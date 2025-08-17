Những ngày cuối tuần, showbiz Việt rộn ràng bởi hàng loạt tin tức. Không có bất kì hoạt động gì mới, thế nhưng Hoa hậu Mai Phương Thuý bất ngờ bị gọi tên "giục cưới" rôm rả. Điều thú vị là nguyên nhân không xuất phát từ chính nàng hậu, mà lại liên quan mật thiết đến người thân trong hội bạn quyền lực - Hoàng Thùy Linh. Những người theo dõi cuộc sống của Hoàng Thuỳ Linh cũng biết hiện cô đang có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc với nhiều niềm vui nho nhỏ. Việc Hoa hậu "phú bà" Mai Phương Thuý bị réo là do một phát ngôn của cô cách đây 3 năm.

Vào tháng 4/2022, tại một sự kiện Hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ chia sẻ về dự định hôn nhân. Hoa hậu Việt Nam 2006 hứa hẹn rằng khi nào Hoàng Thùy Linh "yên bề gia thất" thì sẽ đến lượt cô cũng lên xe hoa vì lúc đó hết người... cạnh tranh. Cụ thể, Mai Phương Thúy nói: "Tôi tính 34 tuổi sẽ kết hôn, nhưng mọi người thấy đấy, tôi đã 34 mà Minh Hằng lại quyết định kết hôn. Mặc dù là chị em thân thiết nhưng tôi nghĩ bản thân không thể đọ lại Minh Hằng về độ hot được, nên tôi sẽ chờ thêm vài năm nữa. Đến khi Hoàng Thuỳ Linh kết hôn xong, và tôi cảm thấy độ tuổi của mình không ai cạnh tranh nữa, thì khi đó tôi sẽ thông báo tin vui cho mọi người".

Bên cạnh loạt bình luận hối thúc vui vẻ, cũng có không ít khán giả lên tiếng rằng hôn nhân vốn là chuyện cá nhân, gắn liền với sự lựa chọn và thời điểm phù hợp của mỗi người. Không ai có thể thay thế nhân vật chính quyết định khi nào họ muốn lập gia đình. Hôn nhân vốn là chuyện riêng tư, mỗi người có một lựa chọn và thời điểm khác nhau, vì vậy không nên biến nó thành áp lực hay sự áp đặt từ bên ngoài.

Hoàng Thuỳ Linh đón nhận nhiều niềm vui, Mai Phương Thuý bị hối thúc chuyện kết hôn

Mai Phương Thuý và Hoàng Thuỳ Linh là thành viên trong hội bạn thân toàn mẹ bỉm. Mai Phương Thuý từng nói khi nào Hoàng Thuỳ Linh yên bề gia thất thì sẽ đến lượt cô vì hết người cạnh tranh

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi chỉ mới 18 tuổi. Thời điểm đó, bên cạnh nhan sắc nổi bật thì người đẹp gốc Khánh Hòa còn ghi điểm bởi tài năng nên kết quả chung cuộc khiến nhiều người hài lòng. Sau đó, Mai Phương Thúy đại diện Việt Nam thi Miss World và xuất sắc lọt Top 17 chung cuộc. Suốt thời gian đương nhiệm, cô cân bằng việc học với sứ mệnh của một Hoa hậu. Mai Phương Thúy tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, để lại hình ảnh nàng hậu xinh đẹp, giàu lòng nhân ái.

Cách đây không lâu, Mai Phương Thuý đăng bức ảnh check in đi họp hội nghị cổ đông. Đáng nói, ngoài những lời trầm trồ về khối tài sản và độ giàu có của nàng hậu thì một chi tiết cũng gây chú ý chính là Mai Phương Thuý đeo nhẫn trơn ở ngón áp út. Từ khi vướng nghi vấn sắp kết hôn, có thể thấy "Hoa hậu chứng khoán" thoải mái hơn khi để lộ chiếc nhẫn trông như nhẫn cưới này mỗi khi chụp ảnh. Nhiều người cho rằng đây chính là màn "phát tín hiệu", ngầm thông báo là "Hoa đã có chủ" của Mai Phương Thuý. Vì việc nàng hậu thường xuyên đeo "tín vật định tình" này, netizen càng có cơ sở cho rằng ngày cô lên "theo chồng về dinh" chắc không còn xa.

Mai Phương Thuý nhiều lần bị soi đã đeo nhẫn ở ngón áp út nhưng không để lộ danh tính nửa kia

Mai Phương Thúy từng chia sẻ bạn trai là doanh nhân, lý do cô không công khai danh tính là vì: "Với một người hay toan tính như tôi thì mình phải đặt lên bàn cân lợi và hại. Nếu như thấy lợi nhiều hơn mình công khai, mình khoe. Nếu thấy hại nhiều hơn mình phải giấu đi. Tôi nghĩ bây giờ công khai hay không nó cũng vậy, chắc thôi kệ, bao giờ có con tôi công bố chồng luôn một thể. Mà giờ mình cũng nhiều bạn bè, đối tác quá đó, tổ chức đám cưới thì mời bao nhiêu cho đủ đây".

Trong lần trải lòng vào đầu năm 2024, khi được hỏi có nôn nóng khi những người bạn thân lần lượt có "bến đỗ", Mai Phương Thúy nói: "Người ta trưởng thành mới lấy chồng, mình chưa trưởng thành sao lấy chồng được. Tốc độ trưởng thành của mỗi người khác nhau, giống như câu chuyện thành công ấy, có người 65 tuổi mới khởi nghiệp, có người 75 tuổi mới làm Tổng thống vì độ chín của mỗi người không giống. Độ trưởng thành của tôi trong việc lấy chồng chắc chậm hơn so với bạn bè rất nhiều".

Mai Phương Thúy cho biết cô đã bắt đầu trữ đông trứng từ 1 năm trước và đã thực hiện được 4 lần trữ. Người đẹp cho hay: "Trước đó tôi đã dự định kết hôn và có con trước 34 tuổi nhưng bây giờ tôi đã 35 tuổi, đã ở hoàn cảnh không thực sự hoàn hảo để sinh con rồi. Sau khi trữ đông trứng, tôi đã yên tâm hơn trong việc kéo dài thời gian kết hôn và sinh con. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ cố gắng kết hôn và sinh con sớm nhất có thể vì không có phương pháp khoa học hay y tế nào có thể giúp chúng ta trì hoãn việc này mãi và đảm bảo rằng chúng ta sẽ có thai kỳ khỏe mạnh khi là sản phụ lớn tuổi".

Mai Phương Thuý cũng đã vướng nghi vấn kết hôn nhưng cô nhiều lần lên tiếng úp mở chứ không xác nhận



