. Người mẹ bật khóc nức nở: “Con ơi, mẹ đã tìm con suốt hơn 13.500 ngày…”.

Ở bên kia hành trình, Vương Bằng cũng có một tuổi thơ đầy vết hằn. Anh lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở Hà Nam, có cha mẹ nuôi và anh chị em. Khoảng bảy, tám tuổi, anh vô tình nghe người khác nói mình không phải con ruột. Câu hỏi “tôi là ai, tôi từ đâu đến” ám ảnh anh suốt nhiều năm.

Tuổi thiếu niên nổi loạn, học hết lớp 7 thì bỏ học, đi làm công trường. Anh từng hỏi mẹ nuôi, chỉ nhận được một lời thừa nhận trong nước mắt, rồi sự im lặng kéo dài.

Cuối năm 2025, khi được công an thông báo lấy mẫu ADN, anh đi ngay, gần như theo bản năng. Và khi nhận được cuộc gọi báo kết quả trùng khớp, anh đứng lặng giữa công trường rất lâu. “Tôi chưa từng nghĩ có người tìm mình suốt hơn 30 năm” , anh nói.

37 năm – một lần lạc mất trong chuyến đi mua sắm Tết đã trở thành nỗi đau đeo bám cả đời người.

Và cái kết có hậu sau gần 4 thập kỷ

Nhưng cũng chính 37 năm ấy, bằng sự kiên trì không bỏ cuộc của cha mẹ và nỗ lực bền bỉ của lực lượng chức năng, một gia đình cuối cùng đã tìm lại được nhau.

Bài học đắt giá khi đưa con ra ngoài nơi đông đúc dịp lễ Tết

Vụ việc kéo dài 37 năm này cũng là lời cảnh tỉnh đau xót cho rất nhiều gia đình, nhất là trong những dịp lễ Tết, khi trung tâm thương mại, bến xe, chợ hoa, khu vui chơi luôn chật kín người. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, cúi xuống chọn đồ hay quay lưng nghe điện thoại, rủi ro đã có thể xảy ra.

Các chuyên gia an toàn trẻ em khuyến cáo, khi đưa con ra ngoài nơi đông người, cha mẹ tuyệt đối không để trẻ rời khỏi tầm mắt, dù chỉ trong vài chục giây. Với trẻ nhỏ, nên nắm tay liên tục, không giao cho người khác trông hộ một cách chủ quan. Trẻ cần được dạy từ sớm cách ghi nhớ tên cha mẹ, số điện thoại, và biết đứng yên tại chỗ, tìm đến lực lượng bảo vệ hoặc công an nếu bị lạc.

Ngoài ra, phụ huynh không nên quá tin vào “đông người thì an toàn”. Thực tế, chính sự hỗn loạn trong đám đông lại tạo điều kiện cho kẻ xấu ra tay nhanh và biến mất rất khó truy vết. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng, nhắc nhở con trước mỗi chuyến đi, và giữ sự tỉnh táo của người lớn là “hàng rào” quan trọng nhất.

Bởi với cha mẹ, không có món quà Tết nào quý hơn việc con được bình an trở về nhà.